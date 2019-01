De las bodas a la cerveza, los sorprendentes impactos del cierre del gobierno

(CNN) - El cierre del gobierno ya lleva más de 15 días y no se vislumbra un final. Sus efectos son cada vez más evidentes, no solo en los salarios de los trabajadores federales, sino en todo, desde la ciencia hasta la cerveza.

Estos son algunos de los impactos sorprendentes del cierre gubernamental:

Algunos mamás de bajos ingresos y sus hijos podrían no recibir asistencia nutricional

Algunos programas de alimentos administrados por el Departamento de Agricultura podrían verse afectados por el cierre si continúa.

Entre los amenazados está el Programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, bebés y niños (WIC), que ofrece asistencia nutricional a más de 7 millones de mujeres de bajos ingresos y sus hijos.

El WIC actualmente funciona con normalidad, dijo el reverendo Douglas Greenaway, presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional WIC (NWA), un brazo educativo sin fines de lucro y defensor del programa. Pero eso podría cambiar si el cierre continúa. Un cierre prolongado podría "tener consecuencias de salud importantes si los bebés y los niños pequeños pierden el acceso a alimentos nutritivos y apoyo vital a la lactancia materna", dijo el comunicado de Greenaway.

"Si el cierre dura varias semanas, las familias se verán obligadas a tomar decisiones difíciles sobre cómo alimentar a sus bebés recién nacidos".

Experimentos científicos podrían estropearse

Muchos científicos han tenido que dejar su trabajo para las agencias de investigación federales, y ahora los resultados de delicados experimentos penden de un hilo.

"Cualquier cierre del gobierno federal puede interrumpir o retrasar los proyectos de investigación, generar incertidumbre sobre nuevas investigaciones y reducir el acceso de los investigadores a los datos y la infraestructura de la agencia", dijo Rush Holt, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia. una declaración.

Holt presionó para que los legisladores y la Casa Blanca llegaran a un acuerdo y financiaran agencias como la NASA, la National Science Foundation, la EPA, la Asociación Nacional Oceánica y Atmosférica y el Departamento de Agricultura.

Las tribus nativas no pueden obtener financiación

Las tribus nativas que dependen de fondos federales para diferentes servicios, como clínicas de salud y despensas de alimentos, no tienen suerte, según un informe de The New York Times.

Alrededor de 1,9 millones de nativos americanos y nativos de Alaska reciben fondos del Buró de Asuntos Indígenas, que es operado por el Departamento del Interior, una de las agencias afectadas por el cierre.

Para una tribu de indios Chippewa en Michigan, el costo asciende a $ 100.000 cada día que se cierra el gobierno, informó el Times. La tribu gasta su propio dinero mientras tanto.

Un vocero le dijo a CNN que el cierre impide que alguien de la oficina pueda hablar sobre el asunto.

El jefe de la nación Cherokee, Bill John Baker, dijo a CNN en un comunicado que había estado usando fondos federales que recibió justo antes de que comenzara el cierre del gobierno y tenía un plan para utilizar dólares tribales si continuaba el cierre. Ciertos programas federales seguían funcionando, dijo. "Sí estamos preocupados por algunos programas federales si el Congreso y el presidente no llegan pronto a un acuerdo", dijo Baker, agregando que el gobierno tiene una responsabilidad y obligación con las tribus.

La acumulación de casos de inmigración es cada vez mayor

Quizá recuerdes que este cierre se inició porque el presidente Donald Trump y los legisladores no pudieron llegar a un acuerdo sobra la propuesta de Tump de campaña de un muro fronterizo. Ahora el cierre obstaculiza directamente sus propias políticas de inmigración.

Más de 300 jueces de inmigración han sido despedidos, lo que significa que muchos tribunales de inmigración han cerrado y que la acumulación de casos continuará.

Según la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia, se llevarán a cabo casos que involucran a inmigrantes ya detenidos. Pero los inmigrantes que no están detenidos se "programarán para una fecha posterior" una vez que finalice el cierre.

Podría llevar semanas, o incluso años, antes de que los casos reprogramados se escuchen en los tribunales, según el jefe del sindicato de inmigración.

No se pueden obtener licencias de matrimonio

Se ha cerrado la oficina encargada de emitir licencias de matrimonio en Washington DC, lo que complica los planes de parejas como Dan Pollock y Danielle Geanacopoulos.

El jueves pasado, Pollock compartió una foto de sí mismo y de su prometida sonriente frente a un tribunal de Washington donde esperaban obtener una licencia de matrimonio.

"Ni siquiera se nos ocurrió que el tribunal de DC fuera financiado por el gobierno federal, así que solo nos enteramos cuando aparecimos en el juzgado", dijo Pollock a CNN.

La pareja, ambos exempleados federales y que entienden el problema, terminaron llevando a cabo la ceremonia. Se preocuparán más tarde por la licencia, dijo Pollock.

"Después de todo, es solo papeleo", agregó Pollock. "Se puede firmar más tarde".

La afiliada de CNN WJLA informó el jueves que la alcaldesa de DC, Muriel Bower, planea introducir una legislación de emergencia para permitir la emisión de licencias de matrimonio durante el cierre.

No habrá nuevas cervezas

Entre las agencias federales afectadas por el cierre está la Oficina de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco (TTB), que regula la industria de bebidas alcohólicas.

Las cerveceras tienen que solicitar un permiso y recibir la aprobación del TTB antes de que puedan comenzar las operaciones.

Los procesos se han suspendido, explicó Paul Gatza, Director de la Asociación de Cerveceros, una asociación comercial sin ánimo de lucro. "Se podrían retrasar algunas aperturas de la fábrica de cerveza".

Los consumidores también pudieron sentir los efectos, dijo Gatza. Las cervecerías deben obtener la aprobación de la TTB sobre nuevas cervezas antes de poder ponerlas a disposición del público.

"Si el cierre continúa durante un tiempo prolongado", dijo Gatza, "los bebedores de cerveza no verán muchas novedades en las estanterías donde compran cerveza".

La basura y los desechos humanos se acumulan en los parques nacionales

Al menos 70 parques nacionales se han cerrado en todo el país como resultado del cierre del gobierno. Algunos permanecen abiertos, pero carecen de personal suficiente, y ahora se están ocupando de la basura y los inodoros que se desbordan.´

El Parque Nacional Joshua Tree cerró el miércoles por preocupaciones de salud y seguridad derivadas de los inodoros. El Parque Nacional de Yosemite permanece abierto, pero también anunció que habría un acceso limitado al parque "debido a problemas continuados con los desechos humanos y el daño a los recursos".

El Parque Nacional Sequoia y el Parque Nacional Kings Canyon hicieron lo mismo el miércoles.

La cámara que graba a los pandas se ha apagado

Así es. El zoológico nacional Smithsonian de Washington ha cerrado su cámara panda, que permite a la gente vigilar a los tres pandas gigantes del zoológico: Tian Tian, Mei Xiang y Bei Bei, mientras que hacen cosas ... bueno, cosas de pandas.

Los investigadores también utilizan las cámaras para recopilar datos de comportamiento de los animales.

La cámara normalmente transmite en directo secuencias de los pandas a toda hora, pero se considera no esencial en un cierre gubernamental, por lo que se ha desactivado, dice el sitio web del zoológico.

Y no son solo los pandas. Las cámaras del elefante y león del zoo no funcionan.

Paul P. Murphy de CNN contribuyó con este informe.