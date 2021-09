El ADN latino de los Black Eyed Peas y cómo los llevó a crear "Translation", uno de sus discos más globales, con temas en español

(CNN Español) -- Los Black Eyed Peas celebran 25 años de carrera y ocho nominaciones a los premios Latin Billboard. Llegan a la ceremonia gracias a "Translation", un disco colaborativo con ocho cantantes hispanos. De esa producción se desprenden éxitos como "Girl Like Me" con Shakira, "Mamacita" con Ozuna y J. Rey Soul o "Ritmo (Bad Boys for Life)" con J Balvin.

Esas canciones en Spanglish, llevaron a la agrupación de Los Ángeles a contar con ocho menciones en categorías como "artista crossover del año", “hot latin song, canción del año" o “top latin albums, artista del año dúo o grupo", algo que para Taboo, cuyo nombre de pila es Jaime Luis Gómez, es un sueño hecho realidad.

"Es como un sueño [hecho realidad] para nosotros. Ser un grupo desde 1995 y estar activos en el 2021, con toda la música que estamos lanzando… desde 2019 con Ritmo con J Balvin, en 2020 lanzamos nuestro disco Translation con Piso 21, con Maluma, con Ozuna, Becky G y la gran, iconica Shakira", dijo Taboo a Zona Pop CNN.

"Es un sueño para nosotros y apreciamos que Billboard nos rinda tributo y nos de esta plataforma, aún en este momento de nuestras carreras. Es un gran orgullo", agregó el cantante.

Black Eyed Peas y su ADN latino

Aunque Taboo es el único integrante que tiene sangre latina, en específico mexicana de Sonora, la agrupación siempre ha tenido la cultura hispana en sus raíces. Will.i.am creció rodeado de mexicanos en los apartamentos subsidiados por el gobierno en Los Ángeles, conocidos como "the projects", y Apl.de.ap, aunque es filipino, en esa isla la influencia de España aún está presente.

Ese intercambio cultural, que se ha visto en la carrera de la agrupación desde sus inicios, fue importante para esta producción y más aún, conservar las letras en español de artistas latinos.

"Gracias a Dios que los artistas con los que trabajamos hicieron su parte en español, no queríamos cambiar nada, no queríamos cambiar el idioma. Queríamos que la energía fuese la misma", dijo Taboo a Zona Pop CNN.

El cantante confesó a CNN en Español que componer en este idioma fue todo un reto, uno que dice practica diariamente.

"Will.i.am y yo decíamos: 'no podemos decir eso porque es español pero mexicanoestadounidense', debemos hacerlo global. [Translation] nos mejoró como compositores, porque en discos como Elephunk hicimos canciones como Latin Girls, teníamos rimas en español pero no era tan enfocado como lo hicimos en Translation con la letra en español o spanglish", agregó.

"También tener la mente abierta de tener artistas increíbles como Shakira ayudándonos con las letras. Ella ayudó a Will.i.am con la composición, asegurándose que las palabras que él usaba tuviesen sentido y fuesen palabras que pudiésemos usar en 2020", dijo Taboo a Zona Pop CNN.

La defensa de la comunidad latina

Para Taboo y la agrupación la defensa de la comunidad latina es importante. Para el cantante más aún, siendo mitad nativo americano y mitad mexicano, él siente una responsabilidad muy personal de representar a las comunidades tanto indígenas como latinas a nivel gobal.

"Me enfoqué en ofrecer mi voz para construir puentes entre la cultura pop y la comunidad indígena. Eso es algo muy importante para mí, especialmente para aprender más de mis raíces de México. Mi abuelo era de Sonora, no sé realmente cuáles de las tribus estaban en Sonora, pero mi abuela era nativa americana de Jerome, Arizona", dice.

"Yo me enfoqué en apreciar y aprender más de la cultura indígena. Qué bonito, que especial es tener ese pasado histórico y darle un toque moderno. Muchas veces nos olvidamos de nuestra historia, estamos tan enfocados en una vida moderna que nos olvidamos de nuestros orígenes. Para mí es algo muy importante el nunca olvidar de dónde venimos para saber a dónde vamos", dijo el cantante a Zona Pop CNN.

Construyendo puentes con la música

Y esos puentes los siguen levantando para llevar a una plataforma global a artistas dominicanos como El Alfa.

"Es algo especial, el honrar y defender a la comunidad latina, para mí, como nativo americano y mexicano es un gran orgullo representar a mi gente, especialmente con un álbum que está enfocado en dar a los artistas latinos. El Alfa, que es increíble en la comunidad latina, llevarlo al universo Black Eyed Peas, era como un intercambio cultural. Piso 21, de Colombia, lo llevamos al mundo de los Black Eyed Peas", agrega Taboo.

"Era una mezcla de energía, de amistad y la celebración de la unión de estos géneros musicales. Fue un sentimiento natural y orgánico porque nosotros trabajamos con artistas como Juanes en 2004 o 2005, hicimos La Paga. Will.i.am hizo algo con Joan Sebastian, yo hice algo con Paulina Rubio. También trabajamos con Juan Luis Guerra, siempre tuvimos una conexión con los artistas latinos. Así que es una temática natural para nosotros enfocarnos en darles una plataforma a estos artistas increíbles que nos inspiran", dijo.

"J Balvin y Maluma nos inspiran, Ozuna nos inspira… Es una momento increíble para nosotros y continúa, acabamos de lanzar un nuevo sencillo con Saweetie y Lele (Pons)… Lele es increíble, lo que hace en TikTok, tiene una gran energía, ella es un ser hermoso, así que la música continúa en 2021", según Taboo.

"Translation", un disco que se siente un 'playlist'

"Translation", el octavo álbum de estudio de la agrupación estadounidense, se lanzó en junio de 2020, en uno de los puntos críticos de la pandemia de coronavirus.

La producción cuenta con 15 canciones, entre las que se incluyen "Girl Like Me", un éxito en redes y en plataformas de streaming, el cual llegó a liderar la lista Latin Airplay de Billboard.

En entrevistas anteriores, los miembros de la banda dijeron que a la hora de armar la lista de canciones, su intención era crear un disco que se sintiera como un playlist. Cada canción con una energía propia que invitada a bailar y disfrutar, algo que según Taboo, fue una de las razones por las que lanzaron la producción durante la pandemia.

"Lanzamos el disco durante la pandemia. Fue una experiencia extraña estar encerrados en la cuarentena. Gracias a Dios que pudimos hacer un disco, un álbum que representó alegra, felicidad", dijo Taboo a Zona Pop CNN.

"Para nosotros fue una manera de expresarnos, con las vibras muy positivas, con mucho optimismo, celebrando de lo que podía pasar el día de mañana. Estábamos atravesando situaciones difíciles en esa época y nos debíamos enfocar en música que nos hiciese sentir bien. Producir este disco fue un reflejo directo de lo que vendría en cuanto a celebrar la música, el disfrutar, la felicidad", dijo.

"Podíamos haber hecho un disco de terror, de tristeza, pero quisimos hacer algo que representara nuestra esperanza y nuestro optimismo, por eso el álbum resultó tan alegre, uptempo… es clásico de Black Eyed Peas, es como I Gotta Feeling o Boom Boom Pow, era como latino, eléctrico, urbano, pop, afro beat. Esos temas de celebración eran muy importante para los Black Eyed Peas", agregó Taboo.

