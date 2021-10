Datos de Facebook: cronología, las polémicas y lo que debes saber de la red social

(CNN) -- Estos son algunos datos y hechos de Facebook a lo largo de su historia.

Facebook tenía 2.800 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo al 31 de marzo de 2021.

Está bloqueado en Corea del Norte y China.

Había 60.654 empleados a tiempo completo en Facebook al 31 de marzo de 2021.

Cronología

4 de febrero de 2004: Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Chris Hughes y Eduardo Saverin lanzan Facebook en la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts.

1 de marzo de 2004: Los estudiantes de las universidades de Stanford, Columbia y Yale pueden unirse.

1 de junio de 2004: La empresa se traslada a Palo Alto, California.

1 de diciembre de 2004: Facebook suma un millón de usuarios activos en el sitio.

1 de septiembre de 2005: Estudiantes de secundaria pueden unirse a Facebook.

20 de septiembre de 2005: la empresa elimina el "the" del nombre y se convierte solo en Facebook.

1 de diciembre de 2005: Facebook ya tiene seis millones de usuarios están activos en el sitio.

1 de abril de 2006: Se lanza Facebook para dispositivos móviles.

5 de septiembre de 2006: Se presenta el servicio de noticias.

26 de septiembre de 2006: Facebook se expande para permitir que cualquiera se registre.

28 de marzo de 2007: Cameron y Tyler Winklevoss, excompañeros de clase de Harvard, demandan a Mark Zuckerberg en un tribunal federal, alegando que les robó la idea de Facebook. Posteriormente, las dos partes llegan a un acuerdo por US$ 65 millones.

24 de octubre de 2007: Microsoft compra una participación del 1,6% en Facebook por 240 millones de dólares.

Marzo de 2008: Facebook contrata a Sheryl Sandberg como directora de operaciones de la empresa.

9 de febrero de 2009: Facebook introduce el botón "Me gusta".

Junio de 2009: Facebook se convierte en la red social número uno en Estados Unidos, superando a MySpace, según la revista PC World.

1 de octubre de 2010: Se estrena la película "The Social Network", una historia ficticia del inicio de Facebook.

22 de septiembre de 2011: Facebook presenta la función de Timeline.

Noviembre de 2011: Facebook resuelve los cargos presentados por la Comisión Federal de Comercio de que participó en prácticas engañosas relacionadas con la privacidad de los usuarios.

9 de abril de 2012: Facebook anuncia que compró el sitio para compartir fotos Instagram por US$ 1.000 millones.

18 de mayo de 2012: Se lleva a cabo la oferta pública inicial de acciones de Facebook.

4 de octubre de 2012: Facebook alcanza los mil millones de usuarios activos mensuales.

Junio de 2013: Edward Snowden publica documentos sobre el programa Prism de la NSA. Snowden afirma que la NSA ha monitoreado a los usuarios de Facebook y otras compañías de Internet. Zuckerberg niega en una publicación que Facebook haya cooperado con la NSA.

19 de febrero de 2014: Facebook anuncia que compró el servicio de mensajería móvil WhatsApp por US$ 19.000 millones.

25 de marzo de 2014: Facebook anuncia planes para comprar la empresa de realidad virtual Oculus VR, Inc. por US$ 2.000 millones.

17 de junio de 2014: Un estudio realizado durante una semana a principios de 2012 por investigadores de Cornell, la Universidad de California en San Francisco y Facebook se publica en Proceedings of the National Academy of Science. Según el estudio, Facebook cambió la mezcla de contenido en las noticias de aproximadamente 690.000 usuarios y manipuló el contenido para medir la respuesta emocional del usuario. El estudio encontró que los usuarios a los que se les mostró contenido negativo eran un poco más propensos a producir publicaciones negativas. Los usuarios del grupo positivo respondieron con publicaciones más optimistas. Muchos usuarios reaccionan con enojo ante lo que dicen que es un experimento social peligroso.

23 de junio de 2015: Sus acciones suben un 3% y alcanzan un máximo histórico. El valor de mercado de la empresa está cerca de los US$ 245.000 millones, lo que la hace más valiosa que Walmart, una empresa de US$ 235.000 millones.

24 de agosto de 2015: Facebook alcanza un hito cuando 1.000 millones de usuarios inician sesión en la red social en un solo día.

27 de abril de 2016: Las acciones subieron casi un 9% para alcanzar un máximo histórico de más de US$ 118 después de que la compañía informara que las ventas del primer trimestre aumentaron un 52% y las ganancias aumentaron casi un 200% en comparación con el primer trimestre de 2015.

Octubre 30 de octubre de 2016: Un informe de ProPublica dice que la opción de personalización de anuncios de Afinidades Étnicas de Facebook se puede utilizar para discriminar a los usuarios en anuncios relacionados con la vivienda, lo cual está prohibido por la Ley de Vivienda Justa. A raíz del informe, la compañía anuncia que planea desactivar la función de afinidad étnica en los anuncios de vivienda, empleo y crédito.

15 de noviembre de 2016: Facebook y Google anuncian que ya no permitirán que los editores de noticias falsas utilicen sus servicios de venta de anuncios. Facebook dice que el material de las publicaciones de noticias falsas se incluye en la categoría de contenido "ilegal, engañoso o mentiroso". Sin embargo, Zuckerberg rechaza la idea de que las noticias falsas en Facebook hayan influido en las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos.

13 de abril de 2017: Facebook anuncia que ha tomado medidas enérgicas contra 30.000 cuentas falsas en Francia antes de las elecciones presidenciales del país. Las cuentas fueron dirigidas a prevenir trolling, spam y engaños, dice un portavoz de Facebook.

3 de agosto de 2017: La compañía lanza una función de "Artículos relacionados" que proporciona enlaces a historias de sitios de verificación de hechos como Snopes y PolitiFact.

6 de septiembre de 2017: Facebook revela que vendió anuncios por valor de aproximadamente US$ 100.000 durante el ciclo de elecciones presidenciales de EE.UU. de 2016 de cuentas y páginas no auténticas "probablemente operadas fuera de Rusia".

14 de septiembre de 2017: ProPublica informa que la plataforma de Facebook permite a los anunciantes dirigirse a los usuarios que ingresan términos como "odia a los judíos" en los campos de educación o empleo de sus perfiles personales. Al día siguiente, Facebook anuncia que eliminó las categorías publicitarias antisemitas.

15 de septiembre de 2017: The Wall Street Journal informa que Facebook le ha dado al fiscal especial Robert Mueller registros relacionados con anuncios vinculados a Rusia que se publicaron en la red social durante la campaña presidencial de EE.UU.

21 de septiembre de 2017: La compañía dice que compartirá contenido e información relacionada de más de 3.000 anuncios que vendió a cuentas vinculadas a Rusia con las comisiones de inteligencia de la Cámara y el Senado de EE.UU.

27 de septiembre de 2017: CNN informa que al menos uno de los anuncios de Facebook comprados por rusos durante la campaña presidencial de EE.UU. de 2016 hacía referencia a Black Lives Matter y estaba destinado a llegar a usuarios en Baltimore y Ferguson, Missouri.

2 de octubre de 2017: Facebook entrega al Congreso copias de los 3.000 anuncios políticos vinculados a Rusia. CNN informa que algunos de los anuncios mostraban a los refugiados como violadores y otros promovían el derecho a portar armas. Un miembro de alto rango de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes dice que espera lanzar una muestra de los anuncios al público.

27 de octubre de 2017: La compañía anuncia nuevas medidas de transparencia, incluido el requisito de que los anuncios relacionados con las elecciones revelen a la persona u organización que pagó el cargo.

30 de octubre de 2017: CNN informa que los ejecutivos de Facebook informarán al Congreso que aproximadamente 126 millones de estadounidenses pueden haber visto contenido generado por una granja de trolls conectada al Kremlin entre junio de 2015 y agosto de 2017. Al día siguiente, representantes de Facebook, Twitter y Google testifican ante la subcomisión Judicial del Senado sobre Crimen y Terrorismo mientras los legisladores continúan investigando la intromisión rusa en las elecciones de 2016.

21 de noviembre de 2017: ProPublica informa que pudo comprar docenas de anuncios de viviendas dirigidos a audiencias que excluían a "negros, madres de niños de secundaria, personas interesadas en rampas para sillas de ruedas, judíos, expatriados de Argentina e hispanohablantes". La compañía había dicho que eliminó las herramientas publicitarias discriminatorias después de que ProPublica publicara un informe en septiembre. Un ejecutivo de Facebook dice que una falla técnica permitió a ProPublica comprar los anuncios.

19 de enero de 2018: Zuckerberg anuncia que Facebook está encuestando a los usuarios para calificar las organizaciones de noticias y asignarles puntajes de confianza. Los puntajes y otros factores determinarán cuánto contenido de cada publicación aparecerá en las fuentes de noticias.

16 de marzo de 2018: Facebook anuncia que suspenderá una empresa de datos llamada Strategic Communication Laboratories y su subsidiaria Cambridge Analytica, que proporcionó a la campaña presidencial de Donald Trump servicios de divulgación digital para votantes. En un comunicado, el vicepresidente y el consejero general adjunto de la red social dicen que Cambridge Analytica recopiló datos de usuarios a través de una aplicación de terceros, violando las políticas de la compañía que protegen la información de las personas. Los datos fueron recopilados por Aleksandr Kogan, un profesor de psicología ruso-estadounidense que creó una aplicación de Facebook y consiguió que unos 270.000 voluntarios respondieran un cuestionario de personalidad. Los voluntarios consintieron en compartir información de sus perfiles con Kogan con fines académicos. Luego, Kogan entregó los datos a Cambridge Analytica. Cuando Facebook se enteró de la violación en 2015, la compañía eliminó la aplicación y le pidió a Cambridge Analytica que certificara que había eliminado los datos recopilados.

17 de marzo de 2018: Una investigación conjunta del New York Times y el Observer of London informa que Cambridge Analytica obtuvo datos de 50 millones de usuarios estadounidenses de Facebook a través de la aplicación de Kogan. Cambridge Analytica cubrió los gastos de creación de la aplicación y utilizó la información para crear publicidad política dirigida a Trump, según la investigación.

20 de marzo de 2018: Un grupo de inversores de Facebook presenta una demanda federal contra la empresa por presuntamente realizar "declaraciones materialmente falsas y engañosas" sobre sus políticas de privacidad.

21 de marzo de 2018: Durante una entrevista en CNN, Zuckerberg reconoce que Facebook cometió errores y debería haber respondido de manera más sólida para proteger los datos de los usuarios. También dice que su empresa se está preparando para combatir posibles intromisiones en las elecciones de mitad de período de 2018. Más temprano en el día, Zuckerberg publica una cronología de los eventos que llevaron a la filtración de Cambridge Analytica.

26 de julio de 2018: Las acciones se desploman un 19% después de que los ejecutivos advierten que el crecimiento de los ingresos se ralentizaría a medida que la empresa se centra en la privacidad del usuario. La liquidación vaporiza alrededor de US$ 119.000 millones en valor de mercado, la mayor pérdida en un solo día para cualquier empresa pública en la historia.

31 de julio de 2018: Facebook anuncia que ha eliminado una red de cuentas y páginas sospechosas de estar vinculadas a Rusia que participan en la organización de eventos políticos en Estados Unidos.

28 de septiembre de 2018: Facebook anuncia que un ataque en la red social ha expuesto información sobre casi 50 millones de usuarios. El FBI está llamado a investigar el ataque, según Facebook. El día en que se anuncia la infracción, dos usuarios presentan una demanda colectiva contra la empresa.

12 de octubre de 2018: La compañía anuncia que está investigando una brecha de seguridad que permitió a los piratas informáticos acceder a números de teléfono y direcciones de correo electrónico de 30 millones de usuarios.

5 de noviembre de 2018: Facebook publica un informe que documenta el fracaso de la compañía para prevenir la propagación de información errónea en Myanmar, donde el gobierno fue acusado de llevar a cabo una campaña brutal de violencia y opresión contra los rohingya, una minoría religiosa de musulmanes. La propaganda del gobierno se publicó en Facebook. La propaganda vinculaba a los rohingya con los terroristas.

14 de noviembre de 2018: The New York Times publica una investigación sobre las tácticas agresivas de gestión de crisis de Facebook en medio de la controversia sobre el supuesto uso de la plataforma por parte de Rusia para inmiscuirse en las elecciones de 2016. El periódico informa que la compañía contrató a una firma de investigación de la oposición llamada Definers Public Affairs que participó en campañas contra los críticos de Facebook. Definers supuestamente alentó a los periodistas a investigar los posibles vínculos entre un grupo anti-Facebook y el multimillonario liberal George Soros. Después de que se publica la historia del New York Times, Facebook anuncia que ya no se asocia con Definers.

15 de noviembre de 2018: Durante una conferencia telefónica con periodistas, Zuckerberg dice que se enteró de la relación de la empresa con Definers a través del artículo de The New York Times. La empresa publica una respuesta al artículo citando supuestas inexactitudes.

27 de noviembre de 2018: Legisladores de nueve países celebran una audiencia sobre Facebook y desinformación en Londres. Richard Allan, vicepresidente de políticas públicas de la compañía para Europa, Oriente Medio y África, asiste a la sesión en nombre de Zuckerberg.

14 de diciembre de 2018: Facebook anuncia que un error permitió a los desarrolladores de aplicaciones de terceros acceder a fotos que las personas no habían compartido públicamente. Hasta 6.8 millones de usuarios podrían verse afectados.

18 de diciembre de 2018: The New York Times informa que Facebook ofreció más datos de sus usuarios a las empresas de lo que ha admitido. A pesar de las garantías de Zuckerberg de que la gente "tiene un control total" sobre quién ve su contenido, The Times dijo que los documentos y entrevistas con 50 exempleados de Facebook indican que la compañía le dio a otras firmas acceso a los datos de los usuarios.

21 de marzo de 2019: Facebook revela que una vasta colección de datos de dos usuarios de aplicaciones de terceros había sido expuesta al público a través de los servidores de computación en la nube de Amazon de una manera que permitió que el público la descargara.

28 de marzo de 2019: El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) anuncia que está acusando a Facebook de violar la Ley de Vivienda Justa. Esto sigue a una queja formal presentada en agosto de 2018 en la que HUD afirmó que Facebook permite que los propietarios y las personas que venden casas usen su plataforma publicitaria para "participar en la discriminación en la vivienda". La denuncia dice que los anunciantes pueden determinar quién ve los anuncios relacionados con la vivienda según los datos demográficos.

2 de mayo de 2019: Facebook anuncia que ha designado a algunas personas de alto perfil, incluido el líder de la Nación del Islam Louis Farrakhan, conocido por usar lenguaje antisemita, y el teórico de la conspiración de derecha Alex Jones, como "peligrosos" y lo dijo los estará purgando de sus plataformas. Otras personas prohibidas incluyen a Paul Nehlen, un antisemita que se postuló sin éxito para el Congreso en 2016 y 2018, y personalidades marginales de los medios de comunicación de derecha Laura Loomer, Milo Yiannopoulos y Paul Joseph Watson.

24 de julio de 2019: La Comisión Federal de Comercio anuncia un acuerdo de US$ 5.000 millones con Facebook, que resuelve una amplia investigación de los reguladores sobre cómo la compañía perdió el control sobre enormes cantidades de datos personales y manejó mal sus comunicaciones con los usuarios. Es la multa más grande en la historia de la FTC.

6 de septiembre de 2019 - La procuradora general de Nueva York, Letitia James, anuncia que los fiscales generales de ocho estados y el Distrito de Columbia están iniciando una investigación antimonopolio sobre Facebook. James dijo: "Usaremos todas las herramientas de investigación a nuestra disposición para determinar si las acciones de Facebook pueden haber puesto en peligro los datos del consumidor, reducido la calidad de las opciones de los consumidores o aumentado el precio de la publicidad".

24 de septiembre de 2019: Facebook anuncia que contratará verificadores de hechos de terceros para analizar el contenido a fin de prepararse para las elecciones de 2020, pero continuará excluyendo a políticos y anuncios políticos de sus procesos de verificación de hechos.

21 de octubre de 2019: Facebook anuncia que comenzará a etiquetar las publicaciones que están "total o parcialmente bajo el control editorial de su gobierno como medios controlados por el estado", como parte de un esfuerzo más amplio para evitar que se abuse de su plataforma para interferir con el Elecciones estadounidenses de 2020.

23 de octubre de 2019: Zuckerberg testifica ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara sobre los planes de Facebook para Libra, su proyecto de criptomonedas. El enfoque de la audiencia se expande para incluir una amplia gama de preocupaciones sobre Facebook, incluidas preguntas para Zuckerberg sobre la política de su compañía de no verificar los anuncios políticos publicados por funcionarios electos y candidatos.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.