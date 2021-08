John Corbett revela que se casó con Bo Derek después de 20 años juntos

(CNN) -- El actor John Corbett reveló que él y su pareja Bo Derek se casaron en una ceremonia secreta en diciembre."En Navidad nos casamos. Bo y yo nos casamos", dijo Corbett a Jerry O'Connell, presentador del programa "The Talk" de la CBS, el martes.

"Me fijé en tu anillo, e iba a decir algo, pero no en televisión en vivo, pero vaya. Felicidades", respondió O'Connell.

Corbett, de 60 años, dijo que la entrevista era la primera vez que él o el también actriz Derek, de 64, mencionaban su matrimonio en público.

"Somos personas bastante privadas, no hemos hecho ningún anuncio", dijo.

La pareja lleva dos décadas de relación, pero decidió casarse en el año de la pandemia.

"Después de 20 años, decidimos casarnos. No queríamos que el 2020 fuera esa cosa que todo el mundo mira hacia atrás y odia", dijo Corbett. "Pensamos en sacar algo bueno de ello", agregó.

Corbett es conocido por su papel de Aidan Shaw, el exprometido fabricante de muebles de Carrie en la serie "Sex and the City".

Derek saltó a la fama en la película de 1979 "10", y a continuación participó en múltiples series de televisión y en películas como "Bolero", "Ghosts Can't Do It" y "Tommy Boy".

