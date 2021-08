Los talibanes aceptarían permitir que afganos salgan del país después del 31 de agosto, dice un enviado alemán

(CNN) -- Los talibanes acordaron permitir que los ciudadanos afganos con documentos legales abandonen el país después de la fecha límite del 31 de agosto, tuiteó este miércoles el embajador alemán en Afganistán, Markus Potzel.

Potzel se reunió con Sher Mohammad Abbas Stanekzai, el subjefe de la oficina política de los talibanes, y su equipo "para una discusión integral" en Doha el martes, dijo Potzel.

Met Dy Director TPO Sher Abbas Stanekzai and his team for a comprehensive discussion in Doha yesterday. We talked about the urgent need for a functioning airport in Kabul as a prerequisite for diplomatic & NGO presence in AFG. — Potzel Markus (@PotzelMarkus) August 25, 2021

Hablaron de la "necesidad urgente" de un aeropuerto en funcionamiento en Kabul como requisito previo para la presencia diplomática y de las ONG en Afganistán.

"El director Stanekzai me aseguró que los afganos con documentos legales seguirán teniendo la oportunidad de viajar en vuelos comerciales después del 31 de agosto", dijo Potzel.

Combatientes talibanes montan guardia mientras ciudadanos afganos se reúnen frente al aeropuerto internacional Hamid Karzai para huir del país, en Kabul, Afganistán, el sábado 21 de agosto.

¿Cambio de postura?

Este martes, los talibanes habían dicho no estar a favor de permitir que los afganos abandonen Afganistán.

"No vamos a permitir que los afganos se vayan, y ni siquiera estamos contentos con ello", dijo este martes el portavoz talibán Zabiullah Mujahid durante una conferencia de prensa cuando se le preguntó sobre la fecha límite del 31 de agosto.

Mujahid dijo que los talibanes no aceptarán una prórroga del plazo de evacuación, y afirmó que "mi mensaje a los estadounidenses es que saquen a todos sus ciudadanos antes del 31".

"Puedo decirles con confianza, puedo asegurarles que nadie va a ser perseguido o investigado en ninguna parte del país [como] en el pasado", dijo el portavoz este martes.

Y añadió: "Me gustaría asegurar a todos mis compatriotas, hombres y mujeres, que nadie va a ser procesado, nadie va a ser perseguido porque ha habido una amnistía general. Nos hemos olvidado de todo, no vamos a responsabilizar a nadie del pasado. Por la paz, la seguridad y la prosperidad, no vamos a hacerlo".

El plan de Biden

Este miércoles se informó que el presidente Joe Biden, en unas breves declaraciones en una reunión virtual de emergencia con los líderes de los aliados más cercanos de EE.UU., hizo de los riesgos de seguridad para el personal de EE.UU. sobre el terreno un punto central de su explicación para mantener el plazo de retirada autoimpuesto del 31 de agosto, según un alto funcionario de la administración con conocimiento de las declaraciones.

Biden dejó abierta la posibilidad de ampliarlo en caso de que cambie la dinámica con los talibanes. Aunque abogó por mantener el plazo de fin de mes, dijo que el riesgo de un ataque es "muy alto", según un funcionario de la administración.

