Grace se fortalece como huracán y se espera que toque tierra en México por segunda vez

(CNN) -- Grace tiene nuevamente fuerza de huracán y se espera que toque tierra por segunda vez en México el viernes, provocando fuertes lluvias que probablemente causen inundaciones durante el fin de semana.

Los cazadores de huracanes de la Fuerza Aérea han descubierto que Grace se ha fortalecido en un huracán con vientos de 137 kmh y ráfagas más fuertes, según el Centro Nacional de Huracanes a las 8 am ET.

Se espera que Grace impacte el centro-este de México a partir de hoy y continúe fortaleciéndose hasta que toque tierra durante la noche.

1 de 6 | Vista de un centro comercial durante la llegada del huracán Grace a Tulum, en la Riviera Maya, en México. (Foto: ELIZABETH RUIZ/AFP via Getty Images) 2 de 6 | Cuando el huracán Grace tocó tierra en Tulum tumbó señales de tránsito y dejó ramas y árboles caídos. (Foto: ELIZABETH RUIZ/AFP via Getty Images) 3 de 6 | Trabajadores locales limpian las calles tras el paso del huracán Grace en Tulum, en Quintana Roo, México, el 19 de agosto de 2021. (Foto: ELIZABETH RUIZ/AFP via Getty Images) 4 de 6 | Residentes locales retiran ramas y escombros que dejó el paso del huracán Grace en Tulum, México, el 19 de agosto de 2021. (AP Photo/Marco Ugarte) 5 de 6 | Trabajadores reparan una antena de comunicaciones que fue afectada por el paso del huracán Grace, en Quintana Roo. (Foto: ELIZABETH RUIZ/AFP via Getty Images) 6 de 6 | Vista de una avenida tras el paso del huracán Grace, que golpeó Tulum con vientos de 130 kmh. (Foto: ELIZABETH RUIZ/AFP via Getty Images)

end div.modal

La marejada ciclónica podría alcanzar los 1,5 metros a lo largo de la costa y se pronostican hasta 46 centímetros de lluvia hasta el domingo, lo que podría provocar inundaciones repentinas tierra adentro.

Una advertencia de huracán está vigente para la costa de México desde Puerto Veracruz al norte hasta Cabo Rojo. Una advertencia significa que se esperan condiciones de huracán en algún lugar dentro del área de advertencia; una alerta indica que es posible que haya condiciones de huracán en esa área.

Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo de México, el norte de Querétaro y el este de San Luis Potosí pueden ver entre 15 y 30 centímetros de lluvia con totales aislados de hasta 46 centímetros de viernes a domingo. Esas condiciones podrían provocar inundaciones repentinas e inundaciones urbanas, así como deslizamientos de tierra.

"Cerca de la costa, el oleaje estará acompañado por olas grandes y destructivas", dijo el centro.

Grace se debilita a tormenta tropical, pero se espera que se fortalezca en el Golfo

Grace ya golpeó México una vez antes

Cuando Grace golpeó México por primera vez, atravesó la península de Yucatán el jueves y se debilitó hasta convertirse en una tormenta tropical, soportando 130 kmh con ráfagas más altas.

La costa este de Yucatán, incluido Cancún , Cozumel y Punta Herrero, estaban bajo una advertencia de huracán desde el martes debido a que Grace se estaba organizando mejor a medida que avanzaba hacia el oeste, azotando Jamaica y las Islas Caimán.

Los negocios se prepararon para tocar tierra y al menos 125 turistas fueron evacuados de los hoteles a los refugios, dijo el miércoles el gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

"En Tulum, los hoteles han sido evacuados y los turistas llevados a diferentes refugios hoteleros", dijo González en Twitter.

En Quintana Roo se suspendieron las actividades laborales. Los líderes locales pidieron a las empresas que cerraran temporalmente e instaron a los residentes a quedarse en casa o en refugios.

"Se suspendieron los cruces de Cancún a Isla Mujeres; todos los puertos ya están cerrados a la navegación. Se esperan olas de hasta 4 metros de altura", dijo González.

Prepararse para un huracán: estas recomendaciones podrían salvarte la vida

A principios de esta semana, Grace también pasó sobre Haití, que se estaba recuperando de un terremoto de magnitud 7,2 que mató al menos a 1.941 personas. Aproximadamente 1,2 millones de personas, incluidos 540.000 niños, se vieron afectados por el terremoto, según Unicef.

Michael Guy, Travis Caldwell, Taylor Ward, Mallika Kallingal, Madeline Holcombe y Judson Jones de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.