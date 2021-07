Un joven de 18 años irá al espacio con Jeff Bezos

Nueva York (CNN Business) -- El misterioso postor que ofreció la suma de US$ 28 millones por un viaje de 11 minutos al borde del espacio junto a Jeff Bezos no hará el viaje, anunció el jueves la compañía de cohetes Blue Origin de Bezos.

Blue Origin dijo en un comunicado de prensa que la persona, que pidió permanecer en el anonimato por el momento, tuvo que retirarse debido a "conflictos de agenda". En cambio, el ganador ocupará un lugar en una misión futura. Volando en su lugar —junto a Bezos, su hermano Mark Bezos y Wally Funk, un piloto de 82 años y una de las mujeres de "Mercury 13"— estará un recién graduado de secundaria de 18 años llamado Oliver Daemen.

El vuelo está programado para el 20 de julio.

Daemen "participó en la subasta y había asegurado un asiento en el segundo vuelo. Lo cambiamos cuando este asiento en el primer vuelo estuvo disponible", dijo un portavoz de Blue Origin a CNN Business. "No vamos a revelar cuánto pagó". Una fuente familiarizada con el asunto dijo que el lugar de Daemen fue comprado para él por su padre, Joes Daemen, quien es el fundador y CEO de Somerset Capital Partners, una firma de inversión con sede en los Países Bajos.

Daemen, que planea asistir a la Universidad de Utrecht en los Países Bajos este otoño, se convertirá en la persona más joven en volar al espacio, mientras que Funk se convertirá en el mayor.

Este viaje será el primer vuelo tripulado del cohete de turismo espacial suborbital de Blue Origin, llamado New Shepard, y la compañía utilizó este hecho como un punto de venta que condujo a una subasta que fue transmitida en vivo el mes pasado.

La oferta de US$ 28 millones fue mucho más alta de lo que la mayoría había anticipado. Blue Origin donó el dinero a su organización sin fines de lucro, Club for the Future, que se centra en fomentar la educación científica y tecnológica entre los niños. Club for the Future, a su vez, donó US$ 19 millones de ese dinero a un diversas organizaciones sin fines de lucro enfocadas en el espacio, incluida la Brooke Owens Fellowship, que es un fondo de becas para mujeres en tecnología, y el famoso, pero con dificultades financieras, Space Camp en Alabama.

Blue Origin ha pasado la mayor parte de la última década realizando lanzamientos del cohete suborbital New Shepard a través de una serie de vuelos de prueba exitosos que han sido completamente automatizados y, hasta ahora, no han transportado humanos. La compañía anunció el mes pasado que finalmente estaba lista para comenzar a programar vuelos para pasajeros y que Bezos, el multimillonario de Amazon que fundó Blue Origin en 2000, formaría parte de la primera misión.

Según el sitio web de la compañía, existen algunas limitaciones sobre quién puede tomar formar parte de la tripulación del New Shepard: todos deben tener 18 años o más, estar en buena forma física para subir siete tramos de escaleras en un minuto y medio, tener entre 1.5 y 1.8 metros de altura y entre 49 y 101 kilogramos de peso. Los pasajeros también deben poder abrocharse y desabrocharse el arnés de su asiento en menos de 15 segundos, pasar hasta una hora y media atados a la cápsula con la escotilla cerrada y soportar hasta 5.5G de fuerza durante el descenso.

