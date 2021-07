La hija adolescente de Matt Damon es una de sus críticas más feroces

(CNN) -- La hija adolescente de Matt Damon se niega a ver cualquiera de sus películas que puedan mostrar su capacidad de actuación, dice él.

En la promoción de su nueva película, "Stillwater", el actor de 50 años compartió que su hija Isabella, de 15 años, se niega a ver "Good Will Hunting" porque cree que él podría actuar bien en ella.

También le gusta criticar su carrera, dijo Damon.

"Mi hija me dijo: 'Oye, ¿te acuerdas de esa película que hiciste, 'The Wall'? Le dije: 'Se llamaba 'The Great Wall'", dijo al programa "Sunday Morning" de la CBS. "Ella dice: 'Papá, esa película no tenía nada de bueno'".

"Me mantiene con los pies en el suelo".

A pesar de las burlas, Damon, que en su película más reciente interpreta a un trabajador de una plataforma petrolífera de Oklahoma cuya hija se mete en problemas en Francia, está contento de que Isabella y sus otros hijos entiendan cuán apasionado es de su trabajo.

"Me gusta que sepan que me encanta mi trabajo", dice Damon. "Saben que requiere mucho tiempo y mucho trabajo y que me llena".

