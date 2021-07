Los niños pequeños pagarán el precio si suficientes adultos en EE.UU. no se vacunan contra el covid-19, advierte un experto

(CNN) -- Es probable que los niños paguen el precio por los adultos en EE.UU. que no se vacunen a tasas lo suficientemente altas como para disminuir o frenar la propagación del covid-19, que ha aumentado en la mayoría de los estados, advirtió un experto en vacunas.

El Dr. Peter Hotez, vacunólogo y decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical de la Facultad de Medicina Baylor, le dijo a Anderson Cooper de CNN el martes que si las tasas de vacunación entre adultos y niños mayores de 12 años continúan rezagadas en medio de una mayor propagación del virus, los miembros más jóvenes de la población serán los más afectados.

"La transmisión seguirá acelerándose ... y los que también pagarán el precio, además de los adolescentes no vacunados, son los niños pequeños que dependen de que los adultos y los adolescentes se vacunen para frenar o detener la transmisión".

En 46 estados, las tasas de casos nuevos en la última semana son al menos un 10% más altas que las tasas de casos nuevos la semana anterior, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

En el condado de Los Ángeles, el más poblado del país, ha habido un aumento del 500% en los casos durante el último mes, según los últimos datos de salud del condado.

Mientras que aumentan los casos, solo el 48,1% de la población está completamente vacunada, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC). Y aunque muchos pueden ignorar el riesgo de bajas tasas de vacunación para los niños, citando sus bajas tasas de mortalidad por covid-19, Hotez dijo que todavía están en riesgo de sufrir complicaciones graves.

En Mississippi, siete niños están en cuidados intensivos con covid-19 y dos están conectados a ventiladores, tuiteó el martes por la noche el Dr. Thomas Dobbs, funcionario de salud estatal.

Muchos más adolescentes podrían ser hospitalizados, dijo Hotez, quien añadió que hasta un 30% de los niños infectados que desarrollarán covid prolongado.

Los científicos ahora están aprendiendo sobre las consecuencias neurológicas del covid prolongado, agregó Hotez. Algunos estudios han mostrado impactos en el cerebro de personas que han sido infectadas con el virus. Un estudio realizado en abril encontró que el 34% de los sobrevivientes de covid-19 recibieron un diagnóstico de una afección neurológica o psicológica dentro de los seis meses posteriores a la infección.

"Lo que están haciendo es condenar a toda una generación de adolescentes a una lesión neurológica totalmente innecesaria", dijo Hotez. "Es absolutamente desgarrador y más que frustrante para los científicos de vacunas como yo ver que esto suceda".

Debate sobre los mandatos de las vacunas

Con los expertos subrayando la importancia de vacunar a la mayoría de los estadounidenses contra el virus, algunos funcionarios están debatiendo si hacer obligatoria la vacunación a nivel local.

Algunas escuelas y empleadores ya han implementado medidas que requieren que los estudiantes y empleados se vacunen antes de regresar.

El mes pasado, Morgan Stanley anunció que los empleados, invitados y clientes no vacunados serían expulsados de su sede en Nueva York. En abril, Houston Methodist, una red de ocho hospitales, dijo que requeriría que todos sus empleados se vacunen. De los 26.000 empleados, 153 dimitieron o fueron despedidos por rechazar la vacuna.

Ese mismo mes, la American College Health Association emitió una declaración de política recomendando la vacunación contra el covid-19 para todos los estudiantes universitarios y en el campus para el próximo semestre de otoño, donde la ley y los recursos estatales lo permitan.

Pero muchos estados se están movilizando para bloquear tales requisitos.

Un análisis de CNN encontró que al menos siete estados (Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Montana, Oklahoma y Utah) han promulgado una legislación este año que restringiría que las escuelas públicas requieran vacunas contra el coronavirus o documentación del estado de vacunación.

Esta legislación es aterradora para los 48 millones de estadounidenses menores de 12 años del país, dijo el martes la ex secretaria de Salud y Servicios Humanos Kathleen Sebelius a Erin Burnett de CNN.

Actualmente, las vacunas solo están disponibles en EE.UU. para personas mayores de 12 años.

"Si comenzamos a poner el foco en los niños y queremos que los niños regresen a la escuela, que es lo que todos decimos que es la prioridad, entonces tenemos que ser más serios acerca de que los empleadores, las escuelas y las universidades den un paso adelante y digan 'es genial' si no quiere vacunarse. Pero si no lo hace, realmente no puede tener acceso a lugares que lo pongan en contacto con personas que no pueden vacunarse'", dijo Sebelius.

Una cosa que el gobierno federal puede hacer para apoyar los mandatos de vacunas es acelerar la autorización completa de las vacunas disponibles, dijo.

"Obtener la aprobación total, salir de la autorización de uso de emergencia y obtener la aprobación total, es algo que aclarará cualquier duda legal que puedan tener los empleadores privados", dijo Sebelius.

¿Qué pueden significar los aumentos repentinos para el año escolar?

La mayoría de los funcionarios y expertos en salud han enfatizado la importancia de que los estudiantes puedan regresar a la escuela de manera segura en el nuevo año académico, pero la vacilación en las vacunas podría afectar la forma en que los distritos avanzan.

Solo una cuarta parte de los estadounidenses de 12 a 15 años están completamente vacunados contra el covid-19, según los datos publicados el martes por los CDC, lo que los convierte en el grupo de edad con la tasa más baja de vacunación.

Se ordenó el lunes a las escuelas secundarias de California que rechazaran a los estudiantes de los campus por negarse a usar cubiertas para la cara en clase, pero las reglas se revisaron solo unas horas después para dar a las escuelas más libertad para implementar el protocolo.

A pesar de la guía inicial que dice, "Las escuelas deben excluir a los estudiantes del campus si no están exentos de usar una cubierta facial según las pautas del [Departamento de Salud Pública de California] y se niegan a usar una proporcionada por la escuela", Alex Stack, portavoz de la oficina del gobernador Gavin Newsom, insiste en que la intención no era rechazar a los estudiantes.

"La forma en que [la guía] fue escrita no reflejaba con precisión la intención, por lo que fue reescrita", dijo Stack a CNN, reconociendo que la declaración parecía ser una "prohibición a los niños". "Es importante hacer esto bien para que los padres y los estudiantes sepan qué esperar al comenzar el año escolar".

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que la guía de la ciudad podría cambiar a medida que se acerca el año escolar, pero por ahora las familias deben asumir que las máscaras se seguirán usando en las escuelas a partir de septiembre.

"Hemos estado trabajando constantemente con los CDC, pero también en este caso hemos sido muy cuidadosos dado todo lo que ha pasado la ciudad ... por ahora, seguimos con la idea de que, ya sabes, usar las máscaras es lo más inteligente que se puede hacer en las escuelas", dijo De Blasio.

Alexandra Meeks, Lauren Mascarenhas, Deidre McPhillips, Laura Ly, Cheri Mossburg y Joe Sutton de CNN contribuyeron a este informe.

