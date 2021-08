Canadá impone multa de casi US$ 20.000 a viajeros por proporcionar información falsa sobre su estado de vacunación

(CNN) -- Canadá impuso una multa de casi US$ 20.000 a dos viajeros procedentes de Estados Unidos que llegaron a Toronto por no cumplir los requisitos de entrada, según la Agencia de Salud Pública del país. Los viajeros proporcionaron información falsa en relación con la prueba de vacunación y las pruebas previas a la salida y no cumplieron los requisitos relacionados con las pruebas a la llegada y la estancia en alojamientos aprobados por el gobierno, dijo la agencia en un comunicado de prensa.

Las cuatro multas sumaron US$ 19.720 para cada viajero. Los viajeros llegaron a Toronto la semana del 18 de julio, dijo la agencia.

"Todos los viajeros que llegan a Canadá están obligados por la legislación del país a responder con la verdad a todas las preguntas", dice el comunicado de prensa.

"Proporcionar información y/o documentos falsos a un funcionario del Gobierno de Canadá al entrar en el país o hacer declaraciones falsas o presentar documentos fraudulentos, como credenciales de vacunación, es un delito grave y puede dar lugar a multas y/o cargos penales", dice el comunicado.

Las sanciones por presentar información falsa sobre el estado de vacunación pueden llegar a US$ 750.000 o seis meses de prisión, o ambas cosas, según la Agencia de Salud Pública.

El gobierno de Canadá implementó algunas excepciones el 5 de julio para que los viajeros totalmente vacunados entraren al país con requisitos de cuarentena y pruebas menos estrictos, y el 9 de agosto los estadounidenses totalmente vacunados podrán entrar en el país para viajes no esenciales si cumplen con todos los requisitos del gobierno.

Independientemente del estado de vacunación, todos los viajeros seguirán necesitando una prueba molecular de covid-19 previa a la entrada, pero después del 9 de agosto, la mayoría de los viajeros vacunados no tendrán que someterse a una prueba después de su llegada.

Asimismo, se eliminará la estancia obligatoria de tres noches en un hotel para todos los viajeros que lleguen por vía aérea el 9 de agosto, y los viajeros totalmente vacunados estarán exentos de la cuarentena.

El 7 de septiembre, Canadá tiene previsto admitir a cualquier viajero totalmente vacunado que haya sido inoculado con una vacuna aceptada por Canadá y que cumpla todos los requisitos de entrada al país.

