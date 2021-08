La historia de cómo un brote en una pequeña ciudad ayudó a cambiar la guía de mascarillas de los CDC

(CNN) -- El feriado del 4 de julio es siempre una gran celebración en la pequeña ciudad de Provincetown, Massachusetts. Una gran cantidad de fiestas y eventos generalmente atraen a miles de visitantes de todo el país a Cape Cod.

"Eso es lo que decimos que es el comienzo oficial del verano", dijo Christopher Roberts, propietario de una tienda de juegos y rompecabezas en Provincetown. "El 4 de julio está lleno ... y luego, a partir de ese día, sigue así".

Provincetown, hogar de aproximadamente 3.000 residentes durante todo el año, se convirtió en el centro de atención nacional la semana pasada. Esto se debió a que fue el caso de estudio que convenció a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) de cambiar sus pautas sobre el uso de mascarillas.

El estudio, que fue publicado el viernes por los CDC, sostuvo que se identificaron 469 casos de covid-19 en residentes de Massachusetts que habían viajado al condado de Barnstable, que incluye a Provincetown, entre el 3 y el 17 de julio. Los casos se asociaron con "múltiples eventos de verano y grandes reuniones públicas ", indicó el informe.

Aproximadamente tres cuartas partes de esos casos ocurrieron entre personas completamente vacunadas. Ese hallazgo sugiere que las personas inoculadas también pueden propagar el virus, incluida la peligrosa variante delta, que ha estado alimentando el último aumento del país.

Hubo cinco hospitalizaciones asociadas con el brote, cuatro de las cuales fueron personas completamente vacunadas, y no se informaron muertes, según el estudio de los CDC.

La agencia actualizó su guía de mascarillas la semana pasada. Recomendó que las personas vacunadas las utilicen en interiores, cuando se encuentren en áreas con transmisión de covid-19 "sustancial" o "alta" para evitar una mayor propagación de esa variante.

"Personalmente tenía la impresión de que sería difícil contraer (covid-19)" después de recibir la vacuna, dijo Ken Horgan, propietario de un hotel en Provincetown.

"Pero me educaron rápidamente, ya que todos estábamos aquí. Vacunarte no te habilita a participar en actividades de alto riesgo o asumir que no tienes que tomar ninguna precaución", le dijo a Alisyn Camerota de CNN el viernes.

Para frenar una mayor propagación, los líderes locales dispusieron nuevamente el uso de mascarillas para Provincetown. Los residentes y propietarios de negocios completamente vacunados dicen que están haciendo su parte para duplicar las medidas de seguridad y presionar para que se realicen más vacunaciones.

Consideran que el estudio fue una llamada de atención de que, si bien la vacuna es muy eficaz para prevenir enfermedades graves y la muerte, funciona mejor cuando se combina con otras precauciones.

"Nos dijeron que si estás vacunado, eres casi invencible y creo que ... asumimos eso erróneamente", dijo el viernes John Berman, administrador de la ciudad, a Alex Morse, de CNN.

'Una placa de Petri para el país'

Debbie Nadolney, directora y curadora de la Galería AMP en Provincetown, dijo que aunque ella, su pareja y la mayoría de las personas que conoce en la ciudad han sido vacunadas, sintió que los requisitos de las mascarillas y otras medidas de seguridad se eliminaron demasiado pronto.

Por ese motivo, ella continuó usando su mascarilla después de recibir la vacuna y alentó a otros a hacerlo cuando estaban en la galería.

"Simplemente me pareció que era de sentido común continuar", dijo. "Solo la mitad del país ... ha sido vacunado, no hemos alcanzado, ya sabes, la tasa de vacunación del 70 u 80% en el país todavía. Entonces, ¿por qué estamos celebrando?".

Aproximadamente el 57,5% de la población de EE.UU. ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19 y casi el 49,5% está completamente vacunada, según muestran los datos de los CDC.

En el condado de Barnstable, aproximadamente el 76% de las personas ha recibido al menos una dosis de la vacuna, según los últimos datos estatales.

Con la afluencia de personas que vio la ciudad en julio y sin requisitos generalizados de mascarillas, Nadolney dijo que el brote no la sorprendió.

Los líderes locales realizaron una reunión de emergencia la semana pasada y emitieron un mandato de uso de mascarillas en interiores para Provincetown. El requisito se aplica a todos los restaurantes con espacios cerrados, teatros o lugares de actuación, bares, pistas de baile, alojamientos, gimnasios, tiendas minoristas y de servicios personales, oficinas y otras instalaciones públicas.

Nadolney dijo que ahora exige el uso de mascarillas en la galería y espera que el mandato de la ciudad no se levante pronto. Eliminar los requisitos de las mascarillas fue un "error" en primer lugar, dijo, y espera que otras partes del país aprendan de la experiencia de la ciudad y requieran mascarillas además de presionar para que más gente se vacune.

"Provincetown es un lugar tan pequeño, pero obviamente hemos sido una placa de Petri para el país", dijo.

Roberts, propietario de la tienda de rompecabezas, dijo que está haciendo cumplir el requisito de la mascarilla y que si los clientes no la traen, los empleados les ofrecerán una. Ahora que sabe que las personas vacunadas también pueden transmitir el virus, Roberts dijo que tiene mucho cuidado de no infectarse, ya que su hijo de 7 años todavía no es elegible para la vacuna contra el covid-19.

'En la dirección correcta'

Horgan, el dueño del hotel, dijo que el brote fue tanto una experiencia aleccionadora como reveladora. Los líderes locales y los dueños de negocios "se unieron" e implementaron sus propios requisitos de mascarillas y vacunas, dijo.

Su hotel, como otros en la ciudad, ahora requiere prueba de vacunación. "Si planeas viajar y no estás vacunado, por favor, no vengas a Provincetown", dijo Horgan. "Realmente nos tomamos nuestra salud en serio. Para que nuestras empresas locales sobrevivan, debemos permanecer operativos. Y para permanecer operativos, debemos mantenernos saludables".

En una actualización el viernes, el Departamento de Salud y Medio Ambiente del condado de Barnstable anunció que 934 casos de covid-19 estaban asociados con el grupo de Provincetown al 29 de julio, de los cuales 560 eran residentes de Massachusetts y 231 de los cuales viven en Provincetown.

Ahora hay 103 casos activos en la ciudad, según Morse, el administrador de la ciudad. La tasa de positividad de los tests a nivel local se ha desplomado desde el inicio del estudio. Pasó de un máximo del 15% el 15 de julio al 4,6% el 29 de julio, dijo Morse en una actualización reciente de Facebook.

Los últimos números, además del nuevo mandato de mascarillas, significan que la ciudad está "yendo en la dirección correcta", dijo Morse a CNN el viernes.

"Lo que estamos deduciendo de aquí es que esta variante delta es altamente transmisible, más contagiosa, más propensa a tener causar una infección en vacunados. Pero no es probable que te hospitalicen y ciertamente no vas a morir", dijo.

"La variante delta es increíblemente peligrosa para las personas no vacunadas. Y, si bien tenemos un mandato de uso de mascarilla a corto plazo, nuestra salida a largo plazo es realmente a través de la vacunación".

La Dra. Jane Aronson, de 69 años, fue una de las personas completamente vacunadas que se infectó en Provincetown. Dijo que desarrolló síntomas que incluyeron dificultad para respirar, tos y fiebre baja. Pero la vacuna le salvó la vida, aseguró.

"Eso es exactamente lo que pasó", le dijo a Anderson Cooper, de CNN, el viernes. "Pensé, 'Tengo miedo, pero sé que esta vacuna va a funcionar'".

