El gobierno de Biden pide a exfuncionarios de Trump que renuncien a las juntas asesoras de las academias militares o serán removidos

(CNN) -- El gobierno de Joe Biden le ha dicho a 11 funcionarios nombrados por el expresidente Donald Trump en juntas asesoras de las academias militares de Estados Unidos que renuncien o serán removidos, dice una fuente familiarizada con la situación a KFile de CNN.

Entre las personas a las que se les ha pedido que renuncien se encuentran destacados exfuncionarios de Trump como el exsecretario de prensa de la Casa Blanca Sean Spicer, la exconsejera principal del presidente Kellyanne Conway y el exasesor de seguridad nacional H.R. McMaster. Fueron nombrados para los consejos asesores de la Academia Naval, la Academia de la Fuerza Aérea y West Point, respectivamente.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó este miércoles por la tarde la petición.

"El objetivo del presidente es el mismo que el de cualquier presidente: asegurarse de que tiene nominados y personas que sirven en estos consejos que están cualificados para servir en ellos y que están alineados con sus valores. Así que sí, esa fue una petición que se hizo", dijo Psaki a los periodistas en una sesión informativa en la Casa Blanca.

Psaki añadió: "Dejaré que otros evalúen si creen que Kellyanne Conway y Sean Spicer y otros estaban cualificados, o no, políticamente, para servir en estos consejos, pero los requisitos de cualificación del Presidente no son su registro de partido, son si están cualificados para servir y si están alineados con los valores de esta administración".

Otros nombres más destacados son los de Heidi Stirrup, exenlace de la Casa Blanca con el Departamento de Justicia, a quien se le prohibió la entrada al edificio después de que intentara acceder a información sensible sobre un posible fraude electoral en diciembre de 2020, y el coronel retirado Douglas Macgregor, exelegido embajador y funcionario del Pentágono con un historial de comentarios polémicos. El dúo fue nombrado para las juntas de la Academia de la Fuerza Aérea y de West Point.

Otros designados a los que se les ha pedido que renuncien son Michael Wynne, que fue nombrado a la junta de la Academia de la Fuerza Aérea; el general retirado John Keane, Meaghan Mobbs y David Urban nombrados a la junta de West Point; y John Coale y Russell Vought, el ex director de la Oficina de Gestión y Presupuesto de Trump, nombrado a la junta de la Academia Naval.

La destitución de los funcionarios de Trump de las juntas consultivas militares se produce después de que el Pentágono reinició recientemente sus otras juntas consultivas tras haber eliminado en febrero a cientos de personas nombradas en otras juntas. En noviembre, apenas unos meses antes de que dejara el cargo, Trump despidió a varios miembros de larga data de la Junta de Política de Defensa antes de que terminaran sus mandatos.

Las juntas asesoras de las academias militares, según el sitio web de la Academia de la Fuerza Aérea, se establecieron para supervisar la "moral, la disciplina, el clima social, el plan de estudios, la instrucción, el equipo físico, los asuntos fiscales, los métodos académicos y otros asuntos" relacionados con las academias militares de la nación. El consejo de cada academia se reúne varias veces al año y sus miembros proporcionan asesoramiento y recomendaciones independientes al Presidente.

Los miembros suelen cumplir mandatos de tres años. Al menos uno de los nombrados por Trump, Vought, ha señalado que no dimitirá.

"No. Es un mandato de tres años", tuiteó Vought, adjuntando una imagen de la carta en la que solicita su dimisión.

Al ser contactado por CNN para que comentara, Spicer dijo que tiene la intención de responder a la demanda de renuncia en su programa. Wynne dijo a CNN que "fue un honor estar en la junta", y dijo que estaba decepcionado de que no se le pidiera que siguiera en la junta.

"Muy decepcionado por ver que el gobierno de Biden no honra el nombramiento de un presidente anterior para la junta de visitantes, que ha sido la tradición durante años", dijo Keane a CNN.

En un comunicado, Mobbs dijo que no iba a dimitir.

"Francamente, me parece que todo este acto es inconcebible y no se ajusta al espíritu con el que esta administración prometió gobernar. El presidente Biden se presentó con una supuesta plataforma de unidad, pero sus acciones hablan directamente de lo contrario. Aparentemente, la unidad es sólo para los que se conforman", dijo Mobbs. "Cuando me incorporé a la junta bajo la administración Trump, había remanentes de la administración Obama. No fueron cesados, sino que sirvieron junto a los nombrados por Trump. Esta mezcla de perspectiva, experiencia y sistemas de creencias aseguró que hubiera diversidad, un valor que el partido demócrata pretende mantener por encima de todo".

En respuesta a CNN, Urban dijo que la declaración de Mobbs reflejaba sus opiniones.

Conway publicó un comunicado en Twitter dirigido a Biden, calificando la noticia de "mezquina y política" y diciendo que no dimitiría.

"Su decisión es decepcionante, pero comprensible, dada la necesidad de distraer de un ciclo de noticias que le tiene sumido en múltiples crisis autoinfligidas y en la caída de sus números en las encuestas", escribió Conway.

CNN también se ha puesto en contacto con Macgregor, Stirrup, Coale y McMaster para pedirles sus comentarios.

KFile de CNN ha informado previamente de que Macgregor, que sirvió en la administración de Trump como asesor principal del Pentágono y fue nominado a la junta de West Point a finales del año pasado, despreció a los inmigrantes, los refugiados y las minorías y difundió teorías conspirativas de que la administración de Biden estaba reemplazando a los blancos de ascendencia europea.

