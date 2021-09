¿Quién es Kim Yo Jong? Lo que sabemos de la hermana de Kim Jong Un, una figura misteriosa y poderosa

(CNN) -- Aquí hay un vistazo a la vida de la funcionaria del gobierno de Corea del Norte Kim Yo Jong, hermana de Kim Jong Un. Aunque, poco se sabe sobre ella ya que la familia es notoriamente reservada.

Personal

Fecha de nacimiento: 26 de septiembre de 1987 o 1988 (se cree que tiene poco más de 30 años, aunque su año de nacimiento varía).

Padre: Kim Jong Il Madre: Ko Yong Hui Matrimonio: Choe Song Niños: información no disponible públicamente Educación: Universidad Kim Il Sung

Kim Yo Jong, hermana del líder de Corea del Norte, asciende al máximo órgano gobernante de la nación

Kim Yo Jong, hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, en Hanoi, el 2 de marzo de 2019.

Educación y familia

Asistió a la escuela en Berna, Suiza, casi al mismo tiempo que su hermano Kim Jong Un a fines de la década de 1990. Estudió bajo varios seudónimos.

Es una de al menos cinco hermanos conocidos. Es la hija menor del exlíder norcoreano Kim Jong Il y Ko Yong Hui. Ella es la hermana del actual líder Kim Jong Un. Su abuelo fue el primer líder de Corea del Norte.

Carrera política y apariciones públicas

2007 - Fue nombrada cuadro juvenil en el gobernante Partido de los Trabajadores de Corea (WPK).

2009-2011 - Trabaja en la Comisión de Defensa Nacional y se desempeña como secretaria personal de Kim Jong Il

Diciembre de 2011 - asiste al funeral de Estado de su padre.

Marzo de 2014 - Asiste a las elecciones de la Asamblea Popular Suprema. Esta es su primera aparición pública junto a su hermano y la primera mención pública de su nombre por los medios estatales de Corea del Norte.

Reaparece Kim Jong Un tras prueba de armas 0:28

Octubre de 2014 - Según un grupo de expertos con sede en Seúl dirigido por desertores norcoreanos, Kim se hace cargo brevemente del país mientras que, según informes, su hermano está enfermo de gota o diabetes.

2014 - Es nombrada subdirectora del Departamento de Propaganda y Agitación del Partido de los Trabajadores de Corea.

11 de enero de 2017 - El Departamento del Tesoro de EE. UU. publica una declaración que designa y sanciona a Kim Yo Jong en respuesta a "abusos de derechos humanos y actividades de censura".

Kim Yo Jong y Kim Jong Un.

8 de octubre de 2017 - enero de 2021 - Miembro suplente del Politburó del WPK. No está claro en qué capacidad se ha desempeñado en este puesto. En algunas listas no aparece nombrada, lo que lleva a especular que ha sido degradada y reinstalada más de una vez. A partir de enero de 2021, ya no aparece como miembro suplente. También ha sido nombrada alternativamente como "primera subdirectora de departamento" a "subdirectora de departamento" del Politburó.

9 de febrero de 2018 - Kim asiste a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrada en Pyeongchang, Corea del Sur. Ella es el primer miembro de la dinastía gobernante del Norte en visitar el Sur desde el final de la Guerra de Corea en 1953.

10 de febrero de 2018 - Se reúne con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y le emite una invitación formal a Moon de parte de Kim Jong Un para viajar a Corea del Norte para lo que sería la primera reunión de líderes coreanos desde 2007.

El entonces vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y su esposa, Karen, asisten a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang, Corea del Sur. Kim Yo Jong, la hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, está sentada en la parte posterior izquierda. Ella fue invitada del presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, no fotografiado. Fue el primer miembro de su familia en viajar a Corea del Sur desde que cesaron las hostilidades de la Guerra de Corea en 1953. (Matthias Hangst / Getty Images)

12 de junio de 2018 - Asiste a la cumbre Estados Unidos-Corea del Norte en Singapur como enviada de Kim Jong Un y se reúne con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

27-28 de febrero de 2019 - Asiste a la cumbre Estados Unidos-Corea del Norte en Hanoi, Vietnam.

12 de marzo de 2019 - Los medios estatales de Corea del Norte anuncian que Kim Yo Jong es elegido miembro de la Asamblea Popular Suprema.

30 de septiembre 2021: Kim Yo Jong ahora es miembro de la Comisión de Asuntos Estatales (SAC, por sus siglas en inglés), el organismo gobernante del país encabezado por su hermano.

Kim Yo Jong, hermana del líder de Corea del Norte. (AP Photo/Wong Maye-E)

