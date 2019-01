5 cosas que debes saber este 14 de enero: Las drogas a EE.UU. no entran por donde Trump quiero construir el muro fronterizo

Si después de este fin de semana tu casa quedó hecha un desastre, te contamos qué serie de Netflix tiene la solución. Además, todo sobre la nueva caravana de migrantes, la votación sobre el brexit en el Parlamento británico y los desafíos del cambio climático en América Latina. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. Detención y liberación de Guaidó

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, fue detenido este domingo por un comando del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), pero poco después fue liberado, sin que aún se sepa en realidad por qué se lo llevaron. Como líder del Poder Legislativo y, para muchos, cabeza visible de la oposición en este momento, Guaidó tiene inmunidad parlamentaria. Tras salir del breve cautiverio, describió la detención como un secuestro. El Gobierno de Venezuela atribuyó su detención a cuatro funcionarios del SEBIN, quienes, según un comunicado oficial, actuaron a título personal y sin órdenes de superiores. CNN supo también conoció que varias embajadas están dispuestas a resguardar a Guaidó si decide asumir el cargo de presidente. El presidente de la Asamblea Nacional decidió desconocer al gobierno del presidente Nicolás Maduro, una movida que produjo que parte de la comunidad internacional lo apoye. Para este martes se espera un discurso de Maduro en el que mencione este y otros temas de la crisis venezolana.

2. ¿Nueva caravana de migrantes?

Buscamos refugio. En Honduras nos matan”, dice la convocatoria para una posible nueva caravana migrante en Honduras que circula en redes sociales. Según el llamado, la caravana saldría hacia Estados Unidos la madrugada de este martes desde San Pedro Sula, en el norte de Honduras. Las autoridades de México y Centroamérica intentan disuadir a los organizadores y también a quienes quieren sumarse a la iniciativa.

3. Crisis en Guatemala

Este lunes habrá una sesión en el Congreso de Guatemala para recibir el tercer informe de Gobierno del presidente Jimmy Morales. Un grupo de comerciantes salió este sábado a manifestar su apoyo a Morales y horas más tarde un nutrido grupo de personas de diversos sectores protagonizó una manifestación con representaciones artísticas para mostrar su descontento ante la crítica situación de inestabilidad que vive el país centroamericano. En redes sociales circulan convocatorias para más manifestaciones este lunes.

4. Bolsonaro-Macri

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, viajará a Brasilia este miércoles para reunirse con su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro. Silvina Batakis, exministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, conversó con CNN en Español sobre cómo afecta a Argentina la llegada al poder de Bolsonaro. Recordemos que Macri eligió no ir a la toma de posesión de Bolsonaro, pero fue uno de los primeros en felicitarlo por su triunfo a través de su cuenta en Twitter.

5. Votación del Brexit

Este martes, el Parlamento Británico votará el acuerdo propuesto por el Gobierno de la primera ministra Theresa May para abandonar la Unión Europea. Lo más reciente quesupimos es que los servicios financieros con sede en Londres se está mudando a otras ciudades europeaspara evitar los estragos que pueda causar un brexit abrupto y sin acuerdo. El Banco de Inglaterra ya advirtió que las consecuencias de tal escenario serían peores que la crisis financiera de 2008. Un informe de la semana pasadaestima que el brexit le ha costado a Gran Bretaña US$ 1 billón.

A la hora del café

¿Cómo entran las drogas a EE.UU.?

Los narcotraficantes que han brindado testimonio en el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán dicen que las drogas no pasan por las partes abiertas de la frontera. Un dato curioso en tiempos en que el presidente Donald Trump asegura que un muro fronterizo detendría el flujo de sustancias ilegales de México hacia Estados Unidos. ¿Cómo entran?

¿Cansado del desorden?

En el show de Netflix, Marie Kondo actúa como una pequeña hada madrina de la basura y la desorganización para la gente que no sabe qué hacer con las cosas en su casa. Conoce de qué se trata su método.

La Quinta Avenida de Nueva York se queda sin tiendas

En muchos casos, el costoso alquiler en el centro de Manhattan ha hecho que una tienda ahí sea insostenible.

Hacia la madre de todos los choques

La Gran Nube de Magallanes chocará catastróficamente con la Vía Láctea en 2.000 millones de años, según un estudio publicado este mes.

Un Starbucks con vivero

Una nueva tienda de Starbucks, diseñada para turistas, se inauguró este domingo en Bali, Indonesia, y es algo más que una cafetería tradicional.

Cifra

US$ 20 millones

La cifra que recaudó la campaña de GoFundMe que buscaba alcanzar US$ 1.000 millones para financiar el muro fronterizo que exige Donald Trump, presidente deEE.UU. GoFundMe explicó que la campaña iba por todo o nada, y por esta razón tendrían que devolver los US$ 20 millones entregados por los donantes.

Cita

“No guardo nada en secreto, no podría importarme menos. Quiero decir, es tan ridículo. Estas personas inventan”.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, en una entrevista telefónica con Jeanine Pirro en Fox News. Trump desestimó los recientes informes de The Washington Post y The New York Times sobre sus reuniones privadas con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Y para terminar…

Los siete desafíos del cambio climático en América Latina

A medida que aumentan los ingresos de la gente en la región, también lo hace el consumo de combustible. Este es solo uno de los siete desafíos que destaca el informe “La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe”, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).