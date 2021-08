Zion Clark, el atleta que nació sin piernas y sin excusas

(CNN Español) -- El atleta Zion Clark nació sin piernas debido a una condición llamada síndrome de regresión caudal, que "afecta generalmente a la parte inferior del cuerpo, también el sistema nervioso y el desarrollo de las extremidades inferiores", según él mismo le explicó a CNN. Pero ni ese síndrome lo pudo detener: sobresalió en el deporte de la lucha libre durante su educación secundaria, terminando su última temporada con un récord de 33 victorias y solo 15 derrotas.

Clark dice que "no importa cuál sea la discapacidad, lo importante es lo que tienes en la mente y en el corazón".

De hecho, el mes pasado, Clark compitió en las pruebas paralímpicas por equipos de EE.UU. de pista y campo, celebradas en Minneapolis. Además, viaja por todo del mundo para motivar a las personas con su historia, mientras se prepara para calificar a los Juegos Paralímpicos de Verano, París 2024.

Pero, como lo relata la biografía en su página oficial, el camino de Clark no ha sido fácil. Además de nacer sin piernas, su madre biológica no pudo cuidarlo, por lo que creció en hogares de acogida temporal en Columbus, Ohio, Estados Unidos, de acuerdo a su sitio web. Durante 16 años, enfrentó varias mudanzas y algunas condiciones desfavorables: "Mientras crecía definitivamente era 'el extraño', y al mismo tiempo lidiaba con todo tipo de batallas, además de estar en condición de discapacidad. Fui abusado en el sistema de hogares temporales, fui maltratado, abusado físicamente, mentalmente, emocionalmente, abusado psicológicamente día tras día", relató el joven a CNN.

View this post on Instagram A post shared by Zion Clark (@big_z_2020)

Un deporte cambió su mentalidad

La lucha libre llegó a su vida mientras estaba en la escuela primaria... aunque no fue amor a primera vista. Es más, como señala su biografía, no ganó una competencia durante varios años.

Su pasión por el deporte la descubrió el entrenador Gil Donahue, en la escuela secundaria Massillon en Ohio. Bajo su guía y con mucha disciplina, Clark no solo desarrolló una amistad con su entrenador, sino que también mejoró sus técnicas de lucha.

"En algún momento de mi vida tuve que bloquear todo lo negativo. Enfocarme en mis cosas, en mis amigos y en las personas que no me veían diferente", recordó Clark.

Netflix y un libro

Ante tanta dedicación y ganas de salir adelante, los esfuerzos de Clark encontraron su oportunidad. El director Floyd Russ, produjo un documental llamado “Zion”, el cual se encuentra disponible en Netflix.

"Definitivamente Netflix dio a conocer mi nombre y mi historia", dijo. "Le agradezco a Floyd Russ por hacer esto posible".

Ahora, Clark busca inspirar al mundo a través de su libro titulado "Zion Unmatched" y se prepara física y mentalmente para lograr la clasificación a los Juegos Paralímpicos de Verano 2024.

"No hay razón para que te levantes de la cama, tiendas tu cama y empieces el día y no salgas a perseguir esos sueños. Ni siquiera perseguirlos, esforzarte por ellos. Los fracasos son parte de la raza humana. ¿Qué te limita para ser 'la próxima gran hazaña'? Nada, porque no hay nada que te limite", señaló Zion.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.