Lo que hemos aprendido de la reapertura de las escuelas: las mascarillas funcionan

(CNN) -- Ahora que las escuelas comienzan las clases en todo Estados Unidos, los expertos en salud pública advierten que la política en torno al uso de las mascarillas podría obstaculizar la lucha del país contra el covid-19. Pero las evidencias de la vida real acerca del uso de las mascarillas dejan pocas dudas sobre su efectividad.

En algunos lugares en los que las escuelas llevan ya un tiempo abiertas, como Georgia y Hawai, los expertos en salud pública observan lo que ocurre cuando las escuelas siguen la ciencia: las clases continúan sin interrupción siempre que el personal y los alumnos usen mascarillas.

Pero cuando el personal y los alumnos no lo hacen, el covid-19 puede propagarse, lo que obliga a la gente a quedarse en casa en cuarentena y a que las clases vuelvan a ser virtuales.

Tan solo en esta semana varias escuelas han cerrado, al menos temporalmente, en Georgia, Indiana y Mississippi debido a los brotes en grupo entre los estudiantes y el personal.

El debate sobre las mascarillas en los colegios de Tennessee se acentúa en medio de la exigencia por parte del consejo local de utilizarlas en escuelas primarias

El miércoles, en una escuela primaria del condado de Cobb, en los suburbios de Atlanta, los alumnos de quinto grado fueron enviados a casa para el aprendizaje virtual debido al alto número de casos de covid-19, según un correo electrónico del distrito escolar enviado a los padres y obtenido por CNN. Las máscaras son opcionales para los estudiantes y el personal de la escuela, según el sitio web del distrito, pero hay distanciamiento físico en las aulas cuando es posible.

"Esta mañana, basándonos en los protocolos de nuestro distrito y bajo la dirección del Departamento de Salud Pública en coordinación con los líderes del distrito, hemos tenido que tomar la difícil decisión de que nuestras clases de 5º grado pasen al aprendizaje virtual debido a la pandemia de covid-19 en curso y a las elevadas cifras de casos positivos", dice el correo electrónico de East Side Elementary.

Los alumnos aprenderán de manera virtual hasta el viernes 20 de agosto y volverán a sus aulas el lunes siguiente.

La Escuela Consolidada del Condado de Glascock en Gibson, Georgia, también está en clases virtuales hasta al menos el 20 de agosto. En la primera semana de clases, nueve estudiantes y cuatro miembros del personal dieron positivo y 99 estudiantes y 11 miembros del personal tuvieron que entrar en cuarentena.

En Indiana, el Distrito Escolar 1 del condado de Scott comunicó el martes a los padres que "debido a la alta tasa de casos positivos y a la altísima tasa de estudiantes en cuarentena" cambiaría a la enseñanza virtual a partir del miércoles.

Aumento de casos de covid-19 en las aulas hace que los distritos escolares vuelvan a clases virtuales y cambien las reglas de uso de mascarillas

Varias escuelas del condado de Lamar, Mississippi, cambiaron al aprendizaje virtual antes de que el consejo escolar votara por mantener un modelo de enseñanza híbrido. Durante una reunión del consejo el lunes, el superintendente Steven Hampton dijo que aunque cree que el aprendizaje presencial es mejor, un modelo híbrido ayudaría a evitar que todas las escuelas cambien al modelo virtual.

Política, pero no mascarillas, en el aula

La Asociación Nacional de Educación, el mayor sindicato de profesores de Estados Unidos, ha seguido de cerca la reapertura de los colegios.

"En los lugares en los que las escuelas mantienen relaciones muy comunicativas y de colaboración con los educadores, los padres y los miembros de la comunidad, y tienen un sistema de comunicación casi constante sobre los factores que rodean sus planes de seguridad y su reapertura, las cosas van mejor", dijo a CNN Kim Anderson, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Educación.

"En los lugares en los que no se comunican bien y en los que los políticos intentan despojar a las comunidades de su capacidad para intentar protegerse, las cosas no van bien".

Biden a los gobernadores de Florida y Texas: “Si no nos van a ayudar, quítense del camino”

La implementación de los requisitos de uso de mascarillas en las escuelas se ha convertido en un tema de debate politizado en algunos estados del país. Hasta la semana pasada, al menos siete estados: Arkansas, Arizona, Iowa, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas y Utah, prohíben a los distritos exigir el uso de mascarillas en las escuelas.

Sin embargo, se han hecho algunos esfuerzos para combatirlo.

En Arkansas, un juez de circuito del condado bloqueó temporalmente la implementación de la ley estatal que prohíbe el uso de mascarillas en las escuelas, en respuesta a las demandas presentadas por un distrito escolar y los padres. En Texas, el gobernador Greg Abbott prohíbe el uso de mascarillas, pero dos jueces han emitido órdenes de restricción que bloquean temporalmente la aplicación del decreto de Abbott.

ANÁLISIS | Los niños son víctimas del nuevo intento republicano por politizar la pandemia

Mientras tanto, hay una batalla en curso en Florida, donde el gobernador Ron DeSantis emitió un decreto que ordena a los departamentos de salud y educación que dejen a los padres decidir si los estudiantes usan mascarillas. Su oficina dijo el lunes que la junta estatal de educación podría retener los salarios de los superintendentes y los miembros de la junta escolar que ignoren el decreto del gobernador, que efectivamente prohíbe los mandatos de uso de mascarillas.

Los funcionarios de salud pública han instado a las escuelas y a los padres a mantener la política fuera de las aulas. El Dr. Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU., imploró el domingo a los padres que vean las mascarillas como lo que realmente son.

"No es una declaración política ni una invasión de sus libertades. Se trata de un dispositivo médico que salva vidas, y pedir a los niños que se pongan una mascarilla es incómodo, pero los niños son bastante resilientes", dijo Collins a George Stephanopoulos de la ABC en el programa This Week.

"Si no tenemos mascarillas en las escuelas, este virus se propagará más ampliamente. Probablemente provocará brotes en las escuelas y los niños tendrán que volver a aprender a distancia, que es lo que realmente queremos evitar", afirmó Collins.

Sigue la ciencia y permanece en la escuela

Varios estudios han demostrado que las mascarillas son eficaces para reducir la propagación del covid-19.

En junio, un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences concluyó que otras medidas de mitigación, como el distanciamiento físico y el lavado de manos, son "insuficientes por sí solas" para frenar la pandemia si no se utiliza también la mascarilla.

La Dra. Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), dijo la semana pasada durante un foro en Boston que las autoridades vigilan cada jurisdicción y rastrean los brotes que se producen en los campamentos y las escuelas.

Más de 125 casos de covid-19 fueron vinculados a un campamento de la iglesia del sur de Texas, dice el pastor

"Los lugares que tienen un problema, los lugares que tienen enfermedades que se transmiten en las escuelas, son los lugares que no están tomando estrategias de prevención, los lugares que no están usando mascarillas", dijo Walensky. "Los lugares donde se ven niños en el hospital, los lugares donde se ven imágenes de niños en el hospital, son todos los lugares que no están tomando estrategias de mitigación para mantener a nuestros niños seguros".

Es como añadir gasolina a un incendio

El doctor Andrew Pavia, jefe de la división de enfermedades infecciosas pediátricas de la Universidad de Utah y experto de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de EE.UU., dijo a CNN que todavía no es posible en este momento hacer predicciones sobre cómo resultará el año escolar.

"Esperamos que para los sistemas escolares que no están implementando un uso universal de mascarillas y que están en comunidades con altos niveles de transmisión puedan anticipar la propagación en las escuelas. Pueden pasar varias semanas para juzgar el impacto total", escribió Pavia en un correo electrónico a CNN.

"Las predicciones son un reto, pero esperamos que los distritos escolares que emplean estrategias estratificadas como recomiendan los CDC tengan un año escolar relativamente exitoso".

El Dr. Bayo Curry-Winchell, director médico regional y médico de familia en Carbon Health en Reno, Nevada, anticipa que más distritos escolares requerirán el uso de mascarillas, las pruebas de covid-19 y otros esfuerzos de mitigación en el próximo mes más o menos.

"Los Distritos Escolares Independientes de Dallas y Austin desafían incluso la prohibición del gobernador de Texas, Greg Abbott, de imponer el uso de mascarillas a todos los estudiantes, personal y visitantes", dijo. "En las regiones en las que los funcionarios estatales o municipales no aplican las órdenes de uso de mascarilla, los distritos escolares tendrán que tomar la iniciativa".

Los expertos piden que se adopten estas medidas de prevención ahora para evitar que aumenten los casos de covid-19 y las hospitalizaciones de niños más adelante.

Hasta el martes, una media de 203 niños con covid-19 fueron ingresados en hospitales de EE.UU. cada día durante la semana pasada, según datos de los CDC. Esto supone un aumento de más del 21% con respecto a la semana anterior en cuanto a nuevas hospitalizaciones diarias entre pacientes con covid-19 de hasta 17 años.

Aumentan casos de niños con covid-19 en EE.UU. 0:59

A finales de julio, un documento interno de los CDC señalaba que la variante delta del coronavirus que está incrementando en Estados Unidos parece causar una enfermedad más grave y puede propagarse tan fácilmente como la varicela, detallando que una persona infectada con la variante delta podría contagiar el virus a otras cinco u ocho personas en promedio. Con la varicela, cada persona infectada puede contagiar, en promedio, a otras ocho o nueve personas.

Los colegios que aún no han abierto sus puertas, pero que se preparan para hacerlo en las próximas semanas, deben saber que los niños corren el riesgo de enfermar, dijo a CNN la doctora Purvi Parikh, alergóloga e inmunóloga de la NYU Langone Health de Nueva York y portavoz de la Allergy and Asthma Network.

"Las escuelas deberían estar muy preocupadas, ya que los niños no solo se están infectando, sino que están lo suficientemente enfermos como para llenar los hospitales pediátricos. Además, muchos niños todavía no están vacunados", escribió Parikh, quien añadió que insta a vacunar a todos los que cumplan los requisitos y recomendaría el uso de mascarillas y el distanciamiento físico en las aulas.

"Veremos más casos y brotes. Incluso antes de la pandemia vimos un aumento de las infecciones víricas y de las hospitalizaciones cuando las escuelas volvieron a abrir debido a la gripe, el VSR y otros virus. Ahora, con una variante altamente contagiosa en una pandemia, es como añadir gasolina a un incendio", escribió Parikh. "Los niños necesitan aprender en persona, ayudemos a conseguirlo de forma segura".

