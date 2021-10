Ejecutivo de Facebook dice que es "ridículo" culpar a las redes sociales de ataque al Capitolio el 6 de enero

Nueva York (CNN Business) -- Un alto ejecutivo de Facebook dijo este domingo en "Reliable Sources" de CNN que la compañía nunca podrá controlar todo el contenido de su sitio y que podría estar abierta a la regulación a medida que los legisladores continúen tomando medidas enérgicas contra el gigante tecnológico.

El vicepresidente de Asuntos Globales de Facebook, Nick Clegg, se defendió después de que la semana pasada la investigación condenatoria del Wall Street Journal, basada en documentos internos, descubriera que la empresa era consciente de los problemas en sus plataformas. El denunciante que filtró los documentos aparecerá esta noche en "60 Minutes", donde revelará su identidad antes de testificar ante un subcomité del Congreso este martes.

En su introducción a la investigación de ocho partes, The Wall Street Journal escribió: "Una y otra vez, según muestran los documentos, los investigadores de Facebook han identificado los efectos nocivos de la plataforma. Una y otra vez, a pesar de las audiencias del Congreso, sus propias promesas y numerosas exposiciones a los medios, la empresa no los arregló".

Los documentos que obtuvo el medio "ofrecen quizás la imagen más clara hasta ahora de la amplitud con la que se conocen los problemas de Facebook dentro de la empresa, hasta el propio director ejecutivo".

Denunciante de Facebook revela su identidad en '60 Minutes' y dice que la compañía priorizó las ganancias sobre el bien público

"No hay perfección en las redes sociales tanto como en cualquier otro ámbito de la vida", dijo Clegg al corresponsal principal de medios de CNN, Brian Stelter. "Y luego lo que tenemos que hacer es abordar eso".

Los adolescentes que ya tienen baja estima van a redes sociales y comienzan a compararse con los demás, dijo Clegg, y Facebook no puede controlar la "tendencia humana básica" de la comparación.

"No creo que sea intuitivamente sorprendente que si ya no te sientes bien contigo mismo, ir a las redes sociales puede hacerte sentir un poco peor", dijo Clegg. A raíz de los informes del WSJ, Clegg dijo que Facebook introducirá controles y herramientas parentales que estarán diseñadas para alejar a los adolescentes de ciertos contenidos.

Stelter luego le preguntó a Clegg por qué Facebook no se limitaba a publicar la investigación interna en sí, en lugar de ser puesto en la posición de que un denunciante filtrara los documentos.

La pregunta de si Facebook "deliberadamente barrió [la investigación] bajo la alfombra, literalmente, tiene todo al revés", dijo Clegg. Añadió: "Si no queremos abordar esas preguntas, no encargaríamos la investigación en primer lugar. Lo hacemos precisamente para que podamos trabajar en la minoría de casos en los que las personas no están teniendo una buena experiencia en nuestras plataformas".

Agregó que Facebook publica miles de investigaciones revisadas por pares y confirmó que la compañía continuará investigando.

Pero Clegg reconoció que Facebook se ha enfrentado a crecientes críticas por no poder controlar lo que ha creado.

"Nunca vamos a estar absolutamente al tanto de esto el 100% del tiempo, porque esta es una forma de comunicación instantánea y espontánea", dijo Clegg. "Hay una gran diferencia entre hacer un ejercicio revisado por pares en la cooperación con otros académicos y la preparación de artículos internamente para provocar e informar la discusión interna".

Una acusación "ridícula" según Facebook

Facebook afirmó tener éxito en el segundo trimestre de 2021 por reducir la prevalencia del discurso de odio en su plataforma durante tres trimestres consecutivos. Pero The New York Times informó que el denunciante del Journal pronto acusará públicamente a Facebook de relajar sus salvaguardas de seguridad para las elecciones de 2020 demasiado pronto, permitiendo que la información errónea y los grupos se reúnan en el sitio web, algunos de los cuales irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero.

Clegg calificó esta afirmación como "ridícula" y dijo que Facebook no era responsable de lo ocurrido ese día.

"La responsabilidad por la violencia del 6 de enero recae directamente en las personas que infligieron la violencia y los que los animó, incluido el expresidente Trump", dijo Clegg.

Clegg reconoció que la regulación de su plataforma podría ser "realmente útil" si relajara las reglas de privacidad y protección de datos, lo que podría permitir que los investigadores externos de Facebook obtengan acceso a datos confidenciales.

Antes de la entrevista de 60 Minutes, Facebook estaba jugando a la ofensiva, minimizando las afirmaciones de que la empresa es la causa de la polarización política y social en EE.UU. En un comunicado de hace dos semanas, Clegg afirmó que WSJ hizo "caracterizaciones erróneas deliberadas" en su serie de investigación.

"Ninguna de las defensas de Facebook citó un solo error fáctico en nuestros informes", dijo un comunicado de The Journal. El medio de comunicación dijo que le ha pedido a Facebook que publique la investigación interna sobre la que informó, lo que Clegg no confirmó si lo haría.

Las respuestas de Clegg y los gritos ocasionales llevaron a Stelter a decir que "una parte de mí se siente como si estuviera entrevistando al director de una empresa tabacalera en este momento". Clegg respondió que la comparación es "profundamente falsa".

"Tiene que haber una razón por la cual un tercio de la población mundial disfruta usando estas aplicaciones", dijo Clegg.

