El volcán Kilauea de Hawai vuelve a arrojar lava por primera vez en cinco meses

(CNN) -- El volcán Kilauea comenzó a entrar en erupción el miércoles por la tarde por primera vez desde mayo, arrojando lava en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawai.

Funcionarios señalan que si bien no existe un peligro actual para los residentes cercanos en la Isla Grande de Hawai, la situación será monitoreada para una mayor escalada.

El Observatorio de Volcanes de Hawai del Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés) había aumentado su nivel de alerta de vigilancia más temprano en el día después de que registró un aumento en las lecturas sísmicas.

"El aumento de la actividad sísmica y los cambios en los patrones de deformación del suelo en la cumbre del Kilauea comenzaron a ocurrir aproximadamente al mediodía del 29 de septiembre de 2021, lo que indica un movimiento de magma en el subsuelo", dijo el USGS.

La agencia dijo que detectó con cámaras web del observatorio un brillo dentro del cráter de la cima del Kilauea alrededor de las 3:20 pm hora local, lo que indica que había comenzado una erupción.

A line of low lava fountains is erupting from the crater floor, tephra is falling downwind, and a new fissure opened up on the west wall of Halemaʻumaʻu crater.

David Phillips, el científico adjunto a cargo del observatorio, le dijo a CNN que la noche anterior se había notado evidencia de cambios en el sitio.

"Justo después de la medianoche, comenzamos a tener un aumento en la actividad sísmica y los enjambres sísmicos", dijo.

La erupción está completamente dentro de los límites del parque. No existe una amenaza actual para la vida o la infraestructura, dijo Phillips, pero la erupción podría durar meses.

El mes pasado, un aumento registrado en la actividad sísmica llevó al observatorio a aumentar su alerta de volcán de "aviso" a "observación", dijo el USGS.

El momento en que la lava en La Palma toca el mar 0:56

La erupción más reciente de Kilauea comenzó en diciembre pasado, y las autoridades pidieron a los lugareños que permanecieran en el interior para evitar la exposición a nubes de ceniza. El volcán continuó descargando lava durante cinco meses.

En 2018, una erupción destruyó más de 700 hogares y obligó a los residentes a evacuar.

