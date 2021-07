Madonna dice que la tutela de Britney Spears es 'una violación a los derechos humanos'

(CNN) -- Madonna se pronunció en contra de la tutela de Britney Spears de casi 13 años.

La reina del pop publicó una foto de ella misma con una camiseta que decía "Britney Spears" en sus historias de Instagram con la leyenda: "Devuélvanle la vida a esta mujer. ¡La esclavitud fue abolida hace tanto tiempo! Muerte al codicioso patriarcado que ha estado haciendo esto con las mujeres durante siglos. ¡Esto es una violación de los derechos humanos! ¡Britney, vamos a sacarte de la cárcel!".

Madonna y Spears colaboraron en la canción "Me Against The Music" en 2003.

Ese mismo año interpretaron en los MTV VMA la exitosa canción de Madonna "Like A Virgin" junto a Christina Aguilera. Fue durante esa actuación en la que ocurrió "ese beso" entre Madonna y Spears y luego entre Madonna y Aguilera, que se volvió noticia en todo el mundo.

Madonna es una de muchas estrellas que han apoyado a Spears en las semanas posteriores a su testimonio explosivo en el que calificó su tutela de "abusiva" y le pidió al juez que le pusiera fin.

