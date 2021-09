Los Latin Grammy responden a reguetoneros que protestan por las escasez de nominaciones

(CNN Español) – Tras la protesta este martes de intérpretes de reguetón como Nicky Jam, Daddy Yankee y J Balvin por la poca presencia del género en las nominaciones de los Latin Grammy, la Academia se pronunció.

A través de un comunicado, la Academia Latina de la Grabación dijo que las nominaciones resultaron de un proceso de votación, que están abiertos a escuchar las críticas constructivas e invitó a los representantes del género a involucrarse con la Academia y a ser partícipes de los procesos de la misma.

Con la etiqueta #SinReggaetonNoHayLatinGrammys, varios artistas del género expresaron su inconformidad en redes tras el anuncio de las nominaciones.

Daddy Yankee, que está nominado en la categoría de "Mejor fusión/interpretación urbana" con su éxito "Con Calma", dijo en su cuenta de Instagram que: "A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a mucho de mis colegas. Recuerden una cosa muy importante, su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y RESPETO". Según Anuel AA, las pocas nominaciones son una "falta de respeto".

"La Academia Latina de la Grabación sigue un estricto proceso de votación desde hace 20 años. Los miembros de la Academia, por medio de sus votos, seleccionan el material que consideran merecedor de una nominación", explicó la organización este miércoles en el comunicado.

"La Academia nunca ha influido en sus decisiones y siempre se ha adherido y respetado sus selecciones, incluso cuando hay gente que no concuerda con los resultados. No obstante lo anterior, estamos siempre abiertos a escuchar descontentos y críticas constructivas. Invitamos a los líderes de la comunidad urbana/reguetonera a involucrarse con la Academia, participar en el proceso, y participar en debates que mejoren la Academia", añadieron.

Este miércoles, en respuesta a la polémica, J Balvin publicó un video de 4 minutos a través de IGTV en el que explica que con la queja no quieren decir que los otros géneros que premia la Academia no importan.

Según el colombiano, el género ha sido denigrado y pone como ejemplo que las nominaciones son al género “urbano” y no al reguetón.

“No estoy de acuerdo con la parte de usarnos para el rating y después no llevarnos lo que nos merecemos en nuestras categorías, en las categorías que nosotros estamos”, añadió el cantante.

Según Balvin, hay una realidad que los miembros votantes deben tener en cuenta, el reconocer la diferencia entre los géneros como el reguetón, el trap y el rap.

“El hecho en que yo no esté de acuerdo en cómo estén calificando nuestro reguetón, no quiere decir que no esté de acuerdo con los otros géneros y con los artistas que están brillando en este caso en los Latin Grammy”, concluyó.

Desde 2004, los Latin Grammy premian al reguetón en su ceremonia a través de las categorías "Mejor fusión/interpretación urbana", "Mejor álbum de música urbana" y "Mejor canción urbana".

"En su más pura esencia, La Academia Latina de la Grabación pertenece a sus miembros, de todos los géneros, y nuestras puertas siempre están abiertas. Juntos podemos encontrar fórmulas ganadoras. Sumémonos todos a resolver de fondo esta situación", finaliza el comunicado.

Este año los nominados en dichas categorías son los siguientes artistas:

Mejor Fusión/Interpretación Urbana

"Tenemos que hablar" – Bad Bunny

"Calma (Remix)" – Pedro Capó y Farruko

"Pa' Olvidarte (Remix)" – ChocQuibtown, Zion & Lennox, Farruko feat. Manuel Turizo

"Con Calma" – Daddy Yankee feat. Snow

"Otro trago" – Sech feat. Darell

Mejor Álbum de Música Urbana

"Kisses" – Anitta

"X 100pre" – Bad Bunny

"Mi Movimiento" – De La Ghetto

"19" – Feid

"Sueños" – Sech

Mejor Canción Urbana

"Baila baila baila" – Ozuna y Vicente Saavedra.

"Caliente" – J Balvin, Rene Cano, De La Ghetto y Alejandro Ramírez

"Con Altura" – J Balvin, Mariachi Budda, Frank Dukes, El Guincho, Alejandro Ramírez y Rosalía.

"Otro trago" – Kevyn Mauricio Cruz, Kevin Mauricio Jiménez Londoño, Bryan Lezcano Chaverra, Josh Mendez, Sech y Jorge Valdés

"Pa' Olvidarte" – René Cano, ChocQuibtown, Kevyn Cruz Moreno, Juan Diego Medina Vélez, Andrés David Restrepo, Mateo Tejada Giraldo, Andrés Uribe Marín, Juan Vargas y Doumbia Yohann.

Este martes, los Latin Grammy dijeron que para esta edición recibieron aproximadamente 15.500 inscripciones en 50 categorías. Los ganadores se elegirán a través de una votación que iniciará el próximo 3 de octubre y serán revelados en una ceremonia el 14 de noviembre en el MGM Grand Arena de Las Vegas.

