Gwyneth Paltrow se va de luna de miel... con su ex

(CNN) - Gwyneth Paltrow compartió durante el programa "Live with Kelly and Ryan", el miércoles, que su ex esposo Chris Martin, cantante de Coldplay, la acompañó en su reciente luna de miel con su nuevo esposo, Brad Falchuk.

La actriz ganadora del Oscar dijo que ella, Falchuk, Martin, sus hijos, los hijos de Falchuk de su matrimonio anterior y algunos amigos hicieron una excursión a las Maldivas durante las vacaciones de Navidad.

"Fue una luna de miel muy moderna", dijo Paltrow, riendo.

Se sabe que la actriz y su ex se han mantenido en excelentes términos desde que se divorciaron en 2016 después de una década de matrimonio.

Dijo que el viaje había sido de "muchos niños" y buenos momentos.

"Solo queríamos minimizar el dolor de los niños", dijo Paltrow sobre cómo la familia ha manejado las cosas desde que ella y Martin se separaron. "Básicamente, ellos quieren ver a sus padres en la mesa, así que intentamos mantenerlo así".

La pareja comparte dos hijos, Apple, de 14 años, y Moses, de 12.

Paltrow se casó con Falchuk, productor de televisión, en septiembre.