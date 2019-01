La gran pregunta que Donald Trump aún no ha respondido sobre Rusia

(CNN) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a los reporteros en la Casa Blanca el lunes que las sugerencias de que era una especie de agente ruso son totalmente ridículas, e insistió en que toda la investigación del fiscal especial sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 es un “gran engaño”.

Esa declaración está en consonancia con su enfoque más amplio de la cuestión de los esfuerzos de entrometimiento electoral por parte de Rusia y los lazos entre quienes están cerca de su campaña y actores de potencias extranjeras: todo esto es una farsa. El fiscal especial Robert Mueller está tratando de atraparlo, al igual que todo el FBI. No tienen nada, dice. (Los 192 cargos criminales, 36 personas y entidades acusadas, siete personas que se han declarado culpables, las cuatro personas condenadas a prisión y la persona condenada en el juicio como resultado de la investigación de Mueller dejan claro, por supuesto, que Trump está equivocado).

Pero incluso si ignora todos los hechos sobre la investigación de Mueller, todavía hay una pregunta que me sigo haciendo en las últimas 48 horas: ¿Por qué Trump hizo todo lo posible para asegurarse de que no haya registros de sus reuniones con el presidente ruso, Vladimir Putin?

Estos dos párrafos, de Greg Miller de The Washington Post, son asombrosos:

“El presidente Trump se ha esforzado extraordinariamente para ocultar los detalles de sus conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin, incluso al menos en una ocasión al tomar posesión de las notas de su propio intérprete e instruir al lingüista para que no discuta lo ocurrido con otros funcionarios del Gobierno, según dijeron funcionarios estadounidenses actuales y anteriores…”

“Las restricciones impuestas por Trump son parte de un patrón más amplio por parte del presidente de proteger sus comunicaciones con Putin del escrutinio público y evitar que incluso funcionarios de alto rango en su propia administración sepan por completo lo que le dijo a uno de los principales adversarios de Estados Unidos”.

¡QUÉ!

Piensen en esa decisión por un minuto. La nube oscura de la participación de Rusia en las elecciones de 2016 ha seguido a Trump desde casi su primer día en el cargo. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos concluyó por unanimidad hace casi dos años que los rusos intentaron activamente interferir en la elección para ayudar a Trump y herir a Hillary Clinton. Cualquier número de sus allegados pasados ​​en la campaña, y algunos dentro de su administración, se han declarado culpables de mentirle a Mueller sobre la naturaleza y amplitud de sus interacciones con los rusos. Sus tres principales asesores de campaña, Paul Manafort, Donald Trump Jr. y Jared Kushner, se reunieron con los rusos en la Torre Trump en junio de 2016 bajo la promesa de que los rusos tenían información que afectaría a Clinton. En una conferencia de prensa después de su cumbre en Helsinki, Trump protegió a Putin y Rusia de las operaciones de interferencia electoral, insistiendo en que el presidente ruso dijo que no lo hizo y que había suficiente culpabilidad para todas las partes.

Hay más, pero entienden la idea. En resumen, el hecho de que el presidente de Estados Unidos vaya más allá para proteger sus comunicaciones con el presidente ruso sería preocupante. Dado lo que sabemos sobre la campaña de Trump y Rusia, es francamente alarmante.

Ahora, volviendo a mi pregunta sin respuesta: ¿Por qué, si eres Trump, protegerías deliberadamente tus conversaciones con Putin incluso de tus propios ayudantes? ¿Por qué tomaría notas de un traductor en un encuentro e instarías a esa persona a no revelar lo que ocurrió, incluso a tus ayudantes principales? ¿Por qué, como señala Miller en su historia, aseguras que “no hay un registro detallado, incluso en archivos clasificados, de las interacciones cara a cara de Trump con el líder ruso en cinco lugares en los últimos dos años”.

Eso es doblemente cierto dado el recuento de Trump el lunes por la mañana de la reunión en Helsinki con Putin. Trump dijo:

“Esa fue una muy buena reunión. En realidad fue una reunión muy exitosa y tengo esas reuniones con todo. No sé nada al respecto… Fue una reunión muy, muy exitosa. Hablamos sobre Israel, hablamos que la tubería que Alemania le está pagando a Rusia es mucho dinero, no creo que sea apropiado. Hablamos sobre eso. Hablamos sobre muchos temas, pero tengo esas reuniones uno a uno con todos los líderes, incluido el presidente de China, incluido el primer ministro de Japón, Abe. Tenemos esas reuniones todo el tiempo. No es gran cosa”.

Entonces, la reunión fue:

a) grandiosa

b) no fue gran cosa

Incluso sin toda la polémica e investigaciones sobre Rusia, eso parece sugerir que Trump estaría totalmente de acuerdo con compartir cada parte de su cumbre uno a uno (altamente inusual) con Putin. E incluso si no se sentía cómodo compartiéndolo con el público en general, ciertamente estaría dispuesto a tener un registro de esa reunión (y otras) que él y su alto personal podrían revisar en una fecha posterior. ¿Correcto? Y ciertamente no haría todo lo posible por deshacerse de cualquier habilidad por parte de alguien que no sea él y Putin para saber qué sucedió en esas reuniones, ¿verdad? ¿CORRECTO?

La cuestión es la siguiente: no sé de qué hablaron Putin y Trump en Helsinki o en ninguna de las otras ocasiones en que se han encontrado en los últimos dos años. Lo que sí sé es que Rusia realizó una operación complicada para interferir en las elecciones de 2016 para ayudar a Trump y hacerle daño a Clinton porque, como mínimo, creían que Trump sería mejor para sus intereses. Y que MUCHA MUCHA gente en la órbita de Trump le mintió a los investigadores federales sobre sus contactos con Rusia.

Súmenlo y obtendrán esto: si Trump realmente no hizo NADA mal en relación con Rusia, lo más tonto que podría hacer es lo que hizo: trabajar activamente para esconder el registro oficial de cualquier evidencia de lo que él y Putin hablaron en los últimos dos años. Es, literalmente, lo que lo haría ver más culpable.

Lo que me lleva, nuevamente, a esto: si él no hizo absolutamente nada malo y toda esta investigación de Rusia es un engaño total, ¿por qué Trump intentó mantener en silencio el contenido de sus reuniones? ¿Por qué tendría que hacer eso?

Para mí, esa es la pregunta que la prensa tiene que preguntar y preguntar y preguntar. Porque la respuesta que parece obvia es una que pondría profundamente en peligro la presidencia de Trump. Y si él es verdaderamente inocente de todas y cada una de las acusaciones, ¿por qué hacer que la gente crea que no lo eres?