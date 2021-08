Estados Unidos anuncia restricción de visas para actores corruptos en Guatemala, Honduras y El Salvador

(CNN Español) -- El Departamento de Estado de Estados Unidos anuncia nuevas acciones para combatir la corrupción y afianzar la democracia en Centroamérica, lanzando una restricción adicional de visas para actores corruptos y antidemocráticos en Guatemala, Honduras y El Salvador.

En un comunicado emitido el miércoles, el Departamento de Estado indicó que la nueva política de restricción de visas afectará a “funcionarios y otras personas que se cree son responsables o cómplices de atentar contra la democracia y el estado de derecho, incluyendo a quienes atenten contra la integridad e independencia del sector judicial y los fiscales anticorrupción”. La medida sería extensiva a las familias de los señalados.

El comunicado agrega que “con estas restricciones estamos enviando un mensaje claro de que aquellos que socavan la democracia o el estado de derecho en Guatemala, Honduras y El Salvador no son bienvenidos en Estados Unidos”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken agregó que la medida es parte del plan para atacar de raíz las causas de la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos.

Today we’re taking a new action to support democracy and fight corruption by launching an additional visa restriction policy for corrupt and undemocratic actors in Guatemala, Honduras, and El Salvador. This is another important step toward addressing the root causes of migration. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 4, 2021

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.