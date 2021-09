El enfrentamiento por el techo de la deuda en EE.UU. se intensifica en el Capitolio sin una solución clara

(CNN) -- El Congreso se está acercando al plazo de mediados de octubre para aumentar el límite de la deuda nacional, pero los demócratas y republicanos están estancados sobre el tema sin una resolución clara y el reloj avanza.

El límite de la deuda, también conocido como el "techo de la deuda", es exactamente lo que parece: el máximo que el gobierno federal puede pedir prestado. ¿Por qué hay un máximo? Porque el Congreso estableció un límite hace más de un siglo para restringir los préstamos del gobierno, pero en lugar de ceñirse a ella, ha seguido aumentando su límite cada vez que se alcanza.

Los demócratas quieren que los republicanos se unan a ellos en una votación bipartidista para suspender el límite de la deuda, pero los republicanos insisten en que no lo harán y han pedido a los demócratas que actúen por su cuenta para abordar el problema. Con el control tanto de las cámaras del Congreso como de la Casa Blanca, los demócratas enfrentan una presión cada vez mayor para actuar solos, pero hasta ahora no se han comprometido con ese curso de acción y todavía están tratando de obligar a los republicanos a votar sobre el tema, incluso si esos votos están destinados al fracaso.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo a los demócratas que una votación sobre el aumento del límite de la deuda podría producirse el martes, dijo a CNN una fuente en la reunión de la bancada demócrata. Pelosi señaló durante la misma reunión que los demócratas van a desvincular el proyecto de ley de financiamiento provisional conocido como una resolución continua para financiar al gobierno de la disposición para aumentar el techo de la deuda, según una fuente en la reunión.

Esta medida podría evitar un cierre del gobierno porque los republicanos han dicho que no votarán por el proyecto de ley provisional si incluye la disposición del límite de la deuda. La financiación del gobierno está programada para agotarse a la medianoche ET del jueves por la noche. Sin embargo, es probable que no se resuelva el problema del límite de deuda.

Pelosi dijo a los periodistas después de la reunión que "está entre nuestros planes" que los demócratas muevan el martes un proyecto de ley limpio para la deuda.

"Tenemos varias cosas: levantar el techo de la deuda, mantener abierto el gobierno, tenemos que hacerlas de manera inminente", dijo.

Mientras tanto, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, hizo una solicitud de consentimiento unánime para realizar una votación para suspender el límite de la deuda con un umbral de mayoría simple. Sin embargo, la votación fue bloqueada por los republicanos que dijeron que no quieren facilitar que los demócratas aprueben la medida políticamente sensible.

"Les hemos dado a los republicanos lo que quieren", dijo Schumer, refiriéndose a cómo los republicanos han pedido a los demócratas que actúen por su cuenta sobre el tema. "Solo les estamos pidiendo a los republicanos que se aparten del camino".

Sin embargo, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, se opuso a la solicitud.

"No hay posibilidad de que la conferencia republicana se salga de nuestro camino para ayudar a los demócratas a conservar su tiempo y energía para que puedan reanudar la embestida del socialismo partidista lo más rápido posible", dijo.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió a los legisladores que el gobierno federal probablemente se quedará sin efectivo y sin medidas extraordinarias para el 18 de octubre a menos de que el Congreso aumente el techo de la deuda, una nueva estimación que resalta cómo Estados Unidos podría incumplir con su deuda en cuestión de semanas si Washington no actúa. Un incumplimiento probablemente sería catastrófico, hundiría los mercados y la economía y retrasaría los pagos a millones de estadounidenses.

Los demócratas del Congreso inicialmente intentaron aprobar una legislación que abordara ambos temas fiscales, el límite de la deuda y el financiamiento del gobierno, al mismo tiempo. El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara la semana pasada, pero los republicanos del Senado bloquearon la medida el lunes.

El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, reconoció el martes que el uso de la reconciliación —un proceso que podría permitir a los demócratas levantar el techo de la deuda sin votos republicanos— es una opción sobre la mesa, pero también dijo que los demócratas pueden intentar aprobar un proyecto de ley limpio para abordar el límite de la deuda.

"No es una alternativa no respaldar la plena fe y el crédito de Estados Unidos, por lo que es posible que tengamos que usar la reconciliación. Creo que sería una triste declaración de irresponsabilidad republicana", dijo Hoyer, un demócrata de Maryland. "La reconciliación es una opción y está sobre la mesa. También hay otras opciones sobre la mesa y eso es devolverles un proyecto de ley limpio que pueda avanzar con relativa rapidez con la esperanza de que quizás con suerte algunos republicanos, al menos 10 republicanos, decidan que la plena fe y el crédito de Estados Unidos de América es más importante que obtener una ventaja política".

Al reconocer que la reconciliación podría usarse como una opción para abordar el límite de la deuda, Hoyer fue más allá de lo que muchos demócratas importantes lo han hecho en los últimos días. Las declaraciones también estuvieron en desacuerdo con algunos comentarios de otros legisladores de su partido.

El demócrata del Senado, Dick Durbin, rechazó el martes la idea de que los demócratas utilicen la reconciliación para aumentar el límite de la deuda, calificándola de "no inicial", y cuestionó la idea de los líderes republicanos del Senado de que podría ser un proceso rápido para que los demócratas eleven el límite de la deuda ellos mismos utilizando la herramienta de presupuesto.

En una aclaración de sus comentarios anteriores, Hoyer tuiteó más tarde que la reconciliación "no es la mejor opción, ni la opción que estamos buscando" para abordar el límite de la deuda.

El presidente de la bancada demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo que los demócratas todavía están sopesando las opciones sobre cómo elevarán el techo de la deuda si de hecho se separa de la resolución continua para financiar al gobierno.

"Creo que tuvimos una discusión, como puede haber indicado el orador, que fue bastante extensa sobre algunas opciones diferentes que tenemos frente a nosotros en términos del límite de deuda. No vamos a incumplir con la plena fe y crédito de Estados Unidos de América. Esa es una garantía cubierta", dijo Jeffries, un demócrata de Nueva York.

