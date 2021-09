Preguntas de la audiencia sobre el coronavirus: ¿Incluye la dosis de refuerzo de la vacuna algún aditivo contra las variantes del covid-19?

(CNN Español) -- Esta semana en el episodio de preguntas y respuestas el Dr. Elmer Huerta aclara varias dudas sobre la combinación de vacunas, especialmente en países de Latinoamérica.

También responde preguntas sobre las dosis de refuerzo, la vacunación en adolescentes, personas mayores y embarazadas, y sobre si hay interferencia del antígeno en algunas pruebas sanguíneas.

Puedes escuchar este episodio en Spotify o tu plataforma de podcast predilecta, o leer la transcripción a continuación.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter @DrHuerta.

Preguntas sobre la combinación de vacunas y la necesidad de una dosis de refuerzo

Con relación a la combinación de vacunas, las preguntas son muy variadas, algunas personas solicitan información sobre la posibilidad de completar su esquema de vacunación iniciado con una primera dosis de Sinovac, Sinopharm o Sputnik V, con vacunas de Pfizer o Moderna.

Y con relación a las dosis de refuerzo, las preguntas más comunes son las que piden información sobre la posibilidad de administrar una dosis de refuerzo a las personas que recibieron una dosis de Johnson & Johnson, aunque muchas otras preguntan también son acerca de la posibilidad de recibir una dosis de refuerzo, luego de haber completado sus dos dosis de Pfizer, Moderna, Sinopharm, Sputnik V o Sinovac.

Antes de contestar, definamos los términos.

Recordemos que la combinación de vacunas se define como la necesidad de completar el esquema de vacunación con una vacuna diferente de la recibida como primera dosis, mientras que el uso de vacunas como refuerzo se define como la intención de usar una vacuna —ya sea la misma u otra diferente— como refuerzo a las recibidas en su esquema de vacunación.

Combinaciones de la vacuna estudiadas

Por ejemplo, debido a la desconfianza de algunas personas hacia la efectividad de las vacunas chinas, Sputnik V o Johnson & Johnson, muchas personas desean saber si pueden usar las vacunas de Pfizer o Moderna para “reforzar” la efectividad de las vacunas recibidas.

Con relación a la combinación de vacunas, una que está científicamente estudiada y reportada es la que permite completar la primera dosis de AstraZeneca con las vacunas de Pfizer y Moderna. Estos estudios fueron hechos en Alemania, España y Alemania, y fueron motivados por la suspensión de la vacuna de AstraZeneca en Europa a comienzos de este año.

Otra combinación de vacunas estudiada es la que intercambia las vacunas de Pfizer y Moderna, combinación que es permitida en Canadá, pero que en Estados Unidos es recomendada por los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC) solo en situaciones excepcionales.

Por último, en Argentina —en un estudio motivado por la escasez de la segunda dosis de Sputnik V— se determinó que la primera dosis de la vacuna Sputnik V puede ser completada con las vacunas de AstraZeneca o Moderna.

La dosis de refuerzo: lo que dicen los científicos

Con relación a la necesidad de una vacuna de refuerzo una importante noticia se dio el 17 de setiembre cuando el Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados de la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) decidió que una dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer no era necesaria para toda la población estadounidense que completó su vacunación con dos dosis de esa vacuna, sino solamente para las personas mayores de 65 años y aquellas que tengan alguna enfermedad que los predisponga a complicarse, en caso de infectarse estando completamente vacunados.

Por otro lado, un estudio chileno concluyó que es posible reforzar la vacuna de Sinovac con la de AstraZeneca.

En resumen, hasta el momento, las únicas combinaciones estudiadas para completar un esquema de vacunación son las de AstraZeneca con Pfizer y Moderna, Pfizer y Moderna, y Sputnik V con AstraZeneca o Moderna.

Por otro lado, en el caso de los refuerzos, hasta el momento la única estudiada es usar la de AstraZeneca para reforzar las vacunas de Sinovac o usar la misma vacuna inicial para la dosis de refuerzo.

Es por eso que las anécdotas de miles de personas que han usado Pfizer o Moderna después de haber recibido Sinopharm, Sinovac, Sputnik V o Johnson & Johnson son consideradas formas de automedicación no avaladas por estudios científicos, y solo deben ser hechas con permiso del médico de cabecera.

Preguntas sobre el esquema de vacunación

@drhuerta buenas tardes Dr. Tengo un joven de 15 años le pusieron una dosis de pfaiser y no más, diga Ud necesita segunda dosis? Gracias por su atención.Desde Cuenca Ecuador le saludo — Aquiles Berrezueta (@aquilesberr) September 17, 2021

Hola, Aquiles, en Estados Unidos la vacuna de Pfizer tiene licencia de uso de emergencia en adolescentes mayores de 12 años y consiste de dos dosis, las que se aplican con 3 semanas de intervalo entre una y otra.

Sabemos que en Ecuador la ministra de Salud anunció que los adolescentes mayores de 12 años iban a recibir una sola dosis, y la segunda podía ser aplazada hasta por seis meses. Sin embargo, revisando las guías de vacunación de Ecuador publicadas el 3 de septiembre, se ve que los adolescentes entre 12 y 17 años deben recibir dos dosis de la vacuna con un intervalo entre 28 y 82 días. Te sugiero preguntar a tu médico para que te aclare la situación.

@drhuerta doctor ayer ví x segunda vez una propaganda de que las embarazadas con 12 semanas ya se pueden vacunar, pero no he visto difusión en los medios de comunicqción, dsto es valido? Hay respaldo cientifico? — Sairi Cornejo (@SairiCornejo) September 15, 2021

Hola Sairi, claro que sí. Está ya definido que —debido a su alta probabilidad de complicarse por la enfermedad— las mujeres embarazadas deben vacunarse contra el covid-19.

En Estados Unidos se recomienda que sea en cualquier momento, aunque debido a que la gran mayoría de abortos espontáneos se producen durante las primeras 12 semanas, muchos médicos aconsejan que la vacunación sea después de ese momento.

Eso porque si la mujer se vacuna y tiene un aborto espontáneo, va a ser muy difícil convencerla a ella o a su pareja que la vacuna no provocó el aborto.

Otras preguntas sobre las dosis de refuerzo

Dr. a que se debe que rechazan el resfuerzo si esta comprobado según al experiencia en otros paises que es fundamental un refuerzo para todos, le saludo desde Guatemala. — Aarón Alay (@ludinaaron) September 17, 2021

Excelente pregunta, Aarón. Según el Comité, hubo dos razones para esa decisión. La primera es que la posibilidad de que la gente joven se complique por covid-19 es mucho menor que las personas mayores o con enfermedades crónicas.

La segunda es que los estudios analizados no encontraron que las vacunas impedían que personas vacunadas infectadas puedan contagiar a otras personas.

Por esas razones, los miembros del Comité decidieron por 16 a 2 que las vacunas solo deban ser administradas a las personas que, sí se infectan, tienen alta probabilidad de complicarse, es decir, mayores de 65 años y con enfermedades prexistentes.

La 3era dosis o Booster shot tiene un aditivo en la dosis para las nuevas cepas o es la misma que la actual? — Hugo (@hugopantoja1310) September 17, 2021

Excelente pregunta, Hugo. Se espera que las dosis de refuerzo de Pfizer a usarse pronto en Estados Unidos será la misma vacuna usada para las dosis iniciales. No se ha anunciado todavía una vacuna de generación diferente, diseñada especialmente contra alguna variante.

@drhuerta Doctor Huerta quisiera saber si esa tercera vacuna para la gente de 65 años en adelante; es igual los componentes a las otras vacunas de Phizer. Tengo duda tal vez usted me responde. — Ana Margarita Viaud (@ViaudAna) September 17, 2021

Hola, Ana, tu pregunta es muy buena. La respuesta es que el Comité de Prácticas de Inmunización de los CDC decidirá en la semana del 20 de septiembre los detalles del uso de refuerzo de la vacuna de Pfizer. Dicho Comité decidirá el tipo, la dosis, el intervalo y quienes la recibirán.

Hola @drhuerta vivo en Hungria y tengo cita para mi 3era dosis en unos días, anteriormente me vacuné con Moderna, pero me gustaría saber si es preferible que en este momento me coloque otra vacuna o siga con Moderna? — marianabalthazart (@marianabalthat) September 16, 2021

Hola, María. Debido a que no es una práctica común, no está claro todavía qué vacunas deben usarse para las dosis de refuerzo.

En Estados Unidos es muy probable que las dosis de refuerzo sean de la misma marca de vacuna.

Preguntas sobre la vacuna y otras enfermedades

doctor, tengo Sindrome de Ehler Danlos, he leído que somos más predispues a sufri Covid grave; sin embargo, no es fuente confiable. ¿En mi caso sería bueno colocarme una tercera dosis? Tengo 2 de pfizer y tengo la posibilidad de colocarme un refuerzo en EEUU, habria algún riesgo? — Cristhy Ramirez (@CristhyMarian) September 18, 2021

Hola, Cristhy, como sabes, el síndrome de Ehlers-Danlos es una condición congénita en la cual los tejidos conectivos y ligamentos pueden ser muy elásticos, por lo que una persona es capaz de ser muy flexible.

De acuerdo con la página del Grupo de Soporte de Ehlers-Danlos del Reino Unido, las personas con esa condición no son más susceptibles a complicarse por covid-19, de tal modo que debes esperar las regulaciones del país en que vives y seguir las recomendaciones sobre dosis de refuerzo.

Saludos Dr, una persona de 82 años que ha presentado ACV isquémico, que vacuna puede ponerse en venezuela, la rusa o la china? — irenebad (@irenebad1) September 16, 2021

Hola, Irene, claro que sí. Las personas que han sufrido un accidente cerebro vascular están en mayor riesgo de complicarse si se infectan con el nuevo coronavirus. Por lo tanto, debe protegerse usando cualquier vacuna.

Hasta el momento, todas las vacunas confieren una alta protección para evitar una enfermedad grave y la muerte.

Doctor buenos días. Por qué si la vacuna moderna ha provocado miocarditis la autorizaron ? Gracias buen día. — Josue (@Josue98435539) September 14, 2021

Excelente pregunta Josué. Recuerda que las vacunas fueron autorizadas para ser usadas de emergencia, lo que significa que a medida que se van usando deben monitorizarse los efectos secundarios.

Es precisamente durante ese seguimiento que se descubrió que existía relación entre raros casos de miocarditis y el uso de la vacunas de ARN mensajero.

Lo importante es que un estudio demostró que la posibilidad de desarrollar miocarditis después de sufrir covid-19 es mayor que la posibilidad de desarrollar miocarditis después de la vacuna, por lo que el beneficio de usar una vacuna es mucho mayor que el riesgo.

Otras preguntas sobre el coronavirus

@drhuerta Saludos. Hace meses, artículos científicos demostraban que el SARS-COV2 podía mantenerse activo por hasta 30 días en ciertos tipos de superficies.¿Existe información actualizada sobre el tiempo que pueden mantenerse activas las nuevas variantes del virus en superficies? — Edson V (@EdsonV18) September 16, 2021

Hola, Edson. No existe información nueva al respecto, pero quizás sea importante aclarar que las mutaciones que experimenta el virus para producir las variantes no afectan el tiempo de actividad del virus.

Las mutaciones afectan la capacidad de contagio de persona a persona.

@drhuerta dr una pregunta una persona que le dio covid y superó en junio del 2021 y se hace una prueba de VIH en septiembre 2021 puede dar un falso positivo o no afecta en nada haber tejido covid — Yugle Rivero (@rivero_yugle) September 16, 2021

Hola, Yugle, es una excelente pregunta. Debido a que son virus completamente diferente, no existe ninguna posibilidad de que una prueba para detectar alguno de los virus de un resultado falso positivo.

En otras palabras, si a una persona le sale una prueba de VIH positiva, no es posible que eso se deba al covid-19.

@drhuerta Hola Dr. En el caso de niños menores de 3 años. ¿Cuáles son los porcentajes de riesgo de contraer una enfermedad grave y de morir, en caso en contraer Covid-19? Gracias por su respuesta — Alberto Patrón (@mAlbertoPatron) September 14, 2021

Hola, Alberto, felizmente los niños tienen mucha menor probabilidad que los adultos de sufrir enfermedades graves o de morir a causa de covid-19.

En Estados Unidos, entre los estados que reportan datos de hospitalizaciones y muerte por edad, los niños representan del 1,6% al 4% de los pacientes que fueron hospitalizados por covid-19 y no más del 0,27% de las muertes.

@drhuerta Saludos dr. Cuando se considera un covid-19 leve, moderado y severo? — Gabriel Castillo Garces (@_Gsiete) September 19, 2021

Excelente pregunta Gabriel. El covid leve es el que presenta síntomas tan leves que la persona pueda que no necesite medicamentos para controlar los síntomas.

El covid-19 moderado ya presenta síntomas más intensos que pueden llevar a la cama al paciente. Necesita medicamentos para la fiebre, el dolor de cabeza u otros síntomas.

La enfermedad severa es la que necesita hospitalización por comprometer la función pulmonar, con una saturación de oxígeno menor de 94 y marcada dificultad respiratoria.

¿Tienes preguntas sobre el coronavirus?

Envíeme sus preguntas por Twitter, intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Puede encontrarme en @DrHuerta.

