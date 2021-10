¿Cuáles países están en la lista roja de viajes del Reino Unido?

(CNN) -- Reino Unido ha establecido un nuevo sistema para los viajes internacionales, flexibilizando los requisitos de las pruebas para muchos viajeros totalmente vacunados y designando los destinos como "rojos" o "verdes". Actualmente hay 54 países en la lista roja del Reino Unido, incluidos México y Sudáfrica. La lista se actualiza cada tres semanas, y se espera una actualización hacia el final de la semana que comienza el 4 de octubre.

Normas de la lista verde

Todas las personas que lleguen al Reino Unido, independientemente del país de origen o del estado de vacunación, deben rellenar un formulario de localización de pasajeros antes de llegar al Reino Unido.

Los viajeros totalmente vacunados que lleguen al Reino Unido procedentes de países de la lista verde ya no necesitan realizarse una prueba previa a la salida, pero deben reservar y pagar una prueba PCR para el segundo día después de su entrada.

Los viajeros menores de 18 años procedentes de países de la lista verde están sujetos a las mismas normas que los viajeros totalmente vacunados.

Los viajeros no vacunados que llegan al Reino Unido procedentes de países de la lista verde deben presentar una prueba negativa previa a la salida (realizada en las 72 horas anteriores a la salida) y deben reservar y pagar una prueba de PCR en el segundo y octavo día de estancia en el país. Los viajeros de la lista verde que no estén vacunados también deben estar en cuarentena durante 10 días a su llegada al Reino Unido.

Los viajeros no vacunados que se encuentren en cuarentena en Inglaterra pueden poner fin a la cuarentena antes de tiempo a través del programa "Test to Release". El programa “Test to Release” no aplica para Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

La lista de países con programas de vacunación aprobados por el Reino Unido incluye a los países de la Unión Europea y a Estados Unidos; consulta la lista completa aquí.

Cualquier destino que no esté en la lista roja se considera verde, pero algunos destinos verdes no permiten ahora mismo los viajes no esenciales desde el Reino Unido.

Inglaterra también anunció que, a partir de finales de octubre, "los pasajeros totalmente vacunados que reúnan los requisitos y los que tengan una vacuna aprobada de un grupo selecto de países no rojos" podrán sustituir su prueba de PCR del segundo día por una prueba rápida (de flujo lateral) más barata.

Escocia ha sugerido que también se inclinará por las pruebas rápidas para las pruebas del segundo día. En una declaración, Michael Matheson, secretario del gabinete de Escocia para Emisiones, Energía y Transporte, dijo: "También tenemos la intención de alinearnos con el régimen de pruebas posteriores a la llegada del Reino Unido. Todavía se están elaborando los detalles, con pruebas rápidas, y seguiremos colaborando con el Gobierno del Reino Unido en estos planes". Los detalles se anunciarán al mismo tiempo que en el Reino Unido.

El gobierno de Irlanda del Norte aún no ha hecho ningún anuncio al respecto, mientras que el gobierno de Gales dijo que "aún no se ha tomado una decisión sobre el abandono de las pruebas PCR".

Encuentran un tramo del Muro de Adriano bajo una concurrida calle del Reino Unido durante la ejecución de unas obras

Requisitos de la lista roja

A menos que seas residente en Inglaterra, Escocia, Gales o Irlanda del Norte, o tengas nacionalidad británica o irlandesa, se te denegará la entrada al Reino Unido si procedes de un país de la lista roja.

Los residentes en el Reino Unido y los ciudadanos británicos e irlandeses que lleguen a su país procedentes de destinos incluidos en la lista roja deberán pasar una cuarentena de 10 días en un hotel, que correrá a su cargo.

Las reservas deben hacerse a través de este portal en línea. El precio por un solo adulto que ocupe una habitación durante 10 días es de £ 2.285.

Los hoteles de cuarentena del Reino Unido se encuentran en Inglaterra y Escocia, por lo que si llegas al Reino Unido desde un país de la lista roja y tu destino final está en Gales o Irlanda del Norte, tendrás que reservar un hotel de cuarentena en Inglaterra o Escocia.

Las personas que llegan de países de la lista roja y evitan la cuarentena se enfrentan a fuertes multas.

Respuesta del sector turístico

Las normas de viaje del Reino Unido han cambiado, y la lista ámbar fue erradicada.Créditos: Hollie Adams/Getty Images

En un comunicado, Julie Simpson, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), elogió el hecho de que el Reino Unido haya abandonado las pruebas previas a la salida para las llegadas de personas provenientes de países de la lista verde totalmente vacunadas, aunque también espera que se produzcan más cambios en las políticas.

"Aunque se trata sin duda de un paso en la dirección correcta, para que el Reino Unido sea un verdadero líder, el gobierno debería adoptar un sistema basado en el riesgo de los individuos, no de los países", dijo Simpson. "Colocar a países enteros en las listas rojas es ilógico si se puede mantener la seguridad del Reino Unido comprobando el estatus de un individuo y permitiendo que las personas plenamente vacunadas viajen a casi cualquier parte del mundo con seguridad".

Por su parte, Airlines UK, el organismo que representa a las aerolíneas registradas en el Reino Unido, como British Airways, calificó los cambios de "excelente paso adelante", aunque su CEO, Tim Alderslade, cuestionó la decisión de mantener las pruebas del segundo día para los viajeros totalmente vacunados.

Países de la lista roja

Afganistán Angola Argentina Bolivia Botswana Brasil Burundi Cabo Verde Chile Colombia Costa Rica Cuba Ecuador Eritrea Etiopía Guayana Francesa Georgia Guyana Haití Indonesia Lesotho Malawi Mayotte México Mongolia Montenegro Mozambique Myanmar Namibia Nepal Panamá Paraguay Perú Filipinas República Democrática del Congo República Dominicana Reunión (Isla) Rwanda Seychelles Sierra Leona Somalia Sudáfrica Sudán Suriname Swazilandia Tanzania Tailandia Trinidad y Tobago Túnez Uganda Uruguay Venezuela Zambia Zimbabwe

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.