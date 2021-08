Un hombre que no se vacunó graba sus días de arrepentimiento en el hospital y hace un pedido desgarrador para la boda de su hija en caso de que muera

(CNN) -- En medio de respiraciones difíciles con oxígeno suplementario, Travis Campbell lucha por transmitir un mensaje sobre su batalla contra el covid-19 en un hospital de Virginia.

Realmente se arrepiente de no haberse vacunado. Y aunque tiene la esperanza de haber pasado el peor momento, creyó que era necesario dejar arregladas ciertas cosas en caso de que muriera.

Campbell, padre de varios niños, se encuentra en un hospital de Bristol desde finales de julio, y ha grabado una especie de diario en video desde su habitación, en el que documenta una sorprendente montaña rusa de declives y mejoras.

"Me equivoqué a lo grande, chicos", dijo a través de una máscara de oxígeno en un video publicado en Facebook el miércoles. "No me vacuné (...) Cometí un error, lo admito", agregó.

Durante sus primeros videos en julio, describía su enfermedad a través de oraciones completas e ininterrumpidas. Para el 31 de julio, solo pronunciaba pocas palabras entre respiraciones forzadas.

El martes estaba acostado en laca, luchando para poder hablar sobre si él y su esposa dejarían que el personal del hospital lo pusiera en un ventilador si era necesario.

Esa noche pareció ser la más oscura hasta el momento, porque para el miércoles, estaba recordando un pensamiento difícil que le vino a la mente: puede que no viva para ver la boda de su hija de 19 años, cuando sea que suceda.

El martes por la noche "tuve que hacer una llamada por teléfono a mi hijo de 14 años (...) y tuve que pedirle permiso para que si no volvía a casa, él acompañara a mi hija al altar" en el día de su boda, dijo Campbell en el video del miércoles.

Por qué no se vacunó

En dos entrevistas que que dieron a CNN desde la cama del hospital esta semana, Campbell y su esposa, Kellie, detallaron cómo el coronavirus afectó a su familia este verano y por qué en primera instancia habían elegido no vacunarse.

Virginia, como el resto de Estados Unidos, ha registrado un aumento de los casos de covid-19 a medida que la variante delta, altamente contagiosa, se volvía dominante en el país.

Kellie Campbell y sus hijos contrajeron el virus, y todos menos uno tuvieron síntomas como tos, fiebre y mareos.

"Todos nos estamos recuperando", le dijo Kellie a Don Lemon de CNN el jueves por la noche. "No tuvimos síntomas tan graves como Travis".

Lemon le preguntó a Travis Campbell por qué la familia no estaba vacunada.

"A comienzos de 2020, en el equipo de baloncesto de nuestra hija todos se enfermaron. Tenían los mismos síntomas del covid", respondió Campbell. "Entonces, cuando apareció el covid, todos asumieron automáticamente que ya habíamos tenido" la enfermedad, explicó.

Cuando los casos disminuyeron esta primavera, "pensamos que habíamos superado las probabilidades", dijo.

Travis no aclaró si habían confirmado que habían contraído la enfermedad en 2020. En cualquier caso, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan que las personas se vacunen independientemente de si ya tuvieron la enfermedad.

Y el viernes, los CDC publicaron un estudio que sugiere que las personas que habían tenido covid-19 en 2020 y no se habían vacunado tenían más del doble de probabilidades de volver a infectarse en mayo o junio de 2021 en comparación con las personas que se habían contagiado pero estaban completamente vacunadas.

También influyó en su decisión el hecho de que los Campbell viven en una zona rural de Virginia, por lo que no sentía que interactuaran con una cantidad suficiente de personas para ponerlos en riesgo suficiente como para tomar la decisión de vacunarse.

Ahora se arrepiente de su decisión e insta a otros a vacunarse.

"No puedo respirar. Me estoy ahogando. Me siento como un pez fuera del agua", le dijo Campbell a Lemon el jueves.

"Fue mi culpa", dijo. "Debería haberme tomado a mis hijos y a mi esposa y haberme vacunado de todos modos. Pero estoy pagando el precio", reflexionó.

"Y les digo a todos y a cada persona: si están indecisos, quiero que evalúen de manera muy precisa lo que significa su vida para ustedes. Y vayan y vacúnense, por favor, por favor", agregó.

Su hija dice que está orgullosa del padre por su mensaje

En términos generales, Travis Campbell estaba pudiendo decir hasta cinco palabras entre una respiración y otra el jueves por la noche. Cuando habló con CNN a la mañana siguiente, por momentos podía expresarse más.

"Siento que tengo otra oportunidad, y espero que así sea", le dijo a "New Day" de CNN el viernes.

En cuanto a la hija cuya boda le preocupaba perderse, dijo que escucharle hablar de eso fue desgarrador.

"Nunca quieres escuchar a tu papá hablar sobre (la posibilidad de) no estar allí para esos grandes momentos de tu vida", dijo Madison Campbell a CNN en una entrevista en vivo desde su casa.

"Solo quiero hacerle saber lo orgullosa que estoy de él", dijo. "Creo que estando en Facebook, haciendo esos videos, está marcando la diferencia; está salvando vidas", dijo. "No podría amarlo más", agregó.

Travis Campbell, que la escuchaba desde su cama del hospital, reaccionó con lágrimas en los ojos y dijo que estaba agradecido por sus hijos.

"Las vacunas son muy importantes, y yo puedo mejorar como padre, como ser humano, y espero por Dios que todos los demás también puedan", dijo.

Michael Nedelman y Lauren Mascarenhas de CNN contribuyeron a este informe.

