Un banco depositó accidentalmente US$ 50.000 millones en la cuenta de una familia de Louisiana

(CNN) — Durante cuatro días, Darren James y su familia fueron multimillonarios.

El agente de bienes raíces de Baton Rouge, Louisiana, y su esposa estaban haciendo una revisión de rutina de sus finanzas el sábado pasado cuando notaron que US$ 50.000 millones habían sido depositados por error en su cuenta de Chase Bank.

«Eso no es como un error de un cero o un error de dos ceros, es alguien que se quedó dormido sobre el teclado», bromeó James. «Estaba emocionado. Realmente sorprendido de cómo llegó allí y me pregunté si tenía un tío rico».

Pero para su decepción no fue una herencia, solo un error increíblemente inusual.

Chase Bank restauró la cuenta de la familia a su saldo correcto el martes, dijo James.

«Todavía estamos tratando de averiguar qué pasó, por qué pasó, cómo pasó, pero sabemos que no somos los únicos a los que les pasó esto», le dijo a CNN. «La preocupación es si mi cuenta se vio comprometida y el banco ni siquiera me ha llamado. No hemos sabido nada de nadie».

Chase Bank reconoció el error a CNN, pero dio un cronograma diferente para cuando se solucionó.

«Tuvimos un problema técnico hace un par de semanas que afectó a un número limitado de cuentas. El problema se resolvió un día después y todas las cuentas muestran saldos precisos», dijo a CNN la portavoz de Chase Bank, Amy Bonitatibus.

A las personas que gastan dinero depositado por error en sus cuentas bancarias se les puede obligar a devolver los fondos, pagar tarifas e incluso pueden ser acusadas de delitos. En 2019, una pareja de Pensilvania enfrentó un delito mayor por robo después de que su banco depositara accidentalmente US$ 120.000 en su cuenta, y la pareja gastara la mayor parte en lugar de comunicarse con el banco, dijo la policía.

Pero James dijo que nunca consideró gastar dinero.

«Mi brújula moral solo va en una dirección y esa es la forma correcta», dijo. «Hay una gran diferencia entre la moralidad y la legalidad. La honestidad y el buen carácter moral entraron en acción de inmediato, no podemos hacer nada con el dinero. Yo no lo gané, no es nuestro para gastarlo».

Aún así, bromeó: «A menos que fuera un tío rico o uno de esos correos electrónicos a los que probablemente respondí de un príncipe de Arabia Saudita que prometió darme US$ 50.000 millones, esa es una historia diferente».

James dijo que si la familia hubiera podido quedarse con el dinero, habrían tratado de «bendecir» a otros necesitados.

