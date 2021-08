Los casos de covid-19 en niños aumentan constantemente. Con la apertura de las escuelas eso podría empeorar, advierte un experto

(CNN) -- Los casos de covid-19 entre los niños han aumentado constantemente desde principios de julio, según un informe de la Academia Americana de Pediatría (AAP). Y un experto dice que este aumento es solo el comienzo de lo que está por venir.

"Esto está ocurriendo antes de que empiece el colegio. Las escuelas están abriendo ahora", afirmó el Dr. Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical del Baylor College of Medicine. "El distrito escolar independiente de Houston abre el 23 de agosto, eso va a ser un gran acelerador. Esto es solo el comienzo, por desgracia", dijo a Jake Tapper de CNN.

Más de 121.000 casos de covid-19 en niños fueron reportados la semana pasada, lo que la AAP llamó "un aumento sustancial continuo".

Los expertos en salud esperaban conseguir que un umbral crítico de la población se vacunara contra el covid-19 a tiempo para controlar la propagación en el nuevo curso escolar. Pero solo el 50,9% está totalmente vacunada y los casos vuelven a aumentar. Y con la variante delta, más transmisible, que representa ya casi el 99% de los casos en EE.UU., la situación se está volviendo especialmente peligrosa para los niños, según los expertos.

Han abogado para que los niños lleven mascarillas en la escuela, pero algunos gobernadores han intentado prohibir tales requisitos.

"¿Por qué atar las manos de los funcionarios de salud pública a sus espaldas? Aquí tienen dos armas. Una son las vacunas y la otra son las mascarillas, y para los niños menores de 12 años esa es la única arma que tienen", dijo el Dr. Paul Offit, miembro del comité asesor sobre vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés), a Erin Burnett de CNN.

Hotez dijo que EE.UU. se encuentra ahora en un "nivel de transmisión del virus escandaloso", y añadió que para interrumpir realmente la propagación, entre el 80 y el 85% de la población tendrá que estar vacunada.

"Sabemos por epidemias anteriores lo que eso significa, la mejor manera de hacerlo es vacunar para salir de ella en colaboración con las mascarillas", dijo Hotez. "No podemos ser uno u otro. La única manera de vencer a este virus es con ambas", añadió.

Muchas escuelas que han vuelto al campus ya están viendo el impacto de la propagación del virus.

Más de 3.000 estudiantes y empleados han sido puestos en cuarentena en el Distrito de Escuelas Públicas de Nueva Orleans debido a los casos de covid-19 en la última semana, según el último recuento del distrito.

Representan el 5,89% de los alumnos y profesores del distrito.

Los estudiantes volvieron al Distrito de Escuelas Públicas de Nueva Orleans el 12 de agosto y están obligados a llevar mascarillas en las instalaciones escolares, según el distrito.

Las órdenes de usar mascarilla han provocado tensiones en Florida. Algunas escuelas presionan para implementarlas pero se enfrentan a la prohibición del gobernador Ron DeSantis contra tales requisitos.

Entre los 15 distritos escolares más grandes del estado, al menos 3.143 estudiantes y 1.371 empleados han dado positivo por covid-19 y al menos otros 11.416 estudiantes y miembros del personal han sido puestos en cuarentena o aislados.

El recuento no incluye los casos de los dos mayores distritos escolares de Florida -Miami-Dade y Broward-, que aún no han vuelto a la escuela. Las escuelas del condado de Broward comienzan el aprendizaje presencial este miércoles y las de Miami-Dade, el 23 de agosto.

Este martes, la Junta Estatal de Educación de Florida votó por unanimidad recomendar que se investiguen los distritos de Broward y Alachua por su exigencia de llevar mascarilla en la escuela.

En Arizona, el gobernador Doug Ducey dijo que el estado utilizaría el dinero federal de alivio de covid para aumentar la financiación disponible para los distritos escolares públicos solo si están abiertos para el aprendizaje presencial y no requieren que los niños usen máscaras.

Un puñado de distritos de Arizona han impuesto mandatos de uso de mascarilla a pesar de la ley estatal que los prohíbe. Argumentan que la prohibición no puede entrar en vigor hasta mediados de septiembre como muy pronto, lo que hace que sus mandatos actuales sean legales.

A medida que los casos se extienden, el hacinamiento en los hospitales también ha aumentado.

En la actualidad, Florida tiene 16.521 personas hospitalizadas con covid-19, lo que representa el 36,1% de todos los pacientes de los hospitales de Florida, según una actualización publicada por la Asociación de Hospitales de Florida el martes.

"No cabe duda de que muchos hospitales de Florida están al límite de sus posibilidades", dijo Mary C. Mayhew, presidenta y directora general de la asociación.

Tres cuartas partes de los hospitales de Florida prevén una escasez crítica de personal en los próximos siete días, dijo en un comunicado.

En Kentucky, el gobernador Andy Beshear dijo que para el final de la semana "esperamos tener más kentuckianos en el hospital luchando contra el covid que en cualquier otro momento de esta pandemia". Y añadió: "La situación es grave y alarmante, y nos acercamos rápidamente a la situación crítica".

Los estados del sur de Kentucky se están quedando rápidamente sin camas y están llamando a los hospitales del estado para pedirles que trasladen a los pacientes del nivel de cuidados de la UCI, dijo el Dr. Steven Stack, comisionado del Departamento de Salud Pública de Kentucky.

"Esto se producirá en cascada y empeorará", dijo Stack.

Las dosis de refuerzo no acabarán con el covid-19, según un experto

Los expertos en salud han estado discutiendo la posibilidad de una dosis de refuerzo para aumentar la protección. Pero no hay consenso sobre cuándo será necesaria.

Se espera que el gobierno de Joe Biden discuta este miércoles los datos que muestran que los refuerzos de la vacuna covid-19 pueden ser necesarios para la población en general alrededor de ocho meses después de haberse vacunado completamente.

Los CDC dijeron el martes que aún no se ha determinado la necesidad ni el momento de su aplicación. Y la FDA, en respuesta a CNN, dijo que las agencias están involucradas en un proceso riguroso para considerar cuándo podrían ser necesarios los refuerzos.

"Este proceso tiene en cuenta los datos de laboratorio, los datos de los ensayos clínicos y los datos de grupos, que pueden incluir datos de empresas farmacéuticas específicas, pero no se basa exclusivamente en esos datos", dijo la portavoz Abigail Capobianco.

"Seguimos revisando cualquier dato nuevo a medida que esté disponible y mantendremos al público informado", agregó.

Offit dijo a CNN que el proceso era frustrante. "Te gustaría pensar que los datos serían lo primero y luego la recomendación sería lo segundo. Pero ahora mismo, todos estamos adivinando lo que está pasando", admitió.

Scott Hensley, inmunólogo de la Universidad de Pensilvania, dijo a CNN que es escéptico sobre la importancia de los refuerzos en este momento de la pandemia.

"Si crees que una tercera dosis de la vacuna va a acabar con la pandemia, te estás engañando a ti mismo", dijo a CNN. "La forma de acabar con esta pandemia es conseguir que la vacuna se distribuya por todo el mundo", sostuvo.

Andy Slavitt, exasesor de la Casa Blanca en materia de covid-19, dijo este martes que supondrá una enorme diferencia si la mayor parte del mundo puede ser vacunada en la primera parte de 2022.

"La forma de detener la proliferación de este virus es vacunando no solo a los no vacunados en Estados Unidos, sino a los no vacunados en todo el mundo", afirmó.

Mallory Simon, Elizabeth Stuart, Rebekah Riess, Melissa Alonso y Lauren Mascarenhas de CNN contribuyeron a este informe.

