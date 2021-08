Cristiano Ronaldo y su deseo de estar en Old Trafford

(CNN Español) -- El Manchester United reconfirmó este martes los dos años de contrato de Cristiano Ronaldo con el club.

Además, los "diablos rojos" mencionaron la opción a un año extra, si se daban las condiciones.

El comunicado del club citó también a una de sus máximas figuras de todos los tiempos y su deseo de regresar cuanto antes a jugar con su hinchada.

"'El Manchester United es un club que siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón y me han abrumado todos los mensajes que he recibido desde el anuncio del viernes. No puedo esperar para jugar en Old Trafford frente a un estadio lleno y ver a todos los aficionados nuevamente. Tengo muchas ganas de unirme al equipo después de los partidos internacionales y espero que tengamos una temporada muy exitosa por delante'”, citó el club al jugador portugués, quien se encuentra con su selección.

"El Manchester United se complace en confirmar el fichaje de Cristiano Ronaldo en un contrato de dos años con la opción de prórroga por un año más, sujeto a autorización internacional", señala el comunicado de la entidad británica.

El club agregó en su comunicado el extenso palmarés internacional del futbolista luso, destacando las cinco veces que ganó el Balón de Oro y los más de 30 trofeos relevantes que ha levantado durante su carrera.

Cristiano Ronaldo es el primer jugador que ha ganado títulos de liga en Inglaterra, España e Italia. También fue el máximo goleador de la Serie A de la temporada pasada y ganó la bota de oro en la Eurocopa de este año.

