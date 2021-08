¿Por qué EE.UU. arrojó una bomba nuclear sobre Hiroshima?

(CNN) -- El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la primera de dos bombas atómicas sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, matando a más de 70.000 personas al instante.

Una segunda bomba siguió tres días después sobre Nagasaki y mató a 40.000 más.

Estados Unidos sigue siendo el único país que ha utilizado una bomba atómica en una guerra.

La guerra nuclear marcó el final de la Segunda Guerra Mundial y un capítulo devastador en la historia mundial. Esto es lo que necesita saber sobre los ataques.

El bombardeo

En 1945, Hiroshima tenía entre 300.000 y 420.000 personas, según el Departamento de Energía y el sitio web de la ciudad de Hiroshima.

El entonces presidente Harry S. Truman autorizó el ataque a Hiroshima. El bombardero B-29 de EE.UU., el Enola Gay, lanzó la bomba nuclear, con nombre en código "Little Boy", el 6 de agosto de 1945.

¿Por qué lo hizo?

Los científicos estadounidenses que trabajan en el Proyecto Manhattan habían probado con éxito una bomba atómica en julio de 1945, después de la rendición de la Alemania nazi en mayo.

1 de 22 | En 1942, Estados Unidos aprobó el clasificado Proyecto Manhattan para construir un reactor nuclear y ensamblar una bomba atómica. Aquí, los operadores de calutron trabajan en Oak Ridge, Tennessee, en 1944. Se utilizaron calutrones para refinar el mineral de uranio en material fisionable. Mira más imágenes sobre la primera bomba atómica de la historia en esta galería. (Galerie Bilderwelt / Hulton Archive / Getty Images 2 de 22 | Una valla publicitaria en Oak Ridge recuerda a los trabajadores la naturaleza de alto secreto de la instalación. (Ed Clark / The LIFE Picture Collection / Getty Images) 3 de 22 | Científicos del Proyecto Manhattan transportan manualmente un contenedor de material radioactivo de un cobertizo en Los Alamos, Nuevo México. (Laboratorio Nacional de Los Alamos / The LIFE Picture Collection / Getty Images) 4 de 22 | Pruebas de detector de mentiras se administraron como parte del examen de seguridad para el Proyecto Manhattan. (Galerie Bilderwelt / Hulton Archive / Getty Images) 5 de 22 | Algunas de las personas que trabajaron en el Proyecto Manhattan en el Laboratorio Nacional de Los Alamos en Nuevo México. El coronel del ejército estadounidense Leslie R. Groves, segunda fila a la izquierda, fue designado para dirigir el proyecto. (El físico J. Robert Oppenheimer dirigió el laboratorio en Los Alamos. Everett / Shutterstock) 6 de 22 | Estados Unidos detonó la primera bomba atómica del mundo en un sitio de prueba en Nuevo México el 16 de julio de 1945. Trinity era el nombre en clave de la bomba de prueba, que fue detonada en el desierto de Jornada del Muerto. (CORBIS / Getty Images) 7 de 22 | Groves y Oppenheimer examinan los restos retorcidos después de la explosión de la prueba. Esto es todo lo que quedaba de una torre de 100 pies, cabrestante y barraca que contenía el arma nuclear. (CORBIS / Getty Images) 8 de 22 | El coronel de la Fuerza Aérea Paul Tibbetts saluda desde el asiento del piloto del Enola Gay momentos antes del despegue el 6 de agosto de 1945. Poco tiempo después, la tripulación del avión lanzó la primera bomba atómica en combate. Ocho días antes, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, había advertido a Japón que el país sería destruido si no se rendía incondicionalmente. (Armen Shamlian / US Air Force / LIFE / Getty Images) 9 de 22 | Una nube de hongo ondea sobre Hiroshima aproximadamente una hora después de la detonación Al menos 70.000 personas murieron en la explosión inicial, mientras que aproximadamente 70.000 más murieron por exposición a la radiación. (Ejército de EE. UU. / Museo Memorial de la Paz de Hiroshima / AP) 10 de 22 | Un paciente que sufre quemaduras graves por radiación yace en el hospital de la Cruz Roja de Hiroshima en agosto de 1945. Muchos de los que sobrevivieron a la explosión inicial murieron por lesiones y enfermedades graves relacionadas con la radiación. (Hajime Miyatake / Asahi Shimbun / Getty Images) 11 de 22 | Esta foto aérea muestra la base del ejército japonés en Hiroshima, un día después de la bomba. (Bettmann / Getty Images) 12 de 22 | Sobrevivientes de la bomba yacen en camas en Hiroshima. (Archivo de Historia Universal / Getty Images) 13 de 22 | Un hombre camina a través de la destrucción en Hiroshima. (Archivo de Historia Universal / Getty Images) 14 de 22 | Un trabajador se encuentra al lado de una bomba atómica, de nombre en clave "Fat Man" ("Hombre gordo"), horas antes de que se arrojara en Nagasaki, Japón, el 9 de agosto de 1945. La bomba de Hiroshima fue apodada "Little Boy" ("Niño pequeño"). (Prisma Bildagentur / UIG / Getty Images) 15 de 22 | Según el Museo de la Bomba Atómica de Nagasaki, el fotógrafo Hiromichi Matsuda tomó esto 15 minutos después y a 1,6 kilómetros del ataque a Nagasaki. (Archivo de Historia Universal / Getty Images) 16 de 22 | Quedan huesos y cenizas tras el bombardeo de Nagasaki, que mató a 80.000 personas. (Eichi Matsumoto / Asahi Shimbun / Getty Images) 17 de 22 | Una vista aérea de Nagasaki después del atentado. (Bettmann / Getty Images) 18 de 22 | Un joven sobreviviente llora mientras recibe tratamiento en un hospital temporal en Nagasaki. (Yasuo Tomishige / Asahi Shimbun / Getty Images) 19 de 22 | Gente en Osaka, Japón, escucha una transmisión de radio del emperador Hirohito el 15 de agosto de 1945 anunciando que Japón había aceptado los términos de la Declaración de Potsdam, que pedía la rendición incondicional del país. (Asahi Shimbun / Getty Images) 20 de 22 | El presidente estadounidense Harry Truman anuncia la rendición de Japón a los medios reunidos en la Casa Blanca. (Bettmann / Getty Images) 21 de 22 | Un jubiloso marinero estadounidense besa a una enfermera en Times Square de Nueva York mientras celebra la noticia de la rendición de Japón. (Alfred Eisenstaedt / The LIFE Picture Collection a través de Getty Images) 22 de 22 | Soldados y marineros en el USS Missouri observan cómo se firma la rendición formal de Japón en la Bahía de Tokio el 2 de septiembre de 1945. (Carl Mydans / The LIFE Picture Collection / Getty Images)

end div.modal

Truman había encargado a un comité de asesores, presidido por el secretario de Guerra Henry Stimson, deliberar si se debía utilizar la bomba atómica contra Japón.

Sam Rushay, el archivero supervisor de la Biblioteca Presidencial Harry S. Truman en Independence, Missouri, dijo a CNN: "En ese momento hubo un amplio consenso entre los miembros del comité en apoyo de la decisión de atacar. Stimson fue muy firme en cuanto a que se debía utilizar la bomba".

Charles Maier, profesor de Historia en la Universidad de Harvard, dijo que si bien era posible que Truman tomara otra decisión, dijo: "Hubiera sido difícil de justificar ante la opinión pública estadounidense por qué se prolongó la guerra, cuando se disponía de esta arma".

"Parecía ofrecer una solución mágica que potencialmente podría ahorrar mucho dolor", dijo a CNN.

Maier, que enseña un curso sobre la Segunda Guerra Mundial, dijo que Japón no estaba dispuesto a rendirse incondicionalmente y existía la preocupación de que una demostración de armas no habría sido suficiente. Tal demostración habría sido detonar un arma nuclear en una zona no habitada, pero observable, para obligar a Japón a rendirse, un enfoque que se vio favorecido por un grupo de científicos y por el secretario asistente de Guerra John McCloy, de acuerdo con Rushay.

Añadió que Truman y sus consejeros militares temían una "invasión muy costosa" en Japón.

"La experiencia reciente en las batallas de Iwo Jima y Okinawa era muy costosa en términos de bajas estadounidenses y japonesas, a pesar de la destrucción de la fuerza aérea y la marina japonesa," dijo Rushay. "Había una creencia generalizada entre los planificadores militares estadounidenses que los japoneses lucharían hasta el último hombre".

Maier dijo: "Los ataques suicidas son hoy bastante comunes, [pero] en el momento, el uso por parte de Japón de ataques kamikazes suicidas había tenido un fuerte impacto psicológico en los militares de alto rango de Estados Unidos quienes consideraban que el país entero se movilizaría para defender las islas".

"El ejército de EE.UU. no estaba dispuesto a decir que podía ganar la guerra sin la bomba", agregó.

Maier dijo que algunos historiadores han especulado que la posibilidad de la entrada de la Unión Soviética en la guerra ayudó a estimular la decisión de llevar la guerra a un final rápido mediante el uso de la bomba atómica.

Rushay dijo que Hiroshima fue uno de los cuatro objetivos potenciales y que Truman dejó en manos de los militares decidir qué ciudad atacar. Hiroshima fue elegida como blanco debido a su importancia militar. Nagasaki fue bombardeada unos días más tarde.

EE.UU. sigue siendo el único país que ha usado armas nucleares.

¿Cuál fue el resultado?

Al menos 70.000 personas murieron en la explosión inicial, mientras que aproximadamente 70.000 más murieron a causa de la exposición a la radiación. "El total de muertos en cinco años puede haber alcanzado o incluso superado los 200.000, debido al cáncer y a otros efectos a largo plazo", según la historia del Departamento de Energía sobre el Proyecto Manhattan.

EE.UU. dejó caer otra bomba sobre Nagasaki, Japón, el 9 de agosto de 1945, matando a 80.000 personas. Japón incondicionalmente acordó aceptar los términos de la rendición el 14 de agosto.

¿Qué dicen los críticos?

La devastación causada por el bombardeo llevó a muchos a criticar la decisión.

En su libro de memorias de 1963, "Mandato para el cambio", el expresidente Dwight D. Eisenhower criticó el uso de las bombas atómicas, diciendo que no eran necesarias para forzar la rendición de Japón.

Maier dijo que los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki "lograron llevar a que el emperador japonés interviniera con un ejército dividido y abogara por una rendición". Sin embargo, agregó que Japón puede haber estado dispuesto a poner fin a la guerra con condiciones como mantener el emperador.

En 1958, el Ayuntamiento de Hiroshima aprobó una resolución de condena a Truman por negarse a expresar remordimiento por usar las bombas atómicas y por seguir promoviendo su uso en una situación de emergencia. La resolución dijo que los residentes de la ciudad "consideran su deber sublime ser la piedra angular de la paz mundial y ninguna nación del mundo nunca debería permitirse repetir el error de utilizar las armas nucleares".

La resolución califica la postura del expresidente como una "deshonra grave cometida contra el pueblo de Hiroshima y sus víctimas caídas."

La defensa

Truman respondió a la resolución de Hiroshima escribiendo una carta al presidente del Consejo, diciendo que "el sentimiento de la gente de su ciudad es fácil de entender, y yo no estoy de ninguna manera ofendido por la resolución".

Sin embargo, Truman hizo hincapié en la necesidad de la decisión haciendo referencia a cómo EE.UU. había sido "apuñalado por la espalda" en el ataque a Pearl Harbor que llevó a cabo Japón y dijo que la decisión de utilizar las dos bombas nucleares salvó la vida de 250.000 soldados aliados y 250.000 japoneses ayudando a prevenir una invasión.

"Como el personal ejecutivo que ordenó el lanzamiento de la bomba, creo que el sacrificio de Hiroshima y Nagasaki era urgente y necesario para el bienestar prospectivo de Japón y de los aliados", concluyó Truman.

¿Cómo se sienten al respecto los estadounidenses y japoneses?

Una encuesta de 2015 del Pew Research Center encontró que sólo el 14% de los japoneses pensaba que el bombardeo fue justificado, mientras que el 79% dijo que no lo era.

Una encuesta de Gallup realizada inmediatamente después del bombardeo en 1945 encontró que el 85% de los estadounidenses aprobó la decisión de Truman. Sin embargo, la encuesta de Pew el año pasado encontró que la proporción de estadounidenses que creen que se justificaba el uso de armas nucleares contra Japón había caído al 56%.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.