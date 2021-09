Dwayne 'The Rock' Johnson habla del tequila, la lucha libre y su amor por México

(CNN) -- El actor mejor pagado de Hollywood por segundo año consecutivo, Dwayne Johnson recientemente añadió "emprendedor" a su currículum. Sus fans lo conocen como "The Rock" ("La Roca"), una superestrella de acción y exluchador profesional, pero recientemente se alió con una bebida espirituosa de México. El Tequila Teremana, lanzado en 2020, es una de las últimas entradas en el saturado sector de las bebidas espirituosas de las celebridades.

En su época de luchador, Johnson adoptó el personaje del "Campeón del Pueblo", y en la vida real se ha esforzado por hacer lo mismo. Por eso, cuando creó la marca de bebidas antes de la pandemia, Johnson pasó tiempo en México con los hombres y mujeres que trabajan duro para elaborar la bebida, desde los campos de agave hasta las barricas.

El amor de Johnson por México y su licor nativo se intensificó después de un viaje en 2007 para promocionar su película "The Game Plan", en un momento en el que todavía estaba buscando su lugar entre el público mundial.

"Pude conducir hasta el perímetro de Ciudad de México [y explorar]. En ese momento, todavía estaba en ascenso, estaba tratando de dar un giro a mi carrera", dijo. "Siempre me ha gustado la cultura y el tequila, así que fue un viaje inolvidable".

Johnson, luchador profesional de tercera generación, se sintió intrigado de niño por la lucha libre, una versión teatral y de altos vuelos de este deporte, popularizada en las arenas de México.

CNN Travel se puso al día con Johnson desde Hawai en el set de rodaje de "Black Adam", la última superproducción de superhéroes de DC Comics, para hablar de su colaboración con la familia López para crear tequila en Jesús María, México, de su interés por el licor de agave y de cómo su familia superó su propia lucha contra el covid-19. Su próxima película, "Jungle Cruise", se estrenará el 30 de julio.

Dwayne "The Rock" Johnson entró al negocio del tequila en 2020.Créditos: Jonesworks/Cortesía Teremana

¿Cómo nació tu amor por el tequila?

De joven, en mi casa siempre había tequila, whisky, vodka y cerveza. Crecí con un verdadero amor por el tequila y el whisky, en particular. Pero la primera vez que visité México, en concreto Ciudad de México, fui a algunos locales y disfruté de un tequila local.

Hasta ese momento había disfrutado de las marcas conocidas y famosas. Pero cuando finalmente aterricé en México en 2007, disfruté del tequila local. Me encantó. Fue una conexión realmente especial. Recuerdo que compré todo lo que pude en estos lugares locales.

Empecé a hacer preguntas sobre cómo se hacía ese tequila en particular. Y el proceso. Y luego volví al mismo bar la noche siguiente. Fue un buen momento. Un montón de buenos recuerdos de conexión con el tequila y de conexión con los locales.

Cuéntanos sobre la destilería y la creación de la marca Teremana.

La destilería Teremana, en Jesús María [en el estado de Jalisco], es un lugar especial que llevo en el corazón. Cuando fui allí por primera vez, nos asociamos con una hermosa familia mexicana que es fabricante de tequila y cultivadora de agave.

Construimos nuestra propia destilería allí. Es especial por los puestos de trabajo que podemos crear. Tenemos casi 250 empleados en Teremana.

¿Tuviste algún contacto con la cultura de la lucha libre en tu infancia?

Crecí en el mundo de la lucha libre profesional. Y en Texas, donde vivíamos en el sur de Texas, estuve expuesto en esa época a la lucha libre. Mi padre y mi abuelo eran muy amigos de muchas de las familias mexicanas más conocidas, desde los Guerreros hasta Dos Caras.

Siempre estuve fascinado y maravillado con los luchadores porque todos llevaban máscaras y eran tan... geniales para mí cuando era pequeño. Adoraba la lucha libre profesional, y los luchadores eran mis héroes. Y especialmente cuando me mudé al sur de Texas, ¡los veía todas las noches! ¿Te inspiraron en tu trayectoria profesional?

Su estilo en el cuadrilátero y su estilo de lucha eran muy singulares y muy atléticos, muy diferentes del estilo de Estados Unidos. Siempre me fascinó, me encantaba ver los combates... en primera fila. Yo era ese niño que comía palomitas y las dejaba caer por el suelo. Y entraba a los camerinos y pasaba el rato con mi padre... mantenía la boca cerrada porque eso era importante. Pero me quedaba maravillado con todos mis héroes.

Me fascinaba cuando me di cuenta de que los luchadores nunca se quitaban la máscara. Ducha: La máscara puesta. Quiero decir, eso es compromiso. Y recuerdo haber preguntado a mi padre y a mi familia sobre eso. Y mi padre dijo: 'Están protegiendo el negocio. Es lo que hacemos y es lo que hacen'. En esa cultura eso es lo importante para ellos, que nunca revelen su identidad. Así que eso llevó mi idea de mis héroes a un nivel completamente nuevo.

El año pasado tuviste covid-19. ¿Cómo les afectó a ti y a tu familia?

Afecta a todo el mundo de forma diferente. Mis síntomas fueron muy leves. Mi esposa tuvo algunos síntomas más fuertes.

Estuvo en cama durante un día. Tuvo un poco de fiebre, pero salió adelante. Entonces nos quedamos como un auto en neutral, en cierto modo como en piloto automático hasta que terminó. Todo el mundo a nuestro alrededor tuvo covid-19 y esa cosa es tan rápida y tan traicionera.

¿Hay algún lugar que sea tu "lugar feliz"?

Está en las islas [hawaianas]. Allí es donde siempre necesito ir. Me centra, especialmente cuando tengo a mi familia conmigo y puedo llevar a nuestros bebés con nosotros y hacer que ese "maná" se filtre en sus almas. La gente es simplemente cálida. Estuvimos [en Oahu] justo después de Navidad.

Me encanta llevar allí toda la producción que puedo. Y he llegado a un buen punto en mi carrera en el que puedo recomendar sin dudarlo que vayamos a Hawai [risas]. También es bueno para el equipo, es genial para la isla... para la economía local.

¿Cuál es tu cóctel favorito?

Ahora mismo es el 'The People's Margarita'. Es una variante de un margarita de alta gama, al que le añado un poco de piña. Soy un fanático de la piña, por supuesto, ya que he pasado mucho tiempo en las islas [hawaianas]. Ese toque de piña le da un toque único a la bebida.

