ANÁLISIS | Es hora de que los demócratas elijan entre un éxito limitado y un fracaso total

Si la agenda multimillonaria de reforma social, clima e infraestructura del presidente Joe Biden va a sobrevivir, su partido dividido debe tomar decisiones desagradables sobre qué programas financiar y cuáles abandonar para llegar a un acuerdo de compromiso.

Mientras buscan preservar el ambicioso esfuerzo del presidente para reconstruir la economía de los estadounidenses trabajadores, los legisladores demócratas también enfrentan un dilema paralelo: ¿financian todos los amplios programas de atención médica, educación, bienestar y clima por un período más corto de lo planeado? ¿O deberían elegir algunas prioridades para acomodarlas en la vida nacional a largo plazo?

El enfrentamiento demócrata interno que condujo al estancamiento legislativo, que se cristalizó la semana pasada, aclaró dos cosas. Primero, cimentó centros de poder en las alas progresista y moderada del partido, ninguna de las cuales estaba dispuesta a parpadear. En segundo lugar, estableció que la pequeña mayoría demócrata en el Senado 50-50 no puede apoyar un plan de gastos al precio esperado de Biden de US$ 3,5 billones.

Biden salió a la carretera el martes, visitando el distrito de la representante demócrata de Michigan en peligro Elissa Slotkin, creando un simbolismo difícil de pasar por alto de la necesidad de su partido de mostrar resultados para mantener el poder.

"Mi objetivo es lograr que todo aquello por lo que hice campaña se apruebe eventualmente", dijo el presidente antes de dirigirse a casa para seguir negociando en Washington.

"No todo sucederá a la vez, por lo que lograremos un compromiso entre las personas que apoyan fuertemente la infraestructura y la infraestructura humana. Obtendremos un compromiso", prometió Biden.

La buena noticia para los demócratas es que parece haber algún movimiento después de que los arraigados y amargados intercambios de la semana pasada obligaron a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a aplazar la votación sobre el proyecto de ley de infraestructura bipartidista porque los progresistas esperaban el gasto total de US$ 3,5 billones en legislación separada.

Los progresistas ahora han aceptado la necesidad de recortar el valor en dólares de primera línea, después de consultar con el presidente, quien ha propuesto una cifra justo por encima o por debajo de US$ 2 billones, dijeron las fuentes a CNN. Biden también dijo el martes que cree que el senador de Virginia Occidental Joe Manchin, uno de los dos senadores demócratas, junto con la senadora de Arizona Kyrsten Sinema, que bloquea el proyecto de ley más grande, podría subir su propio límite de US$ 1,5 billones.

Decisiones difíciles

Pero los próximos pasos van más allá de aplacar a los progresistas de la Cámara enojados con los demócratas conservadores y reducir una cifra, por difícil que sea todavía.

Un paquete de gastos de alrededor de US$ 2 billones sería un tercio más pequeño que la versión de US$ 3,5 por la que lucharon los progresistas la semana pasada y una pizca de los US$ 6 billones que el senador independiente de Vermont Bernie Sanders apuntó originalmente. Eso significa que los progresistas deben aceptar que sus sueños expansivos serán recortados debido a lo que muchos ven como las objeciones autodestructivas y mal definidas de Manchin y Sinema.

Esa realidad desencadenará batallas sobre prioridades en competencia, muchas de las cuales no son negociables o inaceptables para legisladores específicos.

En su nivel más crudo, esto puede reducirse a elegir entre financiar el prekinder gratuito para niños de 3 y 4 años o dos años de universidad comunitaria para adultos jóvenes. La expansión de Medicare para agregar beneficios dentales y de audición para las personas mayores, un objetivo de Sanders a largo plazo, podría hacerse a expensas del programa de mascotas de otro legislador. ¿Pueden los demócratas seguir ofreciendo atención médica domiciliaria a los estadounidenses enfermos y ancianos? ¿Tendrán que irse algunos de los esfuerzos para construir una economía verde, a pesar de que eso podría arruinar la cumbre climática global de las Naciones Unidas el próximo mes en Escocia? Pasando el cursor sobre estos u otros escenarios desagradables de apretarse el cinturón estará la posibilidad, desagradable para los progresistas, de que Manchin y Sinema aún puedan tener un veto efectivo.

Estas decisiones serán dolorosas no solo porque exacerbarán las divisiones en el partido que crecieron aún más la semana pasada. También ayudarán a definir el carácter, el posicionamiento ideológico y las estrategias electorales futuras del propio Partido Demócrata en Washington. Este es un ajuste de cuentas desde la campaña de las primarias presidenciales de Biden, cuando se situó a horcajadas en la brecha entre progresistas y moderados, dando a cada ala una razón suficiente para creer que estaba de su lado.

Las campañas muestran lo que los partidos políticos aspiran a ser, y el éxito de Sanders en dos carreras presidenciales perdidas pero significativas llevó a los demócratas hacia la izquierda y a una gran acción gubernamental para remodelar la economía, un objetivo que comparte Biden, aunque con un enfoque menos radical que el socialista demócrata.

Pero gobernar es definitorio de otra manera: revela las políticas que un partido puede convertir en ley; al final, un árbitro histórico y de legado más importante cuando se evalúan las presidencias.

Hasta ahora, en la disputa entre la izquierda y el centro en el Partido Demócrata por la infraestructura de US$ 1 billón y planes de gasto de US$ 3,5 billones, Biden ha tenido las manos bastante afuera en público, incluso si es muy activo detrás de escena. Parecía esperar que los días de debate catalizaran una reunión natural en torno a un punto óptimo que las facciones rivales pudieran aceptar.

Ahora tiene pocas opciones que volverse mucho más asertivo al trazar el esquema del eventual trato. Esto pondrá a prueba su propia destreza política, y tiene mucho más en juego que en los días de sus legendarios acuerdos en el Congreso como senador y vicepresidente.

También pondrá a los demócratas en un aprieto sobre cuánto quieren que su mandato tenga éxito y si están dispuestos a comprometer algunas de sus posiciones duras por ese objetivo más amplio. Es una pregunta especialmente aguda con los demócratas que enfrentan elecciones de mitad de período históricamente difíciles el próximo año con su presidente un poco golpeado políticamente después de un verano difícil. Sus mentes también pueden estar concentradas al ver a un expresidente cada vez más autoritario, Donald Trump, que avanza hacia una posible campaña en 2024.

Los compromisos que vienen con el poder

La semana pasada, los progresistas de la Cámara demostraron su nueva influencia. Ahora deben aprender sobre los compromisos y las obligaciones que conlleva el poder mientras recortan sus metas en busca del trato que Biden quiere.

La presidenta de la Bancada Progresista del Congreso, Pramila Jayapal, del estado de Washington, aconsejó a sus tropas en una llamada que no se centraran en la primera cifra del paquete de gastos, sino en sus prioridades y cómo están estructuradas.

Annie Grayer de CNN informó que la preferencia de Jayapal es acortar el horizonte de financiamiento para algunos programas en lugar de erradicarlos por completo o ponerlos a prueba, un dispositivo que favorece Manchin.

La lógica aquí es que una vez que los programas de gasto social se implementen y sean populares, sería difícil incluso para un Congreso liderado por los republicanos deshacerse de ellos. Y las futuras mayorías y presidentes demócratas podrían expandir la amplia base establecida por la administración de Biden. Pero el Partido Republicano de la era Trump no siempre se basa en la lógica. Sería una gran apuesta confiar en los republicanos, que están más interesados en recortar los impuestos personales y comerciales, para preservar lo que aún podría ser la expansión social más radical en décadas. El hecho de que el actual Partido Republicano del Senado esté dispuesto a arriesgarse a un incumplimiento de la deuda estadounidense en lugar de ayudar a extender la autoridad de endeudamiento del gobierno podría servir como una verificación de realidad para algunos liberales.

Otra área confusa es la disposición de Manchin y Sinema a ceder. Manchin tiene puntos de vista profundamente arraigados, formados por la idiosincrasia de su propio pequeño estado pro-Trump, y es posible que no aprecie las presiones que sienten los demócratas en otros lugares. El senador del estado del carbón ya ha dicho que se siente incómodo con las disposiciones sobre el cambio climático que son imprescindibles para los progresistas. Dice que la inclusión en el paquete de gastos de la Enmienda Hyde, que plantea el financiamiento federal para la mayoría de los abortos, es una línea roja.

Pero mantenerlo fuera es una línea roja para los liberales de la Cámara. Aún así, Manchin le indicó a Manu Raju de CNN el martes que no había descartado un nivel de US$ 1,9 billones para el paquete final a pesar de sus reservas.

Sinema es más difícil de leer, ya que ha sido menos específica en público sobre qué programas en particular quiere financiar o rechazar, pero está convencida de que no apoyará un proyecto de ley de US$ 3,5 billones. La reacción de la senadora de Arizona a un fin de semana de críticas de sus compañeros demócratas, incluso en su estado natal, donde activistas que protestaban la siguieron a un baño, también podría influir en sus cálculos.

Un compromiso es posible solo si ambas partes lo desean. Y en el Senado estancado, su voto no tiene precio. Al igual que Manchin, Sinema podría dictar términos que incluso los progresistas que están dispuestos de mala gana a recortar sus aspiraciones aún puedan ver más allá de los límites.

