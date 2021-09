La cantante brasileña Luísa Sonza derrumba su coraza para mostrar su lado más vulnerable en "DOCE 22", su segundo álbum

(CNN Español) – A primera vista, la cantante brasileña Luísa Sonza se muestra como una mujer fuerte, empoderada, con muchas cosas que decir y poco miedo a expresar sus pensamientos. Pero a su alrededor ha construido una coraza para no permitir que otros lean sus sentimientos.

Esa burbuja protectora la derrumbó con su segunda producción discográfica, "DOCE 22", que lanzó a fines de junio y la cual, en su semana de estreno, fue la segunda producción más reproducida a nivel global en Spotify, según dijo la plataforma en un tuit.

.@luisasonza understood the assignment 🇧🇷🇧🇷#DOCE22 debuted at #2 on our Top Global Album Debuts #SpotifyCharts pic.twitter.com/qxxK0q9x4u — Spotify Charts (@spotifycharts) July 29, 2021

Se trata de un disco de 14 temas, presentados de una manera "retro", con un lado A y un lado B: uno más alegre y otro más reflexivo, explica.

"Es como un disco de vinilo, lo hice así porque pensé que era la mejor forma para que la gente me entendiera. Siento que tengo dos lados, soy Luísa Sonza, la artista, una chica fuerte a la que no le importa lo que la gente piense o diga de ella. Pero también tengo otro lado que la gente no conocía, el más introspectivo, el de una chica joven, vulnerable, que sufre con toda esta exposición", dijo Sonza a Zona Pop CNN en una entrevista vía Zoom.

Una vulnerabilidad que nació, quizás, gracias a la pandemia, época en donde produjo el disco.

View this post on Instagram A post shared by luísa SONZA (@luisasonza)

Luísa Sonza, compositora y productora de su "DOCE 22"

Junto a su mejor amigo, Douglas Moda, la cantante –una de las líderes del pop brasileño– escribió y produjo los temas, todo desde la comodidad de la casa. No pudo ser de otra manera, así los obligó la pandemia de coronavirus a trabajar.

"DOCE 22 es un álbum muy personal. Escribí todos los temas, también los produje junto a mi mejor amigo Douglas Moda. Es un disco [en el que me muestro] vulnerable, por eso es tan importante para mí. Tomó 14 meses, [lo trabajé] durante la pandemia. Mi amigo [Moda] vivió en mi casa, hicimos todo en mi casa. Por eso es que es tan personal, un poco introspectivo en algunas canciones", dijo Sonza a Zona Pop CNN.

Abrirse de esta forma fue un reto, dice la artista. El miedo existía dentro de sí. Su exposición en redes es amplia y con eso también los comentarios indeseados. La artista cuenta con más de 24 millones de seguidores en Instagram, más de 3 millones en Twitter, 4,4 millones de seguidores en Facebook y 6,7 millones de suscriptores en YouTube.

"Sí, fue difícil [mostrarme vulnerable]. Soy una persona reservada, no me gusta mostrar mis sentimientos. Mi signo es cáncer por lo que tengo una coraza y no dejo que nadie se me acerque y [que vean] mi fragilidad. Fue difícil pero al mismo tiempo sirvió de desahogo. Aunque fue difícil, fue inevitable".

Aún cuando inicialmente no pensaba que la pandemia de coronavirus fue un factor para esa apertura, la cantante reconoce que quizás tuvo algo que ver. La situación expuso los sentimientos de miedo, frustración e incertidumbre a nivel global e hizo que algunas personas se sinceraran con respecto a situaciones como la salud mental.

Más aún en Brasil, uno de los países a nivel mundial más golpeados por el covid-19, y el cual sigue entre los cinco países con más contagios y muertes como consecuencia de la enfermedad.

"Fue un momento difícil para todo el mundo y pienso que fue un momento en el que necesitamos mirarnos desde adentro y para mí no fue distinto", cuenta Sonza a Zona Pop CNN.

Y aunque el coronavirus generó gran auto análisis que llevó a algunos a descubrir facetas de ellos mismos, Sonza asegura que ella ya conocía perfectamente ese "desastre" que terminó en la producción discográfica.

"Creo que sabía todo esto. Pero tuve el valor de ponerlo en el disco", confiesa la cantante.

(Crédito: Felipe Gomes / @felipegrafias)

La sexualidad como poder femenino

Algunos de los temas de "DOCE 22" hablan de manera muy explícita sobre la sexualidad de la mujer, de su sexualidad. Algo que se discute frecuentemente en las letras no solo de la cantante brasileña, sino de varias representantes del género urbano.

Según Sonza, esta polémica que puede generar ser tan abierta es un signo de miedo en su contraparte masculina.

"Creo que nos tiene miedo porque nuestro poder es increíble, es sorprendente. Nosotras las mujeres somos la creación más hermosa del mundo y todo el mundo trata de quitarnos ese poder. Nuestra sexualidad es un poder. Creamos vida, ¿sabes? La feminidad es hermosa y la gente trata de quitarnos esto. No tenemos que aceptarlo. Nos tienen miedo porque somos increíbles", dice la cantante a Zona Pop CNN.

La lucha sobre la igualdad de género y de libertad para expresar sus pensamientos va más allá de las letras de sus canciones. Asegura que es una realidad que se palpa no solo en la industria musical sino en general en su país, Brasil.

"Yo amo mi país, amo nuestra cultura, pienso que es el mejor lugar del mundo pero tenemos grandes problemas y el sexismo es uno de ellos. Tenemos un camino difícil [que recorrer] con respecto al sexismo. En la industria musical es igual. Hemos sufrido mucho acá en Brasil, las mujeres como artistas, o cualquier otra cosa, pasamos por cosas que los hombres no experimentan", dice.

"Todo el mundo nos juzga sin sentido, nos odian porque hablamos de nuestra sexualidad o porque no lo hacemos. Es difícil hablarlo porque [las críticas] no tienen sentido. Nos tratan de encasillar, que seamos lo que ellos quieren que seamos", añade la cantante.

Sus colaboraciones soñadas

Algo que caracteriza a esta nueva generación de cantantes femeninas es la apertura que tienen a unir sus voces, de colaborar, de ser un grupo unido dentro de una industria que aún tiene mucho camino que recorrer para lograr la equidad de género.

La cantante ya ha colaborado con una de las superestrellas brasileñas, Anitta, para el tema "Modo turbo", con el que también contó con la voz de Pabllo Vittar.

Para Sonza el idioma no es un impedimento cuando de música se trata.

"Me encanta la música latina, somos una cultura increíble, aunque tengamos un idioma diferente… Esto nos representa. Me encantaría [colaborar] con muchas cantantes: con Karol G, la amo... quiero hacer un tema con ella; Natti Natasha, Becky G, María Becerra... También amo a Paloma Mami y a Nathy Peluso. Sería genial juntarnos", dice la cantante.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.