Asistente ejecutiva de Andrew Cuomo detalla sus acusaciones de acoso sexual contra el gobernador de Nueva York

(CNN) -- Una asistente del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, a quien hasta ahora solo se le había identificado como "Asistente Ejecutiva 1", se presentó públicamente y detalló sus denuncias de acoso sexual contra el gobernador demócrata.

Brittany Commisso, una de las 11 mujeres cuyas denuncias de abuso sexual fueron corroboradas por un informe del 3 de agosto del fiscal general del estado, hizo sus primeros comentarios públicos en una entrevista con "CBS This Morning" y Albany Times Union, partes del cual aparecieron en CBS Sunday.

La principal asesora de Andrew Cuomo, Melissa DeRosa, renuncia ante un posible juicio político del gobernador

"Fue lo correcto. El gobernador debe rendir cuentas", dijo en la entrevista cuando se le preguntó por qué presentó una denuncia penal contra Cuomo ante la Oficina del Sheriff de Albany.

"Lo que me hizo fue un crimen. Violó la ley", dijo Commisso cuando se le preguntó si "rendir cuentas, para usted, significa ver al gobernador acusado de un crimen".

Según el informe del estado, Commisso dijo a los investigadores que Cuomo le agarró el trasero durante abrazos y una foto. El informe también detalla una acusación, informada previamente por Albany Times Union, de un incidente en la mansión del gobernador en el que Cuomo supuestamente metió la mano debajo de su blusa y agarró su pecho.

"Empezó a haber abrazos con besos en la mejilla, y luego en un momento hubo un abrazo, y cuando fue a besarme en la mejilla, rápidamente giró la cabeza y me besó en los labios", dijo.

Brittany Commisso

Cuando Jericka Duncan de CBS le preguntó qué dijo durante el presunto incidente, Commisso respondió que "nada".

"No dije nada. No dije nada. No dije nada todo este tiempo. La gente no entiende que este es el gobernador del estado de Nueva York", continuó. "Hay soldados que están fuera de la mansión y hay personal de la mansión. Esos soldados que están allí, no están allí para protegerme. Están allí para protegerlo".

Los abogados que representan a Cuomo y su oficina se negaron a hacer comentarios sobre la entrevista a CNN, y el gobernador ha negado las acusaciones de mala conducta y acoso sexual. CNN se ha comunicado con la Policía del Estado de Nueva York.

Rita Glavin, abogada personal de Cuomo, le dijo a Pamela Brown de CNN que no tiene conocimiento de ningún plan potencial del gobernador para renunciar a su cargo. Glavin ha abordado en repetidas ocasiones detalles del informe del fiscal general.

"En la medida en que me está preguntando si va a renunciar, no tengo conocimiento de que el gobernador tenga planes de renunciar", dijo en una entrevista televisada en vivo el sábado por la noche, y agregó que Cuomo está enfocado en la oportunidad de dar un presentación o evidencia a la Asamblea del Estado de Nueva York para su investigación de juicio político, que CNN ha informado que está a punto de completarse.

Fabien Levy, portavoz y asistente principal de la procuradora general estatal Letitia James, ha defendido la integridad de la investigación.

"Los investigadores independientes seleccionados son profesionales ampliamente respetados, reconocidos por su capacidad legal e investigadora", dijo en un comunicado. "Atacar esta investigación e intentar socavar y politizar este proceso resta valor a la valentía mostrada por estas mujeres".

Se espera que los investigadores del bufete de abogados Davis Polk & Wardwell, contratados por la Asamblea Estatal para dirigir la investigación de juicio político, informen a la Comisión Judicial de la Asamblea el lunes por la mañana.

Se espera que el presidente de la Comisión Judicial, Charles Lavine, un demócrata, informe a los medios de comunicación antes de la reunión programada para las 9:30 am. Se espera que el presidente de la Asamblea del Estado de Nueva York, Carl Heastie y Lavine, den una conferencia de prensa después de la reunión, confirmó Mike Whyland, un portavoz de Heastie, a CNN el domingo.

Brian Premo, un abogado que representa a Commisso, le dijo a CNN que su cliente esperaba la publicación del informe del fiscal general antes de que se identificara públicamente en los medios.

Se espera que la entrevista completa de CBS y el informe de Times Union se publiquen el lunes por la mañana.

