Lo que debes saber sobre la revocatoria de mandato del gobernador de California, Gavin Newsom

Los votantes de California irán a las urnas el martes para decidir si revocan el mandato del gobernador demócrata Gavin Newsom.

Millones de personas ya han emitido sus votos --a todos los votantes registrados en el estado se les envió una papeleta por correo-- y hasta ahora, los demócratas han superado su ventaja de registro en el estado abrumadoramente azul. Pero los republicanos cuentan con que les vaya mejor el día de las elecciones debido a la preferencia de su partido por votar en persona.

La primera y única destitución exitosa de un gobernador en el estado fue en 2003, cuando los californianos votaron para revocar el mandato del gobernador demócrata Gray Davis y reemplazarlo por el republicano Arnold Schwarzenegger.

El esfuerzo original para destituir a Newsom, quien fue elegido en 2018, fue lanzado el año pasado por un grupo de californianos conservadores que criticaron el historial del gobernador demócrata en materia de inmigración, impuestos, pena de muerte y la crisis de las personas sin hogar en el estado, entre otros temas.

Pero su búsqueda para recopilar suficientes peticiones de firmas para forzar una votación de destitución despegó a fines del año pasado en medio de la ira por los confinamientos de covid-19 y otras restricciones impuestas por Newsom. El resurgimiento de la pandemia y la frustración con los incendios forestales, la sequía y las crisis de personas sin hogar en el estado inyectaron un nivel inesperado de volatilidad en la carrera durante el verano, lo que generó preocupación entre los aliados de Newsom sobre la falta de conciencia sobre la revocatoria entre los demócratas, mientras que los votantes republicanos estaban muy entusiasmados y motivados para votar.

Pero al final, pueden ser los temores sobre el surgimiento de la variante delta lo que le permita a Newsom mantener su empleo. El contraste que él y los principales sustitutos demócratas han pintado entre el gobernador y el principal candidato del Partido Republicano a reemplazarlo, el presentador de radio conservador Larry Elder, sobre la gestión del covid-19 le ha permitido a Newsom cambiar la trayectoria de la carrera.

En la encuesta más reciente del Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC),realizada a fines de agosto, solo el 39% de los votantes probables dijeron que votarían "sí" a destituir a Newsom, mientras que el 58% dijo que votarían "no".

¿Cómo funciona la revocatoria?

A los votantes se les harán dos preguntas en la boleta de destitución: Primero, "sí" o "no" sobre si quieren destituir a Newsom. En segundo lugar, se les pedirá que seleccionen de una lista de candidatos de todos los partidos que deseen reemplazarlo. Cuarenta y seis contendientes se han clasificado para la boleta, pero no hay ningún demócrata conocido que compita por reemplazarlo. (Newsom no puede presentarse como candidato de reemplazo).

Si la mayoría vota "sí" en la primera pregunta, Newsom es destituido de su cargo y el candidato principal en la segunda pregunta toma el relevo, incluso si esa persona recibe solo una fracción de los votos. Si una mayoría vota en contra de la revocatoria de Newsom, él mantiene su empleo y los resultados de la segunda pregunta son irrelevantes. No hay otras iniciativas o referendos en la boleta.

¿Cuándo asumirá el cargo un nuevo gobernador si destituyen a Newsom?

Los funcionarios del condado tienen hasta 30 días después de la elección para terminar el conteo de votos. Si la destitución de Newsom tiene éxito, el secretario de Estado certificaría los resultados el día 38 después de la elección y el nuevo gobernador tomaría juramento.

El nuevo gobernador serviría el resto del mandato de Newsom hasta el 2 de enero de 2023. El mecanismo de destitución del estado ha sido parte de la ley desde 1911. Pero en ese tiempo, solo un gobernador fue destituido con éxito, cuando Davis fue derrocado en 2003 y reemplazado por Schwarzenegger.

¿Quién se postula para reemplazar a Newsom?

Los candidatos más destacados que compiten por reemplazar a Newsom son los republicanos, pero la mayoría eran tan poco conocidos que los votantes republicanos de base a menudo tenían problemas para nombrarlos en entrevistas con CNN durante gran parte de este año.

Eso cambió cuando Elder entró tarde en la carrera en julio. Ha galvanizado el apoyo republicano en torno a su candidatura, según las encuestas.

De aquellos que expresaron una preferencia en la reciente encuesta del Instituto de Políticas Públicas de California, el 26% favoreció a Elder mientras que los otros candidatos prominentes estaban en un solo dígito: el exalcalde de San Diego Kevin Faulconer con el 5%, el empresario John Cox con el 3%, el asambleísta Kevin Kiley con el 3% y la estrella de reality shows y ex atleta olímpica Caitlyn Jenner al 1%. (Los otros posibles candidatos no fueron nombrados, según PPIC).

Hay nueve demócratas enumerados entre los candidatos de reemplazo, pero Newsom y el Partido Demócrata estatal han instado a los votantes a omitir la segunda pregunta por completo. La capacidad del gobernador para mantener su empleo se basa en lograr que los votantes demócratas devuelvan sus boletas, por lo que esperan evitar cualquier confusión sobre la lista de más de 40 nombres en el reverso de la boleta. Sin embargo, esa estrategia ha frustrado a algunos candidatos de reemplazo demócratas.

¿Por qué está ocurriendo esta revocación ahora?

La revocatoria tomó fuerza a finales del año pasado en un momento en que muchos californianos estaban frustrados con la respuesta restrictiva de Newsom a la pandemia y lo que algunos vieron como reglas y regulaciones erráticas para negocios y restaurantes.

El principal punto de inflexión para los organizadores de la revocatoria se produjo en noviembre, cuando Newsom asistió a la fiesta de cumpleaños de un amigo en un lujoso restaurante francés en Napa Valley, en un momento en el que instaba a los californianos a quedarse en casa y evitar grandes reuniones con varios hogares. Newsom se disculpó, calificando la cena de "un grave error", pero fue percibido como hipócrita y totalmente sin tacto cuando muchos californianos estaban pasando apuros. También en noviembre, las fuerzas a favor de la revocatoria recibieron un impulso cuando un juez acordó darles cuatro meses adicionales para recolectar firmas debido al impacto del covid-19.

Tanto la recaudación de fondos como la recolección de peticiones de firmas se aceleraron para los proponentes de la revocación, quienes tuvieron que reunir 1.495.709 firmas de peticiones válidas para calificar (el equivalente al 12% de los votos emitidos para el cargo de gobernador en 2018).

En ese momento oportuno para los republicanos a mediados de noviembre, un juez extendió el plazo para que los partidarios de la revocatoria recolectaran firmas por cuatro meses. En última instancia, superaron fácilmente el total necesario para que la revocatoria calificara.

Después de una serie de pasos de procedimiento, incluida la verificación de las firmas de las peticiones por parte de los funcionarios electorales del condado, el vicegobernador del estado convocó las elecciones para el 14 de septiembre. El Departamento de Finanzas del estado ha estimado que el costo será de US$ 276 millones.

En un estado tan azul como California, ¿por qué esta votación está recibiendo tanta atención?

Los demócratas superan en número a los republicanos en California por casi 2 a 1 y Newsom ganó la gobernación en 2018 con el 62% de los votos.

Pero muchos demócratas ni siquiera sabían que ocurriría una votación revocatoria y durante un año frustrante en el que la pandemia continuó, los estrategas demócratas se preocuparon por el nivel de apatía entre sus votantes.

Durante meses, las encuestas habían demostrado que la mayor parte de la emoción y el entusiasmo estaba del lado republicano entre los votantes que querían destituir a Newsom. En una encuesta de CBS News / YouGov realizada a principios de agosto, el 72% de los votantes republicanos registrados dijeron que estaban "muy motivados para votar" en comparación con el 61% de los demócratas.

¿Cómo está luchando Newsom contra la destitución?

Newsom ha estado tratando de nacionalizar la carrera, y líderes demócratas como la vicepresidenta Kamala Harris y la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren se han unido a él en el camino para hablar sobre muchos temas, desde la gestión de la pandemia hasta la protección del derecho al voto y el aborto, a raíz de la prohibición del aborto a partir de las seis semanas que entró en vigor a principios de este mes en Texas. También se espera que el presidente Joe Biden se una a él en la recta final.

Elder ha servido como un contraste crucial para Newsom y sus aliados en esa estrategia. El gobernador ha enmarcado la votación como "una elección entre la vida y la muerte" debido a la forma diferente en que cada uno enfocaría la lucha contra el coronavirus.

Newsom ha promocionado la tasa de vacunación del estado, aproximadamente el 57% de los californianos están completamente vacunados, y ha destinado parte del superávit presupuestario de US$ 75.700 millones del estado a cheques de estímulo para residentes de clase media y baja que no hayan recibido un cheque anterior del estado.

En la reciente encuesta del Instituto de Política Pública de California, los californianos nombraron al covid-19 como el principal problema que enfrenta el estado, superando los empleos, la economía y la vivienda. Entre los posibles votantes, el 58% aprobó la forma en que Newsom estaba manejando el brote de coronavirus.

"Tu voto podría marcar la diferencia entre proteger a nuestros niños y ponerlos en riesgo", dijo el expresidente Barack Obama en un anuncio de televisión de Newsom publicado la semana antes de las elecciones.

Ese mensaje está orientado a energizar a los votantes demócratas con la esperanza de superar la brecha de entusiasmo, y hasta ahora, parece estar funcionando.

Hasta el jueves, se habían emitido alrededor de 7,3 millones de boletas antes del día de las elecciones, aproximadamente el 53% por demócratas registrados y el 25% por republicanos registrados, según Political Data Inc., una firma que trabaja para candidatos demócratas, organizaciones progresistas y campañas no partidistas. Eso significa que los demócratas están superando su tasa de registro en el estado (46,5%, según la oficina del secretario de estado de California), pero los estrategas republicanos esperaban más votantes republicanos, algunos de los cuales son escépticos sobre la votación por correo debido a las afirmaciones falsas del expresidente Trump, y prefieren votar en persona el día de las elecciones.

El total de votos emitidos hasta ahora es aproximadamente el 41% del total de votos emitidos en las elecciones generales de 2020 en California.

¿Cómo pueden los californianos votar en la revocatoria?

Los votantes de California pueden devolver sus boletas a través del Servicio Postal de Estados Unidos o cualquier buzón oficial de votación por correo, o dejarlas en cualquier centro de votación participante en ciertos condados. No es necesario el envío postal, pero los votantes deben firmar el reverso del sobre de voto por correo.

Las boletas devueltas por correo deben tener matasellos del día de las elecciones o antes y los funcionarios electorales del condado las recibirán antes del 21 de septiembre.

Los californianos también tienen la opción de votar o registrarse en persona ya sea antes o el día de las elecciones. Si bien las fechas, horas y lugares para la votación anticipada varían según el condado, las urnas están abiertas de 7 am a 8 pm PST el día de la votación.

