¿Qué países están adoptando pasaportes sanitarios para certificar la vacunación contra el covid-19 y levantar restricciones?

(CNN Español) -- Mientras avanza la campaña de vacunación contra el covid-19, a la espera de poder contener el impacto de la variante delta, cada vez más países han implementado o estudian implementar los pasaportes sanitarios para acreditar la vacunación y permitir más actividades para los inmunizados.

La iniciativa ha generado, sin embargo, rechazo en algunos países --entre estos Estados Unidos--, donde se los considera inefectivos e invasivos, e incluso en la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha criticado citando la falta de evidencia de que "las personas que se han recuperado de covid-19 y tienen anticuerpos estén protegidas de una segunda infección".

Aunque la OMS sí se muestra a favor y está trabajando en un certificado digital inteligente de vacunación para llevar un registro global, aunque aseguran que es diferente a un "pasaporte" ya que no sería un requisito para moverse.

Tampoco se trata de una idea nueva. Se cree que el debate por la posible implementación de pasaportes de vacunación comenzó en 1897, cuando el gobierno de lndia británica, controlada por el Reino Unido, lidiaba con un brote de peste bubónica. Una de las medidas tomadas en ese momento era solicitar que los viajeros demostraran que habían sido vacunados contra esa enfermedad, pero el plan no fue bien recibido por la población, que lo interpretaron como una manera del gobierno colonial de controlar y limitar sus movimientos.

Los "pasaportes sanitarios" intentan traer algo de normalidad a los países afectados por el covid-19. (Crédito: ROBIN UTRECHT / Fotógrafo autónomo / Getty)

En concreto, los pasaportes sanitarios, también conocidos como "pasaporte de inmunidad", "pasaporte covid" o "pase verde", son documentos emitidos por las autoridades de un país que certifica que la persona portadora ha sido vacunada. Dependiendo del país, permiten asistir a ciertos espacios o viajar.

¿Qué países y regiones los han implementado?

Israel

Israel, uno de los países líderes en vacunación contra el covid-19, fue también uno de los primeros en adoptar en febrero un pasaporte sanitario --el "pase verde"-- para acreditar la inmunidad y permitir el acceso de los vacunados a estadios, teatros o piscinas, entre otros lugares.

La medida se tomó en parte para incentivar a la población a recibir la vacuna.

El "pase verde", sin embargo, tuvo corta vida: el 1 de junio el gobierno de Israel no lo extendió tras su vencimiento, alegando que los números bajos de infecciones ya no lo hacían necesario. Se convirtió de esta manera en el primer país en implementarlo y en el primero en darlo de baja.

Sin embargo, Israel se dispone a restablecer el pase verde de la vacuna a partir del 29 de julio, en medio de un resurgimiento de los casos de covid-19 por la variante delta.

Unión Europea

El 9 de junio el Parlamento Europeo aprobó por un amplio margen el Certificado Covid Digital para viajar dentro de la Unión Europea. Entró en vigor el 1 de julio, aunque se prevé un período de implementación progresiva que llegará hasta el 12 de agosto.

El certificado demuestra que una persona ha sido vacunada contra el covid-19, dio negativo en la prueba del virus o se ha recuperado de la enfermedad, y permitirá la libre circulación por todos los estados miembros de la UE. También, cada país podrá decidir si funciona como "pase verde" para el ingreso a restaurantes y espectáculos en espacios cerrados, entre otras formas de entretenimiento.

El certificado se emite para acreditar la vacunación con cualquiera vacuna. Pero los Estados Miembros decidirán si será necesario contar con una vacuna aprobada en la UE o no para permitir la libre circulación. Además, algunos países han decidido lanzar sus propios "pases verdes" en paralelo.

Austria

Austria está exigiendo a las personas que se sometan a una prueba de entrada cuando intenten acceder a "todos los lugares en los que se congregue un gran número de personas en un espacio reducido".

Estas pruebas se llevarán a cabo cuando las personas intenten entrar en restaurantes e instalaciones deportivas y de ocio, se registren en hoteles, acudan a servicios de proximidad como peluquerías y asistan a eventos en interiores y exteriores.

Como parte de la llamada prueba de entrada, las personas tendrán que presentar un resultado negativo en la prueba de covid-19 o una prueba de vacunación o de infección anterior.

Según las autoridades austriacas, "un certificado de vacunación/tarjeta de vacunación/pasaporte de vacunación en alemán o inglés puede utilizarse como prueba de vacunación".

El certificado digital de la UE también se reconoce como prueba de vacunación.

Dinamarca

Dinamarca es otro de los países que ha anunciado que implementará un "pasaporte covid", en medio de una necesidad de reabrir parte de su economía congelada por la pandemia y reabrir las fronteras a viajeros extranjeros que ya hayan sido inoculados.

Bautizado "coronapas", funciona de manera similar al Certificado Covid Digital de la UE, y es requerido para comer en interiores en restaurantes, bares y cafés, así como para entrar en lugares culturales como museos, zoológicos, cines y parques de atracciones.

Los mayores de 18 años necesitan un coronapas válido para ir a los gimnasios y a las instalaciones deportivas cubiertas, según el sitio web de coronapas, una iniciativa conjunta del Ministerio de Sanidad danés, la Autoridad Sanitaria danesa, el Statens Serum Institut y otras autoridades.

Los residentes daneses también tienen que mostrar un coronapas válido para cortarse el pelo, recibir un masaje o un tratamiento similar. Además, los estudiantes universitarios, los empleados y los visitantes de centros de enseñanza superior están obligados a presentar un pasaporte sanitario hasta el 1 de agosto, fecha en que se suprimirá este requisito.

Eslovenia

Eslovenia ha adoptado un sistema de requisitos de "prueba de vacunación recuperada" para los viajeros, el sector turístico, el sector de hotelería y el sector de eventos, según la Oficina de Turismo de Eslovenia.

El país está exigiendo a las personas que muestren una prueba de vacunación completa, de recuperación o una prueba covid-19 negativa reciente -que puede ser en forma de Certificado Covid Digital de la UE o de un tercer país- para entrar en el país, así como para asistir a muchos lugares y eventos.

"Los requisitos de vacunación recuperada se aplican a todos los visitantes que utilicen instalaciones de alojamiento, servicios de restauración en interiores, asistan a conferencias y congresos en interiores, ferias comerciales o visiten clubes nocturnos y casinos", según la Oficina de Turismo de Eslovenia.

El uso de mascarillas sigue siendo obligatorio en la mayoría de los espacios públicos cerrados, pero aquellos que puedan demostrar el cumplimiento del requisito de vacunación recuperada ya no tienen que llevar mascarillas en los establecimientos de hostelería de interior, hoteles, casinos y en eventos culturales o deportivos.

A condición de que se cumpla el requisito de vacunación, se permite el aforo máximo en los eventos deportivos, culturales y conferencias. Los requisitos no se aplican a los menores de 18 años acompañados por familiares cercanos (o, en el caso de eventos culturales y deportivos, a los menores de 15 años).

Francia

Francia fue uno de los primeros países de Europa en anunciar una tarjeta sanitaria designada que permite a sus titulares acceder a diversos establecimientos. Aprobada el lunes por la Asamblea Nacional francesa, la tarjeta sanitaria acreditará el estado de vacunación completa del titular o un resultado negativo reciente de la prueba covid-19.

Para entrar en locales como bares, restaurantes, cines y teatros, y espacios al aire libre, los franceses tendrán que mostrar la versión digital o en papel de la tarjeta sanitaria. Las personas que acudan a centros médicos también tendrán que mostrar su tarjeta para poder entrar.

La implantación de la tarjeta también ha puesto en marcha la vacunación obligatoria de algunos trabajadores del país. A partir del 30 de agosto, los trabajadores de los centros sometidos al mandato del pase sanitario tendrán que vacunarse, y esta medida se aplicará también a los trabajadores sanitarios a partir del 15 de octubre.

Más de 160.000 personas salieron a la calle el sábado en toda Francia para protestar contra la nueva ley, según cifras del Ministerio del Interior francés, y se esperan más protestas para el próximo sábado.

Grecia

Grecia ha adoptado una de las posturas europeas más firmes en lo que respecta a la vacunación, haciéndola obligatoria para el personal sanitario.

Durante un discurso televisivo el 13 de julio, el Primer Ministro griego Kyriakos Mitsotakis anunció que sólo los griegos vacunados podrán acceder a zonas comerciales interiores, como restaurantes, centros de ocio, bares, teatros y cines.

"El país no se cerrará de nuevo por la actitud de algunos", dijo añadiendo que "no es Grecia la que está en peligro, sino los griegos no vacunados".

Las personas vacunadas en Grecia pueden obtener su certificado de vacunación en la página web del gobierno sólo después de haber sido completamente inoculadas.

El certificado sólo puede utilizarse una vez transcurridos 14 días desde la fecha de vacunación, ya sea en formato electrónico o impreso.

Para comprobar los certificados, el gobierno ha lanzado una aplicación, COVID FREE GR, que también puede escanear los certificados digitales de la Unión Europea cuando los ciudadanos intentan entrar en las zonas designadas.

Irlanda

Irlanda ha optado por utilizar el mecanismo del certificado digital de la UE para controlar la entrada de personas a lugares públicos cerrados. A partir del lunes, las personas totalmente vacunadas en Irlanda y las que se hayan recuperado de la covid-19 en los últimos 6 meses podrán acceder a bares y restaurantes cerrados mostrando la copia digital o en papel del certificado digital de la UE.

Las personas vacunadas también pueden mostrar su cartilla de vacunación contra el covid-19 del Health Service Executive (HSE) irlandés, que es una tarjeta física, "u otra prueba de inmunidad a la entrada del local", según una publicación del gobierno irlandés del 23 de julio.

El nuevo proceso de control ha permitido que los pubs que sólo sirven alcohol y carecen de asientos al aire libre vuelvan a abrir tras 15 meses de cierre.

Italia

El 22 de julio Italia anunció sus planes para la introducción de un pase verde obligatorio que entrará en vigor a partir del 6 de agosto. El pase, que fue anunciado por el Primer Ministro italiano Mario Draghi y el Ministro de Sanidad Roberto Speranza, está diseñado para evitar que las personas no vacunadas accedan a lugares cerrados o concurridos.

El pase estará disponible en formato de certificado digital o en papel y mostrará cuántas vacunas ha recibido una persona, si ha dado negativo en una prueba PCR en las últimas 48 horas o si se ha recuperado recientemente de covid-19.

El pase permitirá a las personas que hayan recibido una dosis entrar en lugares de reunión cerrados, como restaurantes y cines, y a las que tengan dos dosis acceder a lugares de reunión concurridos.

Pero ha generado también resistencias. El domingo hubo manifestaciones en la Plaza del Pópolo, en Roma. "Hay gente que no está de acuerdo con las limitaciones de libertades en su actividad social”, dijo a CNN Radio el periodista italiano Guido Gazzoli, y esto se debería a “la catarata de informaciones que chocan entre sí y provocan una confusión total”.

Letonia

Letonia está utilizando el Certificado Covid Digital de la UE para permitir a los viajeros entrar en el país sin estar sujetos a restricciones adicionales.

Los certificados verdes también pueden utilizarse "como confirmación para recibir un servicio o asistir a una institución o evento", según el Ministerio de Sanidad.

En el caso de determinados establecimientos y eventos, el país está permitiendo que se suavicen las restricciones si se comprueba que los clientes o asistentes al evento tienen pasaporte sanitario antes de ser admitidos. Por ejemplo, los servicios de restauración en interiores pueden reanudarse sin máscaras ni distanciamiento social si todos los asistentes cumplen los requisitos del certificado. Los eventos privados, que actualmente están limitados a 20 personas en el interior y 50 en el exterior, pueden seguir adelante sin restricciones siempre que todos los asistentes estén totalmente vacunados o se hayan recuperado de covid-19.

En los sectores que anteriormente exigían que los empleados dieran negativo en la prueba una vez a la semana, como las escuelas y los campamentos infantiles, los trabajadores plenamente vacunados pueden utilizar sus certificados de Covid para no tener que someterse a la prueba.

Lituania

Lituania está utilizando el Certificado Covid Digital de la UE para permitir a los viajeros entrar en el país sin ser sometidos a restricciones adicionales.

El pase verde, llamado "Certificado Nacional" en Lituania, también se está utilizando para aliviar las restricciones en los eventos públicos y las restricciones para los visitantes de los centros médicos y las prisiones, según el gobierno lituano.

El Certificado Nacional puede comprobarse en determinados actos, y los eventos para los que todos los asistentes tengan un certificado digital válido no sufrirán restricciones en cuanto al número de espectadores o participantes.

Los certificados también pueden utilizarse para controlar a los asistentes a campamentos infantiles y otras actividades de educación no formal, y ya no se limitará el número de asistentes a las actividades en las que todos los participantes tengan pases válidos.

Lituania también permitirá que las personas con certificados nacionales válidos visiten instalaciones médicas y visiten a los detenidos, siempre que también cumplan con cualquier otro requisito establecido para visitar esas instalaciones.

Luxemburgo

Luxemburgo empezó a utilizar en junio los "certificados CovidCheck" digitales como parte del sistema de Certificado Covid Digital de la UE.

Estos aparecen como códigos QR en los teléfonos de los usuarios, que los restaurantes, bares y otros locales pueden escanear con una aplicación aprobada por el gobierno antes de permitir la entrada a los visitantes. Si los visitantes no tienen un certificado válido, pueden someterse a una prueba rápida de antígenos in situ.

Los operadores de restaurantes, bares, gimnasios, tiendas y eventos pueden optar por no participar en el programa de certificados CovidCheck, pero deben cumplir las medidas sanitarias reforzadas.

Un certificado CovidCheck válido también permitirá viajar a otros países de la UE y eximirá a los viajeros de la cuarentena a su llegada a Luxemburgo, con algunas excepciones para los visitantes que procedan de regiones o países en los que la pandemia se esté agravando o se vean afectados por brotes de alguna variante covid-19, según el gobierno luxemburgués.

Países Bajos

Los Países Bajos están utilizando su sistema CoronaCheck - parte del Certificado Covid Digital de la UE - para aliviar las restricciones de viaje para la UE, Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein, así como para controlar la propagación del virus en algunos eventos y establecimientos.

Los residentes en los Países Bajos pueden obtener un código QR que demuestre que están totalmente vacunados, que se han recuperado de covid-19 o que han dado negativo recientemente, descargando la aplicación CoronaCheck o imprimiendo un certificado en papel desde el sitio web de CoronaCheck del gobierno.

"Si quieres asistir a un evento o actividad en los Países Bajos, como un festival, un bar, una discoteca, un evento cultural o una actividad deportiva, el propietario del local o el organizador del evento puede pedirte un pase de entrada para el coronavirus", según el Gobierno de los Países Bajos.

"Si ha viajado a los Países Bajos sin un DCC (Certificado Digital COVID de la UE) y quiere asistir a un evento en los Países Bajos para el que se requiere un pase de entrada por coronavirus, hágase la prueba antes del evento", dice el Gobierno de los Países Bajos en su sitio web. "Puede asistir al evento con un resultado negativo de una prueba realizada como máximo 40 horas antes. Las pruebas de vacunación o de recuperación no son válidas sin el DCC".

Portugal

Portugal está utilizando el programa de certificados digitales de la UE no sólo para reducir las restricciones a los viajes, sino también para añadir controles a determinados locales de hostelería.

En todo el país, los viajeros están obligados a mostrar un Certificado Covid Digital de la UE o una prueba de un test Covid-19 negativo para poder registrarse en cualquier hotel o alojamiento local, según la oficina de turismo portuguesa.

En los municipios considerados de alto o muy alto riesgo, se exige un Certificado Covid Digital de la UE o una prueba de una prueba negativa para comer en interiores los viernes después de las 19 horas, los fines de semana y los días festivos.

Japón

El país asiático comenzará a emitir pasaportes de vacunación a partir de finales de julio, según informó la cadena pública NHK.

El documento mostrará el nombre del viajero, nacionalidad, número de pasaporte y fecha de vacunación. Habrá también versiones digitales.

Corea del Sur

A partir del 1 julio Corea del Sur comenzó a permitir el ingreso de extranjeros sin necesidad de realizar cuarentena, bajo la condición de demostrar que están vacunados con ambas dosis (si aplica) de la vacuna contra el covid-19.

El requisito es que la vacuna esté aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y los viajantes aún deberán someterse a un test de covid-19 antes de viajar y tras llegar a Corea del Sur.

