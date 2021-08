Simone Biles revela que su tía murió "inesperadamente" durante los Juegos Olímpicos

(CNN) -- La gimnasta de Estados Unidos Simone Biles reveló que su tía falleció "inesperadamente" durante los Juegos Olímpicos de 2020.

Simone Biles, posiblemente la mejor gimnasta de todos los tiempos, compartió su pérdida con los medios de comunicación el martes después de ganar la medalla de bronce en la competencia de barra de equilibrio.

"Mi tía falleció inesperadamente hace dos días, y eso es algo que tampoco esperaba que sucediera mientras estuviera en los Juegos Olímpicos. Así que al final del día, tienes que ser más consciente sobre lo que dices en línea, pues no tienes idea de lo que están pasando estos atletas, además de (en) su disciplina", dijo Biles.

Guan Chenchen gana el oro en la barra de equilibrio y Simone Biles se queda con el bronce

Biles no compitió en las cuatro finales individuales de los Juegos Olímpicos de Tokio, el concurso individual de salto, las barras asimétricas y el ejercicio de piso, después de retirarse durante la final femenina por equipos, alegando problemas de salud mental.

Sí regresó para la final de barra de equilibrio, en la que se colgó su segunda medalla de bronce en la disciplina tras su tercer puesto en los Juegos de Río de 2016.

Ayuda y contención para Simone Biles durante los Juegos

"Todos los días tenía que ser evaluada por los médicos, y luego tuve dos sesiones con un psicólogo deportivo que me ayudó a mantenerme más equilibrada", dijo Biles, en relación con los preparativos para la final de barra de equilibrio.

"Me autorizaron para hacer la barra, lo que honestamente no pensé que me autorizarían a hacer anoche". Mientras tanto, en un post de Instagram, Biles, de 24 años, dijo que "se va de Tokio con el corazón lleno".

¿Por qué los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 parecen más complicados para la salud mental de los deportistas?

"No es para nada como imaginé o soñé que serían mis segundos Juegos Olímpicos, pero me siento bendecida por representar a Estados Unidos", escribió Biles.

"Recordaré para siempre esta experiencia olímpica única. Gracias a todos por el infinito amor y apoyo. Estoy verdaderamente agradecida".

Su medalla de plata en la prueba por equipos y el bronce en la barra de equilibrio significan que Biles suma ya siete preseas olímpicas en su carrera.

También añadió: "Irme de Tokio con 2 medallas olímpicas más para añadir a mi colección, ¡no está nada mal!".

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.