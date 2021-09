J Balvin critica, de nuevo, a los Latin Grammy; dice que la Academia no valora a los artistas del género urbano

(CNN Español) – "No nos valoran, pero nos necesitan. Les damos rating pero no nos dan el respeto", esa fue la dura crítica de J Balvin contra los Latin Grammy, horas después que se anunciaran los nominados a la edición 22 de los premios.

En dos tuits, el cantante colombiano pide a los miembros del género urbano no asistir a la ceremonia el próximo 18 de noviembre.

Los Grammys no nos valoran , pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto . Pero ya el truco esta aburrido . Les damos Rating pero no nos dan el respeto ✊(Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido ) JOSE — J BALVIN (@JBALVIN) September 28, 2021

Los comentarios llegan a dos años de que miembros del género urbano, entre los que figuró J Balvin, expresaran una queja similar a través del hashtag #SinReggaetonNoHayLatinGrammys.

En ese entonces, la Academia Latina de la Grabación respondió a los intérpretes diciendo que las nominaciones de 2019 resultaron de un proceso de votación por parte de sus miembros, además invitaron a los artistas a involucrarse con la Academia, ser miembros activos y participando en los debates dentro de la Academia.

También, en 2020, la Academia incluyó al reguetón como una categoría oficial dentro de los premios. También creo la categoría mejor canción de rap/hip hop, en la que también premian a trabajos de trap.

Balvin está nominado para la edición 22 de los Latin Grammy en las categorías canción del año y mejor canción urbana con "Agua" y otra nominación en la categoría mejor interpretación de reguetón con "Tu veneno".

¿Se han involucrado los artistas urbanos con los Latin Grammy?

El presidente y CEO de los Latin Grammy, Manuel Abud, dijo a Zona Pop CNN en una entrevista esta semana que hay artistas que sí se han involucrado con la Academia.

"Siempre hay espacio para mejorar. Iniciamos un proceso de clara inclusión por parte de la organización. Ellos han respondido muy favorablemente. Son mucho más activos. Insisto, todavía se puede mejorar, porque además participar en el mundo academia no es fácil. Tienen un trabajo diario", dijo Abud a Zona Pop CNN.

"Nosotros somos muy respetuosos de sus espacios, pero queremos que siempre sepan que tienen a la Academia aquí. Yo me siento muy entusiasmado de ver la reacción que ha habido y lo ves en los resultados. Falta todavía camino por recorrer pero en términos generales muy bien", agregó Abud.

En las categorías principales: canción del año, álbum del año, grabación del año y mejor nuevo artista, hay una variedad de géneros y artistas representados. Figuran del género urbano Rauw Alejandro, Bad Bunny, C. Tangana, Maluma, Descemer Bueno, Yotuel, El Funky, Maykel Osorbo, María Becerra, Bizarrap, Boza y Paloma Mami.

Las nominaciones del género urbano a los Latin Grammy 2021

Estos son los nominados en las categorías urbanas y las principales de la edición 22 de los premios Latin Grammy.

Grabación del año

"Si hubieras querido", Pablo Alborán "Todo de ti", Rauw Alejandro "Un amor eterno" (versión balada), Marc Anthony "A tu lado", Paula Arenas "Bohemio", Andrés Calamaro y Julio Iglesias "Vida de rico", Camilo "Suéltame Bogotá", Diamante Eléctrico "Amén", Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo, Evaluna Montaner "Dios así lo quiso", Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra "Te olvidaste", C. Tangana y Omar Apollo "Talvez", Caetano Veloso y Tom Veloso

Álbum del año

"Vértigo", Pablo Alborán "Mis amores", Paula Arenas "El último tour del mundo", Bad Bunny "Salswing!", Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta "Mis manos", Camilo "Nana, Tom, Vinicus", Nana Caymmi "Privé", Juan Luis Guerra "Origen", Juanes "Un canto por México, Vol. II", Natalia Lafourcade "El Madrileño", C. Tangana

Canción del año

"A tu lado", Paula Arenas "A veces", Diamante Eléctrico "Agua", J Balvin "Canción Bonita", Carlos Vives y Ricky Martin "Dios así lo quiso", Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra "Hawái", Maluma "Mi guitarra", Javier Limón, Juan Luis Guerra y Nella "Patria y vida", Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky “Que se sepa nuestro amor”, Mon Laferte y Alejandro Fernández “Si hubieras querido”, Pablo Alborán “Todo de ti”, Rauw Alejandro “Vida de rico”, Camilo

Mejor nuevo artista

Giulia Be María Becerra Bizarrap Boza Zoe Gotusso Humbe Rita Indiana Lasso Paloma Mami Marco Mares Juliana Velásquez

Mejor fusión/interpretación urbana

"El amor es una moda", Alcover, Juan Magan & Don Omar "Tattoo (remix)", Rauw Alejandro & Camilo "Nathy Peluso: BZRP Music Sessions Vol. 36", Bizarrap & Nathy Peluso "Diplomático", Major Lazer Featuring Guaynaa "Hawái (remix)", Maluma & The Weeknd

Mejor interpretación reggaeton

"Tu veneno", J. Balvin "La tóxica", Farruko "Bichota", Karol G "Caramelo", Ozuna "La curiosidad", Jay Wheeler, DJ Nelson & Myke Towers

Mejor álbum de música urbana

"Goldo Funky", Akapellah "El último tour del mundo", Bad Bunny "Monarca", Eladio Carrion "ENOC", Ozuna "Lyke Myke", Myke Towers

Mejor canción de rap/hip hop

"Booker T", Bad Bunny "Condenados", Akapellah "La vendedora de placer", Lito MC Cassidy "Sana sana", Nathy Peluso "Snow Tha Product: BZRP Music Sessions Vol. 39", Snow Tha Product

Mejor canción urbana

"A fuego", Farina "Agua", J Balvin "Dákiti", Bad Bunny "La curiosidad", Jay Wheeler, DJ Nelson & Myke Towers "Patria y vida", Yotuel, Gente De Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky

