Biden anunció que los empleados federales deberán vacunarse y propuso ofrecer US$ 100 a quienes se vacunen contra el covid-19

(CNN) -- El presidente Joe Biden anunció el jueves una serie de nuevas medidas que tomará su administración para tratar de vacunar a más estadounidenses y frenar la propagación del coronavirus, incluida la exigencia de que todos los empleados federales deben dar fe de estar vacunados contra el covid-19 o enfrentar protocolos estrictos.

Las nuevas medidas responden a aumento en las hospitalizaciones y muertes por covid-19 en EE.UU. La gran mayoría de las personas con casos graves de covid-19 no están vacunadas.

"Esta es una tragedia estadounidense. La gente está muriendo —y morirá— que no tiene que morir. Si estás ahí fuera sin vacunar, no tienes que morir", dijo Biden durante unas declaraciones en la Casa Blanca. "Lea las noticias. Verá historias de pacientes no vacunados en los hospitales, mientras están acostados en la cama muriendo de covid-19, y preguntan 'Doc, ¿puedo ponerme la vacuna?' Los médicos tienen que decir: 'Lo siento, es demasiado tarde'".

Hay pánico, miedo y arrepentimiento de pacientes no vacunados contra el covid-19, dice personal de un hospital de Florida

Biden dijo que a todos los empleados del gobierno federal y contratistas se les pedirá que den fe de su estado de vacunación.

Los empleados que no han sido vacunados "deberán usar una máscara en el trabajo sin importar su ubicación geográfica, la distancia física de todos los demás empleados y visitantes, cumplir con un requisito de prueba de detección semanal o dos veces por semana y estar sujeto a restricciones de viajes oficiales", dijo la Casa Blanca antes del discurso de Biden.

El presidente también anunció que está ordenando al Departamento de Defensa "investigar cómo y cuándo agregarán la vacuna contra el covid-19 a la lista de vacunas requeridas para los miembros del ejército", según la Casa Blanca.

La administración anunció este jueves otros esfuerzos para incentivar las vacunas, incluida la ampliación de vacaciones remuneradas para los empleados que se toman un tiempo libre para vacunarse a sí mismos y a sus familiares. Biden dijo que los empleadores serían reembolsados.

¿Cómo defender a los jóvenes de variante delta? 4:17

El Departamento del Tesoro dijo que Biden también pedirá a los estados, territorios y gobiernos locales que hagan más para incentivar la vacunación, incluyendo el pago de US$ 100 a los estadounidenses que se vacunen, mediante los fondos del Plan de Rescate Estadounidense.

Finalmente, el presidente pidió a los distritos escolares de todo el país que alberguen al menos una clínica de vacunación emergente durante las próximas semanas en un esfuerzo por vacunar a más niños de 12 años o más.

El requisito de vacunación de los empleados federales no es un mandato, han insistido los funcionarios, y la mayoría de los empleados federales que no se vacunen no perderán sus trabajos como resultado, informó CNN anteriormente.

Sin embargo, la decisión marca un giro lejos de alentar a los estadounidenses a vacunarse en su propio tiempo para dar un paso hacia la responsabilidad de las personas no vacunadas.

ANÁLISIS | Los mandatos de vacunación son políticamente riesgosos, pero pueden funcionar

Varios grupos que representan a los trabajadores federales en todo el gobierno ya están expresando su preocupación sobre el requisito, incluidos los grupos que representan a los agentes del orden federal, los gerentes del IRS y los miembros de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., entre otros.

Otros grupos, como la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos, se han manifestado en apoyo.

El objetivo, han dicho los asesores, es hacer que no estar vacunado sea tan complicado que aquellos que no han recibido las vacunas no tengan más remedio que recibirlas. Es un enfoque que están probando los líderes en Europa, incluido el presidente francés Emmanuel Macron, quien requería una prueba de vacunación o una prueba negativa en lugares públicos. Y algunos estados, incluido Nueva York, también han dicho que los empleados del gobierno deberán demostrar que han sido vacunados o hacerse la prueba semanalmente.

Los asesores de Biden dicen que no creen que se tenga el poder de exigir que todos los estadounidenses reciban vacunas. Pero creen que la supervisión de la fuerza laboral federal puede ser un modelo poderoso para otros empleadores que estén considerando sus opciones para requerir vacunas.

¿Cómo defender a los jóvenes de variante delta? 4:17

La prevalencia de la variante delta altamente contagiosa en EE.UU. y la baja aceptación de la vacuna ha llevado al gobierno federal a tomar una serie de medidas para mitigar aún más la propagación del covid-19.

A principios de esta semana, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) recomendaron que todos, incluidas las personas vacunadas, usen mascarillas en interiores en áreas de transmisión sustancial o alta de covid-19. La agencia también recomendó máscaras para todos los niños en las escuelas primarias y secundarias, incluso aquellos que han sido vacunados.

El Departamento de Asuntos de Veteranos también anunció recientemente que requeriría que los trabajadores de atención médica de primera línea se vacunen durante los próximos dos meses.

La ciencia no cambió, el covid-19 sí, dice Fauci tras la actualización de la guía de los CDC sobre el uso de mascarillas

Los últimos datos de los CDC indican que el 49,4% de la población total de EE.UU. está completamente vacunada. Y a pesar de una pendiente anterior a la baja en el ritmo de las vacunaciones, 389.963 personas ahora están iniciando su vacunación cada día, de acuerdo con el promedio actual de siete días.

Este es el número más alto en más de tres semanas, pero aún es más bajo que el ritmo establecido por millones que estaban recibiendo inyecciones todos los días a principios de este año.

El lunes, el Departamento de Justicia determinó que la ley federal no prohíbe que las agencias públicas y las empresas privadas requieran vacunas contra el covid-19, incluso si las vacunas solo tienen autorización de uso de emergencia hasta el momento.

La Dra. Rochelle Walensky, directora de los CDC, dijo el miércoles en CNN que la salud pasa por los completamente vacunados, como los que se usan en algunas partes de Europa, "muy bien puede ser un camino a seguir".

La estrella del pop Olivia Rodrigo visita la Casa Blanca para instar a los jóvenes a vacunarse contra el covid-19

Pero reconoció que era poco lo que el gobierno federal podía hacer para exigir vacunas en la población en general.

La Casa Blanca y los miembros de la administración de Biden también han indicado anteriormente que apoyan las decisiones de las empresas privadas de exigir las vacunas contra el covid-19.

"Esas son decisiones que el gobierno federal no va a tomar", dijo el martes el Dr. Vivek Murthy, cirujano general de Estados Unidos, a Wolf Blitzer de CNN. "Serán las instituciones las que los hagan, pero creo que son muy razonables, porque este es un momento en el que tenemos que tomar todas las medidas posibles para protegernos no solo a nosotros mismos, sino a las personas que nos rodean, del covid- 19. "

Kevin Liptak, DJ Judd, Liz Stark, Jacqueline Howard y Deidre McPhillips de CNN contribuyeron a este reportaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.