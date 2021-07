ANÁLISIS | Desconectado de la realidad, Trump miente continuamente sobre las elecciones de 2020 en la conferencia CPAC

(CNN) -- Sigue repitiendo sus viejas mentiras favoritas, esas eternas patrañas sobre el tamaño del déficit comercial con China y la legitimidad de la investigación sobre Rusia y cuántos inmigrantes se presentan a sus audiencias judiciales.

Pero la deshonestidad actual del expresidente Donald Trump se centra de forma abrumadora en un solo tema: las elecciones de 2020 que perdió hace ocho meses pero que no deja de decir falsamente que ganó.

En un incoherente discurso el domingo ante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) que tuvo lugar en Dallas, Trump volvió una y otra vez a las mentiras relacionadas con las elecciones, algunas de ellas detalladas y erróneas, la mayoría de ellas vagas y erróneas.

¿Qué se puede decir de afirmaciones tan desconectadas de la realidad? He aquí una breve comprobación de los hechos de ocho de ellas.

Trump: "Y lo estábamos haciendo muy bien hasta que aparecieron las elecciones amañadas. Nos iba muy bien".

Las elecciones no estaban amañadas. Trump perdió limpiamente.

Trump: "Desgraciadamente, esta fue una elección en la que la persona que cuenta los votos era mucho más importante que el candidato, sin importar cuántos votos obtuviera ese candidato, y nosotros obtuvimos un número récord de votos".

Joe Biden fue el candidato que obtuvo un número récord de votos: más de 81 millones. Trump obtuvo más de 74 millones de votos, un récord para un presidente en funciones, pero eso no es lo que dijo Trump.

Trump: "Saben, el [diario] The New York Times me hizo una pregunta: '¿Qué pasó en 2020 que fue diferente de 2016?'. Yo dije: 'Bueno, les diré: lo hicimos mucho mejor en 2020 y obtuvimos 12 millones de votos más. Ganamos por un margen mucho mayor'".

Trump perdió. Biden le ganó por 74 votos en el Colegio Electoral, 306 a 232, y por más de 7 millones de votos en el voto popular nacional.

Mike Pence contradice a Trump sobre el 6 de enero y califica el plan para descertificar las elecciones de 2020 como antiestadounidense

Trump sí recibió unos 11,2 millones de votos más que en 2016 (nota al margen: eso no redondea a "12 millones"), pero Biden recibió unos 15,4 millones de votos más que la candidata demócrata Hillary Clinton en 2016.

Trump: "Cada vez que los medios de comunicación hacen referencia al engaño electoral, lo que dicen es que el fraude '¡No puede ser probado! Y aunque no hay pruebas...' ¿No hay pruebas? ¿No hay pruebas? Hay muchas pruebas".

No hubo ningún "engaño electoral". Y aunque hubo algunos casos dispersos de fraude, incluyendo algunos por parte de los partidarios de Trump, no hay, de hecho, ninguna evidencia de fraude generalizado o de fraude que altere los resultados, como han señalado los funcionarios electorales republicanos en varios estados, el exsecretario de Justicia nombrado por Trump, William Barr, y muchos otros.

ANÁLISIS | Las afirmaciones infundadas de Trump sobre fraude electoral socavan la credibilidad de Estados Unidos en el extranjero

Trump: "...el Departamento de Justicia, no denunció un relleno de boletas electorales a última hora de la noche que tuvo lugar en Georgia, ¿lo recuerdan? Donde se inventaron una historia de una ruptura de la red de agua para que la gente y la seguridad abandonaran el local. Y luego se dedicaron a rellenar, esencialmente, las boletas".

No hubo "relleno" de boletas en un centro electoral en Georgia. Si bien los informes iniciales sobre la rotura de una tubería o de una cañería en el State Farm Arena resultaron ser inexactos (la realidad fue que un mingitorio se había desbordado), la afirmación de Trump de que los funcionarios electorales locales procedieron a rellenar las urnas fue desmentida por la oficina del jefe electoral republicano de Georgia, el secretario de Estado Brad Raffensperger.

Trump: "Borraron, en Georgia, más de 100.000 votos".

No fue así. Más bien, Raffensperger anunció en junio que se borrarían más de 100.000 nombres de las listas de registro de votantes de Georgia para mantener los archivos de votantes del estado "al día", diciendo que "no hay ninguna razón legítima para mantener a los votantes sin derecho en las listas." Eso no es ni por asomo lo mismo que borrar votos reales.

ANÁLISIS | Estas dos fotos muestran a quién beneficia y lastima la nueva ley electoral de Georgia

Trump: "Los buzones se retiraron muy tarde. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado?' Se supone que están - no están. Podría decirte lo que ha pasado. A veces se retrasan varios días en llegar a las zonas de recuento de votos".

No hay pruebas de que las urnas hayan sido entregadas con un retraso indebido. No hay pruebas para la sugerencia de Trump de que algo nefasto ocurrió con las urnas.

Trump: "Detroit fue muy corrupta".

No hay pruebas de que Detroit fuera "corrupta" en las elecciones de 2020. De hecho, una investigación dirigida por los republicanos desacreditó algunas de las falsas afirmaciones de los aliados de Trump sobre lo ocurrido en Detroit, como su afirmación inexacta de que un gran número de boletas electorales se emitieron a nombre de residentes de Detroit fallecidos.

