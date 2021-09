ANÁLISIS | Literalmente, lo más Donald Trump que Donald Trump ha hecho en su vida

(CNN) -- Cuando escuché por primera vez que Donald Trump, ya sabes, el expresidente de Estados Unidos, iba a ser comentarista en un combate de boxeo del excampeón de peso pesado Evander Holyfield, pensé que era una broma. Cuando me enteré de que el evento estaba programado para el 11 de septiembre, el vigésimo aniversario del peor ataque terrorista en suelo estadounidense en la historia, estaba seguro de que era una broma.

No es una broma.

Así es: Trump —junto con su hijo mayor, Don Jr.— pasará la noche del 11 de septiembre realizando comentarios en una pelea que presenta a un boxeador avanzado de edad —¡Holyfield tiene 58 años!— en algo llamado Fite (no es un error tipográfico) TV.

"Me encantan los grandes luchadores y las grandes peleas", dijo Trump al anunciar sus planes para el sábado por la noche. "Espero verlos este sábado por la noche y compartir mis pensamientos en el ring. No querrás perderte este evento especial".

Sorprenderse por algo de esto es fundamentalmente malinterpretar quién es realmente Donald Trump.

Trump es, en el fondo, un hombre de espectáculos y un provocador. Le gusta crear polémica. Vive aterrorizado por ser irrelevante. Y es absolutamente incapaz de sentir empatía —y mucho menos de tenerla. (¿Piensas que es demasiado duro? Él repetidamente —como presidente y antes de ser elegido— demostró que simplemente es incapaz de identificarse o preocuparse por los problemas de otras personas).

Visto a través de esa lente, la decisión de Trump de sentarse en el ring y ofrecer comentarios en vivo en una pelea tiene mucho sentido.

Trump ha sido durante mucho tiempo un fanático del boxeo y las artes marciales mixtas.

El empresario multimillonario fue el anfitrión de varias de las primeras peleas de Mike Tyson en su propiedad de Atlantic City. Trump fue, de hecho, patrocinador de uno de los nocauts más famosos de Tyson: la destrucción de Michael Spinks en solo 91 segundos.

Trump, en el cargo, rindió homenaje a la dulce ciencia al perdonar a Jack Johnson, un excampeón de peso pesado condenado por transportar a una mujer blanca a través de las fronteras estatales. De Johnson, Trump dijo: "El primer campeón afroamericano de peso pesado del mundo, un gran luchador. Tuvo una vida difícil".

En 2019, mientras aún era presidente, Trump asistió a un evento de UFC en la ciudad de Nueva York junto al presidente de UFC —y uno de los principales partidario— Dana White. "Caminando hacia el Madison Square Garden anoche con @danawhite para la pelea del gran @UFC campeonato fue un poco como entrar en un Rally de Trump. Hay muchos MAGA y KAG presentes", dijo Trump en referencia a sus seguidores. También asistió a un evento de UFC en julio en Las Vegas.

Trump hace lo que quiere cuando quiere hacerlo. Las personas que plantean preguntas sobre la propiedad de, digamos, ser comentarista de boxeo en el vigésimo aniversario del 11 de septiembre de 2001, son simplemente "enemigos" y "perdedores". O personas que no lo entienden. O algo.

Aquí está la cuestión: no es una declaración partidista decir que un expresidente no debería estar en un combate de boxeo —y mucho menos haciendo comentarios sobre el combate— el mismo día en que 2.996 estadounidenses perdieron la vida hace 20 años. Punto.

