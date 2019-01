(CNN) - La temporada de premios de Hollywood continuó el domingo con los Critics' Choice Awards.

(Crédito: Carlos Somonte/Netflix)

El premio mayor de la noche, a la mejor película, fue para el drama "Roma", del director mexicano Alfonso Cuarón, producida por Netflix.

Lady Gaga ganó el primer premio de la noche a la mejor canción por su colaboración "Shallow" de "A Star Is Born".

Lady Gaga y Glenn Close compartieron el premio a mejor actriz.

Luego, empató en la categoría de mejor actriz en una película con Glenn Close, que ganó por "The Wife".

Esa no fue la única categoría con dos ganadores. Amy Adams y Patricia Arquette empataron en la categoría de mejor actriz en una película para televisión o miniserie y dieron un improvisado discurso conjunto.

Amy Adams y Patricia Arquette empataron en la categoría de mejor actriz en una miniserie.

La tragicomedia histórica "The Favorite", protagonizada por Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Weisz, tuvo 14 nominaciones y se llevó a casa el premio al mejor reparto.

Mahershala Ali y Regina King, que hace una semana se llevaron un Globo de Oro cada uno, fueron reconocidos nuevamente por sus respectivas actuaciones en "Green Book" y "If Beale Street Could Talk".

Fue una gran noche para "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story". Darren Criss ganó el premio al mejor actor en una película para televisión o miniserie por su papel de Andrew Cunanan y el programa se llevó el premio a la mejor miniserie.

Consulta a continuación la lista completa de nominados y ganadores.

Mejor foto

"Black Panther"

"BlacKkKlansman"

"The Favourite"

"First Man"

"Green Book"

"If Beale Street Could Talk"

"Mary Poppins Returns"

"Roma" *GANÓ

"A Star Is Born"

"Vice"

Mejor actor

Christian Bale, "Vice" *GANÓ

Bradley Cooper, "A Star Is Born"

Willem Dafoe, "At Eternity's Gate"

Ryan Gosling, "First Man"

Ethan Hawke, "First Reformed"

Rami Malek, "Bohemian Rhapsody"

Viggo Mortensen, "Green Book"

Mejor actriz

Yalitza Aparicio, "ROMA"

Emily Blunt, "Mary Poppins Returns"

Glenn Close, "The Wife" *GANÓ

Toni Collette, "Hereditary"

Olivia Colman, "The Favourite"

Lady Gaga, "A Star Is Born" *GANÓ

Melissa McCarthy, "Can You Ever Forgive Me?"

Mejor actor de reparto

Mahershala Ali, "Green Book" *GANÓ

Timothée Chalamet, "Beautiful Boy"

Adam Driver, "BlacKkKlansman"

Sam Elliott, "A Star Is Born"

Richard E. Grant, "Can You Ever Forgive Me?"

Michael B. Jordan, "Black Panther"

Mejor actriz de reparto

Amy Adams, Vice

Claire Foy, First Man

Nicole Kidman, Boy Erased

Regina King, If Beale Street Could Talk *GANÓ

Emma Stone, The Favourite

Rachel Weisz, The Favourite

Best Young Actor/Actress

Elsie Fisher, "Eighth Grade" *GANÓ

Thomasin McKenzie, "Leave No Trace"

Ed Oxenbould, "Wildlife"

Millicent Simmonds, "A Quiet Place"

Amandla Stenberg, "The Hate U Give"

Sunny Suljic, "Mid90s"

Mejor reparto

"Black Panther"

"Crazy Rich Asians"

"The Favourite" *GANÓ

"Vice"

"Widows"

Mejor director

Damien Chazelle, "First Man"

Bradley Cooper, "A Star Is Born"

Alfonso Cuarón, "ROMA" *GANÓ

Peter Farrelly, "Green Book"

Yorgos Lanthimos, "The Favourite"

Spike Lee, "BlacKkKlansman"

Adam McKay, "Vice"

Mejor cinta animada

"The Grinch"

"Incredibles 2"

"Isle of Dogs"

"Mirai"

"Ralph Breaks the Internet"

"Spider-Man: Into the Spider-Verse" *GANÓ

Mejor película de acción

"Avengers: Infinity War"

"Black Panther"

"Deadpool 2"

"Mission: Impossible - Fallout" *GANÓ

"Ready Player One"

"Widows"

Mejor comedia

"Crazy Rich Asians" *GANÓ

"Deadpool 2"

"The Death of Stalin"

"The Favourite"

"Game Night"

"Sorry to Bother You"

Mejor actor en una comedia

Christian Bale, "Vice" *GANÓ

Jason Bateman, "Game Night"

Viggo Mortensen, "Green Book"

John C. Reilly, "Stan & Ollie"

Ryan Reynolds, "Deadpool 2"

Lakeith Stanfield, "Sorry to Bother You"

Mejor actriz en una comedia

Emily Blunt, "Mary Poppins Returns"

Olivia Colman, "The Favourite" *GANÓ

Elsie Fisher, "Eighth Grade"

Rachel McAdams, "Game Night"

Charlize Theron, "Tully"

Constance Wu, "Crazy Rich Asians"

Mejor película de ciencia ficción/horror

"Annihilation"

"Halloween"

"Hereditary"

"A Quiet Place" *GANÓ

"Suspiria"

Mejor película en lengua extranjera

"Burning"

"Capernaum"

"Cold War"

"ROMA" *GANÓ

"Shoplifters"

Mejor guión original

Bo Burnham, "Eighth Grade"

Alfonso Cuarón, "ROMA"

Deborah Davis and Tony McNamara, "The Favourite"

Adam McKay, "Vice"

Paul Schrader, "First Reformed" *GANÓ

Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie and Peter Farrelly, "Green Book"

Bryan Woods, Scott Beck and John Krasinski, "A Quiet Place"

Mejor guión adaptado

Ryan Coogler and Joe Robert Cole, "Black Panther"

Nicole Holofcener and Jeff Whitty, "Can You Ever Forgive Me?"

Barry Jenkins, "If Beale Street Could Talk" *GANÓ

Eric Roth, Bradley Cooper and Will Fetters, "A Star Is Born"

Josh Singer, "First Man"

Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott and Spike Lee, "BlacKkKlansman"

Mejor cinematografía

Alfonso Cuarón, "ROMA" *GANÓ

James Laxton, "If Beale Street Could Talk"

Matthew Libatique, "A Star Is Born"

Rachel Morrison, "Black Panther"

Robbie Ryan, "The Favourite"

Linus Sandgren, "First Man"

Mejor diseño de producción

Hannah Beachler and Jay Hart, "Black Panther" *GANÓ

Eugenio Caballero and Barbara Enriquez, "Roma"

Nelson Coates and Andrew Baseman, "Crazy Rich Asians"

Fiona Crombie and Alice Felton, "The Favourite"

Nathan Crowley and Kathy Lucas, "First Man"

John Myhre and Gordon Sim, "Mary Poppins Returns"

Mejor edición

Jay Cassidy, "A Star Is Born"

Hank Corwin, "Vice"

Tom Cross, "First Man" *GANÓ

Alfonso Cuarón and Adam Gough, "ROMA"

Yorgos Mavropsaridis, "The Favourite"

Joe Walker, "Widows"

Mejor diseño de vestuario

Alexandra Byrne, "Mary Queen of Scots"

Ruth Carter, "Black Panther" *GANÓ

Julian Day, "Bohemian Rhapsody"

Sandy Powell, "The Favourite"

Sandy Powell, "Mary Poppins Returns"

Mejor maquillaje

"Black Panther"

"Bohemian Rhapsody"

"The Favourite"

"Mary Queen of Scots"

"Suspiria"

"Vice" *GANÓ

Mejores efectos visuales

"Avengers: Infinity War"

"Black Panther" *GANÓ

"First Man"

"Mary Poppins Returns"

"Mission: Impossible - Fallout"

"Ready Player One"

Mejor canción

"All the Stars," "Black Panther"

"Girl in the Movies," "Dumplin'"

"I'll Fight," "RBG"

"The Place Where Lost Things Go," "Mary Poppins Returns"

"Shallow," "A Star Is Born" *GANÓ

"Trip a Little Light Fantastic," "Mary Poppins Returns"

Mejor música original

Kris Bowers, "Green Book"

Nicholas Britell, "If Beale Street Could Talk"

Alexandre Desplat, "Isle of Dogs"

Ludwig Göransson, "Black Panther"

Justin Hurwitz, "First Man" *GANÓ

Marc Shaiman, "Mary Poppins Returns"

Mejor serie de comedia

"Atlanta"

"Barry"

"The Good Place"

"The Kominsky Method"

"The Marvelous Mrs. Maisel" *GANÓ

"The Middle"

"One Day at a Time"

"Schitt's Creek"

Mejor actor en una serie de comedia

Hank Azaria, "Brockmire"

Ted Danson, "The Good Place"

Michael Douglas, "The Kominsky Method"

Donald Glover, "Atlanta"

Bill Hader, "Barry" *GANÓ

Jim Parsons, "The Big Bang Theory"

Andy Samberg, "Brooklyn Nine-Nine"

Mejor actriz en una serie de comedia

Rachel Bloom, "Crazy Ex-Girlfriend"

Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel" *GANÓ

Allison Janney, "Mom"

Justina Machado, "One Day at a Time"

Debra Messing, "Will & Grace"

Issa Rae, "Insecure"

Mejor actor de reparto en serie de comedia

William Jackson Harper, "The Good Place"

Sean Hayes, "Will & Grace"

Brian Tyree Henry, "Atlanta"

Nico Santos, "Superstore"

Tony Shalhoub, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Henry Winkler, "Barry" *GANÓ

Mejor actriz de reparto en serie de comedia

Alex Borstein, "The Marvelous Mrs. Maisel" *GANÓ

Betty Gilpin, "GLOW"

Laurie Metcalf, "The Conners"

Rita Moreno, "One Day at a Time"

Zoe Perry, "Young Sheldon"

Annie Potts, "Young Sheldon"

Miriam Shor, "Younger"

Mejor serie dramática

"The Americans" *GANÓ

"Better Call Saul"

"The Good Fight"

"Homecoming"

"Killing Eve"

"My Brilliant Friend"

"Pose"

"Succession"

Mejor actor en una serie dramática

Freddie Highmore, "The Good Doctor"

Diego Luna, "Narcos: Mexico"

Richard Madden, "Bodyguard"

Bob Odenkirk, "Better Call Saul"

Billy Porter, "Pose"

Matthew Rhys, "The Americans" *GANÓ

Milo Ventimiglia, This Is Us

Mejor actriz en una serie dramática

Jodie Comer, "Killing Eve"

Maggie Gyllenhaal, "The Deuce"

Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale"

Sandra Oh, "Killing Eve" *GANÓ

Elizabeth Olsen, "Sorry for Your Loss"

Julia Roberts, "Homecoming"

Keri Russell, "The Americans"

Mejor actor de reparto en serie dramática

Richard Cabral, "Mayans M.C."

Asia Kate Dillon, "Billions"

Noah Emmerich, "The Americans" *GANÓ

Justin Hartley, "This Is Us"

Matthew Macfadyen, "Succession"

Richard Schiff, "The Good Doctor"

Shea Whigham, "Homecoming"

Mejor actriz de reparto en serie dramática

Dina Shihabi, "Jack Ryan"

Julia Garner, "Ozark"

Thandie Newton, "Westworld" *GANÓ

Rhea Seehorn, "Better Call Saul"

Yvonne Strahovski, "The Handmaid's Tale"

Holly Taylor, "The Americans"

Mejor miniserie

"A Very English Scandal"

"American Vandal"

"The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" *GANÓ

"Escape at Dannemora"

"Genius: Picasso"

"Sharp Objects"

Mejor película para televisión

"Icebox"

"Jesus Christ Superstar Live in Concert" *GANÓ

"King Lear"

"My Dinner With Hervé"

"Notes From the Field"

"The Tale"

Mejor actor en película para TV o miniserie

Antonio Banderas, "Genius: Picasso"

Darren Criss, "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" *GANÓ

Paul Dano, "Escape at Dannemora"

Benicio Del Toro, "Escape at Dannemora"

Hugh Grant, "A Very English Scandal"

John Legend, "Jesus Christ Superstar Live in Concert"

Mejor actriz en película para TV o miniserie

Amy Adams, "Sharp Objects" *GANÓ

Patricia Arquette, "Escape at Dannemora" *GANÓ

Connie Britton, "Dirty John"

Carrie Coon, "The Sinner"

Laura Dern, "The Tale"

Anna Deavere Smith, "Notes From the Field"

Mejor actor de reparto en película para TV o miniserie

Brandon Victor Dixon, "Jesus Christ Superstar Live in Concert"

Eric Lange, "Escape at Dannemora"

Alex Rich, "Genius: Picasso"

Peter Sarsgaard, "The Looming Tower"

Finn Wittrock, "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"

Ben Whishaw, "A Very English Scandal" *GANÓ

Mejor actriz de reparto en película para TV o miniserie

Ellen Burstyn, "The Tale"

Patricia Clarkson, "Sharp Objects" *GANÓ

Penelope Cruz, "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"

Julia Garner, "Dirty John"

Judith Light, "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"

Elizabeth Perkins, "Sharp Objects"

Mejor serie animada

"Adventure Time"

"Archer"

"Bob's Burgers"

"BoJack Horseman" *GANÓ

"The Simpsons"

"South Park"