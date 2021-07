Alerta por tormentas severas en áreas metropolitanas del noreste de Estados Unidos

(CNN) -- Se emitió una alerta de tormentas severas para zonas del noreste de Estados Unidos, que afectarían a más de 45 millones de personas, según el Storm Prediction Center (SPC, por sus siglas en inglés).

La alerta, que está vigente hasta las 8:00 p.m. (hora de Miami), incluye las áreas metropolitanas de Washington, Filadelfia, Nueva York y Boston.

Se espera caída de granizo grande y vientos destructivos de hasta 112 kilómetros por hora con algunas de las tormentas. Los sistemas comienzan a acumularse en toda la región y se espera que se generalicen durante la tarde.

A los científicos les preocupa la rapidez con que la crisis climática amplificó los eventos meterológicos extremos

Podrían provocar daños por viento y cortes de energía desde Nueva Inglaterra hasta la zona media del Atlántico. Se espera además que las tormentas ayuden a eliminar el humo en la zona del noreste causado por los incendios forestales del oeste.

A happy, hazy hump day! Smoke from the Western wildfires is continuing to invade our skies this morning. An advancing cold front generates scattered showers and thunderstorms later today, and a few may be severe. Good news is the front helps clear our skies out some tonight. pic.twitter.com/u7jIWmyX3z — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) July 21, 2021

Las alertas por la calidad del aire están vigentes actualmente para Washington y Filadelfia.

