Comité del 6 de enero pedirá a las empresas de telecomunicaciones que conserven los registros telefónicos de los congresistas que participaron en la manifestación "Stop the Steal"

(CNN) -- El comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga los mortales disturbios del 6 de enero se dispone a solicitar a un grupo de empresas de telecomunicaciones que preserven los registros telefónicos de un grupo de congresistas del Partido Republicano y del expresidente Donald Trump, así como de miembros de la familia Trump, que tuvieron algún papel en la manifestación "Stop the Steal" que fue el preludio de la insurrección en el Capitolio.

La solicitud de los registros es el primer paso en el proceso de investigación del comité y podría señalar la dirección que planean tomar cuando llamen a los testigos.

No está claro qué medios utilizará el comité para obligar a las empresas de telecomunicaciones a cooperar con su solicitud. El comité tiene poder de citatorio, pero solicitar información (especialmente a los miembros del Congreso) podría llevar a una larga batalla legal.

Alexandria Ocasio-Cortez pensó que la violarían y matarían en la insurrección del Capitolio

¿Qué congresistas están en la mira del comité?

El comité decidió no hacer públicos los nombres de los legisladores cuyos registros están en la mira, dijeron tres fuentes a CNN. Pero múltiples fuentes familiarizadas con el trabajo del comité confirmaron a CNN al menos parte de la lista, que incluye a muchos de los miembros del Congreso incluidos en la solicitud.

Según las fuentes, se seleccionó a este grupo porque el comité concluyó que cada uno de estos legisladores desempeñó algún papel en la manifestación "Stop the Steal". Asistieron, hablaron, planificaron activamente o animaron a la gente a asistir.

Se dice que la lista está evolucionando y podría ampliarse a medida que avance la investigación.

Por el momento, incluye a los siguientes representantes republicanos: Lauren Boebert, de Colorado; Marjorie Taylor Greene, de Georgia; Jim Jordan, de Ohio; Andy Biggs, de Arizona, Paul Gosar, también de Arizona; Mo Brooks, de Alabama; Madison Cawthorn, de Carolina del Norte; Matt Gaetz, de Florida; Louie Gohmert, de Texas; Jody Hice, de Georgia; y Scott Perry, de Pennsylvania.

Además de su conexión con la manifestación, este grupo también representa a algunos de los partidarios más leales de Trump en el Congreso, muchos de los cuales siguen vendiendo las falsas afirmaciones de Trump sobre las elecciones de 2020. Muchos de estos miembros también votaron para objetar los resultados electorales el día de la insurrección.

Un portavoz del comité selecto declinó comentar sobre los legisladores y miembros de la familia de Trump incluidos en la lista de solicitud de preservación de registros.

El presidente del comité selecto, Bennie Thompson, un demócrata de Mississippi, dijo previamente de forma pública que el comité pediría los registros telefónicos de "varios cientos" de individuos.

Revelan nuevo video de la insurrección en el Capitolio durante audiencia

Trump y miembros de su familia; Kevin McCarthy no está incluido

Además de los miembros del Congreso, CNN ha sabido que el comité también pedirá que se conserven los registros del expresidente Trump, así como de su hija Ivanka, de sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, así como de su nuera Lara Trump y de Kimberly Guilfoyle, que es novia de Trump Jr. y trabajó en la campaña.

Aunque pedir los registros telefónicos de estas personas puede no ser una sorpresa, hay un nombre notable que no se espera que esté incluido en este grupo de solicitudes. Las fuentes dicen que el nombre del líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, no fue incluido.

McCarthy habló particularmente con el expresidente durante el punto álgido de los disturbios. Se espera que el contenido de esa llamada sea de gran interés para la comisión. Thompson no ha descartado en repetidas ocasiones llamar a McCarthy a declarar ante el comité si es ahí a donde conduce la investigación. Eso no significa que el comité no vaya a solicitar nunca sus registros, sino que ha decidido no hacerlo en esta fase de la investigación.

Reacción de republicanos

CNN se puso en contacto con los congresistas de la lista para obtener una respuesta, pero los republicanos ya reaccionaron negativamente ante la posibilidad de que el comité solicite esta información.

El congresista Jim Banks, a quien McCarthy eligió originalmente para ser el miembro de mayor rango en el comité pero que fue rechazado por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, envió a Thompson una carta el viernes, advirtiéndole de que no diera ese paso.

"Hurgar en los registros de llamadas de sus colegas supondría apartarse de más de 230 años de supervisión del Congreso", escribió el republicano de Indiana. "Este tipo de iniciativa autoritaria no tiene cabida en la Cámara de Representantes y la información que busca no tiene ningún propósito legislativo concebible".

Jordan, que se encuentra entre las personas cuyos registros solicitará la comisión, advirtió la semana pasada que podría haber represalias políticas.

"No tengo nada que ocultar", dijo, pero añadió que "si cruzan esta línea", los republicanos seguirán haciendo preguntas sobre sus homólogos demócratas.

Brooks tuiteó más tarde el lunes por la mañana: "¿'#Socialistas y 'republicanos de Pelosi' (Cheney y Kinzinger) buscan mis registros telefónicos? Tres resultados: 1 Desperdicio total del dinero de los contribuyentes. 2 Aburrimiento para quien mira mis registros. 3 El engaño de la colusión rusa 2.0. ¿Por qué no citar a los socialistas que apoyan a BLM & ANTIFA?".

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.