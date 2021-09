La búsqueda de Brian Laundrie, el prometido de Gabby Petito, continúa mientras el FBI busca nuevas pruebas

Holbrook, Nueva York (CNN) -- Mientras las autoridades continúan su segunda semana de búsqueda a lo largo de miles de hectáreas de tierras pantanosas en busca del prometido de Gabby Petito, Brian Laundrie, también están buscando nuevas pruebas en la investigación.

Los agentes del FBI regresaron el domingo a la casa de Florida que Laundrie compartía con sus padres, como se ve en un video de CNN. Al menos dos agentes podían verse en la casa y uno tenía una bolsa en la mano.

Durante la visita a la casa, "el FBI solicitó algunos artículos personales pertenecientes a Brian Laundrie para ayudarlos con la comparación de ADN y los padres de Brian proporcionaron al FBI lo que pudieron", dijo el abogado de Laundries, Steven Bertolino a múltiples cadenas de noticias.

CNN buscó a Bertolino pero no ha recibido respuesta.

Los padres de Laundrie dijeron a las autoridades el 17 de septiembre que el joven de 23 años salió de su casa días antes con su mochila y dijo que se dirigía a Carlton Reserve. Una fuente cercana a la familia le dijo a Chris Cuomo de CNN que Laundrie dejó la casa de sus padres sin su teléfono celular ni su billetera.

Los equipos han estado recorriendo la "vasta e implacable" Reserva Carlton -- unas 10.000 hectáreas de pantanos que son el hogar de caimanes y serpientes-- desde entonces. Drones, equipos de buceo y sabuesos se han unido al esfuerzo de búsqueda, según el Departamento de Policía de North Port.

Gabby Petito y Brian Laundrie: esto es todo lo que sabemos del caso

La desaparición de Laundrie se produjo en el momento álgido de la búsqueda de Petito. Los dos se habían ido de viaje juntos, pero Laundrie regresó a la casa que compartían con sus padres el 1 de septiembre sin ella. Más tarde, las autoridades encontraron los restos de Petito en un bosque nacional en Wyoming, y su muerte fue declarada homicidio.

La desaparición de Petito ha provocado angustia e indignación en muchas personas, pero también destaca las decenas de miles de historias de personas desaparecidas que no despiertan un interés tan intenso; había casi 90.000 casos activos de personas desaparecidas a finales de 2020, según el Centro Nacional de Información sobre Delitos.

Laundrie enfrenta una orden federal de arresto por el "uso de dispositivos no autorizados" como resultado de sus acciones luego de la muerte de Petito. Laundrie supuestamente usó una tarjeta de débito y un número PIN para cuentas que no le pertenecían por cargos que excedían los US$ 1.000 entre las fechas del 30 de agosto y el 1 de septiembre, según una acusación federal.

Un abogado de la familia de Laundrie enfatizó en un comunicado que la orden de arresto no era por la muerte de Petito sino relacionada con actividades que supuestamente tuvieron lugar después.

Se han ofrecido dos recompensas separadas por un total de US$ 30.000 a cualquiera que proporcione a los agentes del orden público información sobre el paradero de Laundrie.

Lo que sabemos sobre los movimientos de Laundrie

Petito, de 22 años, y Laundrie se embarcaron en un viaje a través de Estados Unidos en junio y estaban visitando parques nacionales. Publicaron en línea regularmente sobre sus viajes con el hashtag #VanLife, pero esas publicaciones se detuvieron abruptamente a finales de agosto.

El 26 de agosto, Jessica Schultz vio a Laundrie en una camioneta blanca estacionada en el Parque Nacional Grand Teton, y nadie parecía estar con él, le dijo al San Francisco Chronicle.

Al día siguiente, Nina Angelo y su novio, Matt England, dijeron haber sido testigos de una "conmoción" cuando Petito y Laundrie salían del restaurante Merry Piglets Tex-Mex en Jackson, Wyoming, dijo Angelo a CNN.

Petito estaba llorando y Laundrie estaba visiblemente molesto, entrando y saliendo del restaurante varias veces, mostrando enojo hacia el personal alrededor del puesto de la anfitriona del restaurante, dijo Angelo. La camarera que atendió a la pareja también estaba visiblemente conmocionada por el incidente, dijo Angelo, quien contó a CNN que no vio violencia ni altercado físico entre Petito y Laundrie.

Un gerente de Merry Piglets, que se negó a dar su nombre, vio "un incidente" en el restaurante y llamó al FBI, le dijo a CNN. El gerente se negó a describir lo que sucedió y dijo que el restaurante no tenía video de vigilancia del incidente.

Norma Jean Jalovec, una residente de temporada de Wyoming, le dijo a CNN que recogió a Laundrie no lejos de Jackson Lake Dam el 29 de agosto, alrededor de las 6:15 pm, y lo llevó al campamento de Spread Creek donde más tarde se encontraron los restos de Petito.

Laundrie estaba haciendo autostop, dijo Jalovec, y se sentó en el asiento del pasajero de su Toyota SUV 4-Runner.

Según Jalovec, Laundrie le dijo que él y su prometida tenían un blog de viajes, que ella estaba en su camioneta en el área de campamento trabajando en el blog y que él había estado caminando por el terraplén del río Snake durante unos días.

Una vecina que vive directamente al otro lado de la calle de la casa que Petito compartió con Laundrie y su familia le dijo a CNN que la última vez que vio a Laundrie en la casa de North Port fue el fin de semana del 10 de septiembre.

Karyn Aberts dijo que vio a Laundrie y su familia " en el vecindario en el patio delantero", y que parecía" normal ... iban a dar un paseo", y que ella" nunca pensó nada al respecto".

Petito fue reportada como desaparecida por su familia al día siguiente.

'Amar y dar amor como ella'

Mientras los investigadores continuaban su búsqueda de Laundrie, amigos, familiares y extraños se reunieron el domingo en Holbrook, Nueva York, para presentar sus respetos a Petito.

Joseph Petito describió a su hija en un panegírico como una "niña feliz", que hacia que la gente gravitara alrededor de ella. Hacía que los demás se sintieran bienvenidos, dijo, y le encantaba estar al aire libre, bucear, caminar por el sendero de los Apalaches o hacer snowboard en las dunas de arena de Colorado.

"Quiero que Gabby los inspire, eso es lo que estamos buscando", dijo Joseph Petito. "Si hay un viaje que ustedes quieren hacer, háganlo ahora. Háganlo ahora mientras tengan tiempo.

"Si hay una relación en la que están, puede que no sea lo mejor para ustedes, déjenla ahora", dijo, en una aparente referencia a la relación de su hija con Laundrie.

El padrastro de Petito, Jim Schmidt, también pronunció un panegírico, diciendo a los reunidos: "Se supone que los padres no deben enterrar a sus hijos. No es así como se supone que funciona esto".

Petito es "un ejemplo para que todos lo vivamos", dijo Schmidt," para disfrutar cada momento en este hermoso mundo, como ella lo hizo: amar y dar amor a todos como ella lo hizo ".

