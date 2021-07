Apple registra un trimestre récord en junio gracias a las ventas del iPhone

Nueva York (CNN Business)-- Más de 14 años después de su lanzamiento, los iPhone siguen siendo muy demandados. Apple anunció este martes que sus ganancias en los tres meses que terminaron el 26 de junio superaron a las del trimestre anterior, gracias a un aumento interanual de casi el 50% en las ventas del iPhone, que alcanzaron los US$ 39.600 millones. La empresa registró un aumento total de los ingresos trimestrales del 36%, que representa US$ 81.400 millones, un récord para el trimestre de junio y casi US$ 8.000 millones por encima de las expectativas de los analistas.

"Este trimestre, nuestros equipos se basaron en un período de innovación inigualable compartiendo nuevos y potentes productos con nuestros usuarios, en un momento en el que el uso de la tecnología para conectar a la gente en todas partes nunca ha sido más importante", dijo el CEO de Apple, Tim Cook, en un comunicado.

El trimestre de junio suele ser el más lento del año para Apple. Por eso, algunos analistas temían, antes del informe, que la empresa se enfrentara a duras comparaciones interanuales de las ventas de hardware porque la pandemia estaba impulsando una fuerte demanda de Macs y iPads en esta época del año pasado. A otros les preocupaba que la escasez de chips a nivel mundial pudiera provocar una desaceleración de las ventas de los productos de Apple.

Pero los resultados de Apple sugieren que sigue siendo fuerte incluso cuando las condiciones del covid-19 han mejorado en muchas partes del mundo. La empresa registró un crecimiento de los ingresos de dos dígitos en cada una de sus categorías de productos.

Los lanzamientos que ayudaron a Apple

Durante el trimestre, Apple anunció un iMac rediseñado y un nuevo iPad Pro, ambos fabricados con el chip M1 propio de Apple. Aunque el nuevo diseño del iMac fue controvertido, Cook dijo durante la llamada de resultados del martes que el nuevo producto ayudó a impulsar los ingresos de Mac a un récord del trimestre de junio.

El director financiero Luca Maestri añadió que los últimos cuatro trimestres han sido los mejores de la historia para las ventas de Mac gracias al éxito del chip M1.

"Apple ha presentado otro trimestre sólido, que pone de manifiesto la durabilidad de la marca de la empresa", dijo Jesse Cohen, analista principal de Investing.com, en un correo electrónico. "Los iPhones fueron el mayor impulsor del crecimiento, lo que sugiere que los consumidores siguen actualizándose al 5G".

Apple también puede haberse beneficiado de que una mayor parte de sus clientes haya optado por comprar las versiones de gama alta del iPhone 12, el primer teléfono 5G de la compañía que se presentó el pasado otoño.

Fuerte crecimiento de los servicios

Los servicios, un área del negocio de Apple que se ha vuelto cada vez más importante en los últimos años, también registraron un fuerte crecimiento. Con casi US$ 17.500 millones en ventas trimestrales, los servicios generaron los segundos ingresos más altos de cualquier categoría de productos detrás del iPhone.

En la llamada de resultados del martes, los ejecutivos de Apple se abstuvieron de dar una previsión de ingresos para el trimestre de septiembre. Sin embargo, dijeron que esperaban una tasa de crecimiento de los ingresos más lenta que la del trimestre de junio debido a los impactos del cambio de divisas y a las limitaciones de suministro que afectan al iPhone y al iPad.

Maestri también dijo que la tasa de crecimiento interanual de los servicios probablemente se reducirá después de que la tasa del trimestre de junio se beneficiara de la comparación con la caída de las ventas de servicios del año pasado a causa de la pandemia.

Las acciones de Apple cayeron más de un 2% en las operaciones posteriores a los resultados.

Mientras el negocio de Apple sigue en auge a pesar de que la economía en general se ha visto afectada, la compañía se ha enfrentado a un creciente escrutinio regulatorio que podría poner en peligro su negocio.

El riesgo de una posible ley antimonopolios

Los legisladores de la Cámara de Representantes propusieron el mes pasado una serie de proyectos de ley antimonopolio que, de aprobarse, podrían perturbar gravemente el modelo de negocio de Apple y de otros gigantes tecnológicos.

En concreto, una de las propuestas de ley podría perjudicar la capacidad de Apple de cobrar una comisión del 30% a los desarrolladores por todas las compras dentro de las aplicaciones de su sistema operativo, una práctica que también está en cuestión en una batalla legal en curso entre Apple y el desarrollador de videojuegos Epic.

Otra podría abrir la puerta a las tiendas de aplicaciones de terceros en el iPhone.

