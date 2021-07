Medvedev: "Terminaré el partido, pero podría morir"

(CNN)-- El tenista Daniil Medvedev del Comité Olímpico Ruso (ROC) aparentemente luchó con el calor de Tokio el miércoles durante su partido individual contra Fabio Fognini.

Cuando el juez central, Carlos Ramos, le preguntó si podía seguir jugando, Medvedev respondió: "Soy un luchador, terminaré el partido, pero podría morir", dijo. "Si muero, ¿la ITF se hará responsable?".

Juegos Olímpicos de Tokio 2020: resultados en vivo y las nuevas medallas olímpicas

Después del partido, Medvedev dijo que no podía respirar correctamente.

“Incluso desde el primer set, no me sentí lo suficientemente bien con mi respiración. Por eso llamé al fisioterapeuta. Sentí como si mi diafragma se hubiera bloqueado. No podía respirar correctamente. Creo que fue el día más húmedo que hemos tenido hasta ahora", dijo Medvedev en comentarios publicados por Tokio 2020.

“Luego, en el segundo set, solo tenía oscuridad en mis ojos, como si entre cada punto no supiera qué hacer para sentirme mejor. Me estaba inclinando y no podía recuperar mi respiración. Estaba listo para caer en la cancha".

Tokio ha experimentado un aumento de las temperaturas durante los Juegos, alcanzando máximos durante el fin de semana y rondando los 32 grados Celsius durante toda la semana.

