Transcripciones detallan cómo el FBI se preguntó si Trump estaba “siguiendo instrucciones” de Rusia

(CNN) — En medio del caótico escenario que dejó el despido del director James Comey, una media docena de altos funcionarios del FBI se apresuraron para poner en marcha una investigación sobre el presidente Donald Trump que incluía intentar comprender por qué estaba actuando de una forma en que parecía beneficiar a Rusia.

Debatieron una serie de posibilidades, de acuerdo con partes de las transcripciones de dos entrevistas congresionales a puerta cerrada de funcionarios del FBI obtenidas por CNN. En un extremo estaba la idea de que Trump había despedido a Comey por orden de Rusia. Por otro lado, la posibilidad de que Trump no tuviera una relación impropia con el Kremlin y actuara dentro de los límites de su autoridad ejecutiva, según muestran las transcripciones.

James Baker, entonces consejero general del FBI, dijo que los funcionarios del FBI estaban considerando con respecto a Rusia si Trump estaba “actuando por instrucciones y de alguna forma cumpliendo su voluntad”.

“Ese fue un extremo. El otro extremo es que el presidente es completamente inocente, y también lo discutimos”, dijo Baker a los investigadores de la Cámara el año pasado. “Hay varias cosas que podría suceder. Necesitamos investigar, porque no sabemos si el peor de los escenarios es posible o si el presidente es totalmente inocente y tenemos que resolverlo, para que pueda seguir adelante con su agenda”.

Tras el despido de Comey, el FBI abrió una investigación sobre Trump por posible obstrucción a la justicia, como ha informado anteriormente CNN. Parte del ímpetu para la investigación, según informó el viernes el diario The New York Times, era si las acciones de Trump parecían beneficiar a Rusia.

Las transcripciones del Congreso obtenidas por CNN revelan nuevos detalles de cómo el FBI inició la investigación de Trump y las discusiones que se estaban llevando a cabo dentro del buró durante un período tumultuoso antes de la investigación interna y el nombramiento del fiscal especial para la trama rusa, Robert Mueller.

Los republicanos consideran los comentarios de los funcionarios como evidencia de que los altos cargos del FBI estaban planeando investigar a Trump y que la investigación no fue producida por el despido de Comey, según una fuente republicana con conocimiento de las entrevistas.

Mientras el FBI inició su investigación en los días posteriores a la abrupta destitución de Comey, la oficina había contemplado tal medida, según el testimonio de la ex abogada del FBI Lisa Page.

Peter Strzok, el exagente del FBI despedido del equipo de Mueller y que luego fue despedido por mensajes de texto anti Trump, envió un mensaje de texto a Page después de la salida de Comey y dijo: “Tenemos que abrir el caso que hemos estado esperando mientras Andy está actuando”, en referencia al entonces director interino del FBI, Andrew McCabe.

Page fue presionada sobre el significado del mensaje en su entrevista con los investigadores del Congreso y confirmó que el texto estaba relacionado con la investigación de Rusia sobre una posible colusión.

Page les dijo a los legisladores que la decisión de abrir la investigación no era sobre “quién ocupaba la silla del director”, según una fuente. Mientras que los abogados del FBI limitaron sus respuestas sobre el texto, Page dijo que el texto no sugería que el caso no se pudiera abrir con Comey como director.

“No es que no se haya podido hacer”, les dijo Page a los legisladores. “Este caso había sido tema de debate durante un tiempo. La ‘espera’ era una indecisión y cautela por parte de la oficina con respecto a qué hacer y si había suficiente predicamento para abrir (una investigación)”.

La mayor parte de las entrevistas de Page fueron publicadas primero por The Epoch Times.

Este fin de semana, Trump en una serie de tuits atacaron al FBI y a Comey, calificándolo de “policía corrupto”.

“Wow, me acabo de enterar en el fallido The New York Times de que los corruptos exlíderes del FBI, casi todos despedidos o forzados a dejar la agencia por algunas razones muy malas, abrieron una investigación sobre mí, sin ninguna razón y sin pruebas , después de haber despedido al mentiroso James Comey. ¡Una sordidez total!”, tuiteó Trump.

En su testimonio en el Congreso, Baker dijo que no discutió con Comey la posibilidad de que Rusia hubiera influido en su despido. Pero Baker se reunió con un grupo de aproximadamente media docena de funcionarios, incluidos McCabe y posiblemente Strzok y Page, para discutirlo.

“No solo sería un problema obstaculizar una investigación, sino que la propia obstrucción perjudicaría nuestra capacidad de descubrir qué habían hecho los rusos, y esa sería la amenaza para la seguridad nacional”, dijo Baker a los legisladores, según un fragmento de la transcripción que se publicó por primera vez por The New York Times y fue confirmado por CNN.

Baker dijo que la idea de que Trump estaba actuando a instancias de Rusia se “discutió como una posibilidad teórica”.

“Hablo teóricamente. Si el presidente de Estados Unidos despidió a Jim Comey a instancias del gobierno ruso, eso sería ilegal e inconstitucional”, dijo Baker.

“¿Eso fue lo que pasó aquí?”, le preguntó el representante republicano de Texas John Ratcliffe a Baker.

“No sé”, respondió Baker, antes de que el abogado del FBI interrumpiera las preguntas sobre esa línea de investigación.

Representantes de Baker, Page, Strzok y McCabe no quisieron hacer ningún comentario.

Más motivos de investigación

El despido de Comey no fue el único acontecimiento que motivó la investigación contra Donald Trump, según The New York Times, ya que Trump subsecuentemente vinculó el despido de Comey a la investigación de Rusia dos veces antes de que se iniciara la investigación, incluso en una entrevista con NBC News dos días después del despido de Comey.

Los republicanos preguntaron en sus entrevistas con funcionarios del FBI sobre el hecho de que tanto Comey como McCabe guardaban notas que detallaban sus conversaciones con Trump, algo que no hicieron con el presidente Barack Obama. Los memorandos de Comey, en los que escribió que Trump sugirió a Comey que dejase la investigación al exasesor de seguridad nacional Michael Flynn, fueron filtrados por un amigo de Comey después de su despido en un intento de provocar el nombramiento de un fiscal especial.

Cuando se preguntó a Page por los memorandos de McCabe, ella reconoció haber revisado algunos de ellos, aunque dijo que era principalmente para corregirlos. Los republicanos de la Cámara de Representantes emitieron una citación sobre los memorandos de McCabe el año pasado, pero el Departamento de Justicia no los entregó, según una fuente familiarizada con la investigación del Congreso.

En su entrevista con los investigadores de la Cámara, le preguntaron a Comey por qué anotaba sus conversaciones con Trump sobre una investigación en curso, pero no las de Obama. Comey respondió que Obama discutió la investigación por correo electrónico de Hillary Clinton “en Fox News” y que no era necesario que recordara ese comentario público.

“Los comentarios públicos, porque fueron ampliamente difundidos, fueron evidentes para el equipo directivo superior del FBI”, dijo Comey. “Si no le hubiera contado al equipo de liderazgo del FBI sobre mi conversación con el presidente Trump, de otro modo no sabrían qué hacer con la posible obstrucción a la justicia”.

Los funcionarios del FBI fueron entrevistados como parte de la investigación de los republicanos en el Congreso sobre la conducta del FBI en las investigaciones de Clinton y Trump, que concluyeron después de que los demócratas tomaron el control de la Cámara este mes.