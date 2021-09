Día Internacional del Chocolate: 5 datos extraños, pero deliciosos, sobre el chocolate

(CNN) -- Cada 13 de septiembre se celebra el Día Internacional del Chocolate.

¿Y quién puede resistirse?

Es difícil encontrar a alguien a quien no le guste el chocolate.

Desde los aztecas hasta Willie Wonka y la tira cómica Cathy, la golosina ha estado seduciendo las papilas gustativas durante siglos. Existen pocos placeres –desde el fondue hasta el mousse, los s'mores y las malteadas– que no puedan mejorarse con chocolate.

En honor al Día Nacional del Chocolate, aquí tenemos un breve compendio de datos extraños pero deliciosos sobre el embriagador fruto del grano del cacao.

1. Puedes pagar 260 dólares por una barra de chocolate

En el panteón de los chocolates finos, existen cajas gourmet, bombones hechos a mano y ahora: una barra de 260 dólares que puedes comer con pinzas de madera. Es de To'ak Chocolate, y la hacen a mano con granos de cacao ecuatoriano.

También es el chocolate más caro del mundo, según Jerry Toth, cofundador de To'ak Chocolate. ¿Pero por qué con pinzas?

"Nuestros dedos tienen su propio olor y aceites naturales", dice Toth. "No queremos que nada mancille o altere el olor y el sabor del chocolate antes de que tú lo comas".

2. Los M&M son un refrigerio básico para los astronautas de la NASA

Luego de que los M&M's fueron lo primero que fue empacado en el transbordador espacial en 1981, estos han viajado al espacio en más de 130 ocasiones. La NASA, que no promociona productos comerciales, les llama "chocolates cubiertos de caramelo". Los M&M's han demostrado su capacidad para permanecer completos en condiciones muy extremas y son de los favoritos para "las hazañas de la cena por su microgravedad acrobática", dice la NASA.

3. La galleta con chispas de chocolate es la galleta oficial del estado de Massachusetts

Al reconocer que la galleta fue inventada en 1930 en el restaurante Toll House en Whitman, Massachusetts, el estado la nombró como su galleta oficial en 1997. Massachusetts en uno de tan solo tres estados que cuentan con galletas oficiales en el estado... y los otros son Nuevo México y Michigan, cuya galleta, Michigan Treasure Cookie, también contiene chispas de chocolate.

4. Los aztecas consideraban el chocolate como un afrodisíaco

Según se dice, su emperador Montezuma, todos los días consumía unas 50 tazas de xocolatl, una bebida de chocolate, para ayudar a exacerbar sus encuentros sexuales.

5. Alguien, alguna vez, hizo una barra de chocolate que pesaba 6 toneladas

En 2011, Thorntons, una empresa de golosinas en Derbyshire en el Reino Unido, creó una barra de chocolate que pesó más de 5792,37 kilos y estableció un Récord Mundial Guinness. A los trabajadores les tomó 10 horas verter el chocolate líquido en un molde que medía aproximadamente 3,96 metros de largo.

Después, lo rompieron en pedazos y lo vendieron para recaudar dinero para la caridad.

Nota del editor: esta nota fue publicada originalmente en 2019.

